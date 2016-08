Zamknięta Radiowa

Zamknięta Radiowa i problemy przy ulicy Grzybowskiej to kolejne "niespodzianki", które fundują kierowcom drogowcy.

autor: Darek Golik źródło: Fotorzepa Korki +zobacz więcej

Od piątku zwężony jest przejazd przez tory tramwajowe w ciągu ul. Grzybowskiej na skrzyżowaniu z al. Jana Pawła II. Wykonawca modernizacji torowiska tramwajowego w al. Jana Pawła II rozpoczął przebudowę przejazdu przez tory na skrzyżowaniu z ul. Grzybowską.

Te prace zostały podzielone na dwa etapy, tak żeby utrzymać przejazd ul. Grzybowskiej przez al. Jana Pawła II. W pierwszym etapie (do 26 sierpnia) wyłączone zostaną zewnętrzne fragmenty jezdni na przejeździe. Ruch będzie odbywał się środkową częścią – jadący z obydwu stron ul. Grzybowskiej będą mieli przed skrzyżowaniem do dyspozycji pas do jazdy prosto i w prawo i drugi do skrętu w lewo. W drugim etapie prac (od 26 sierpnia do 2 września) wyłączona z ruchu będzie środkowa część przejazdu, a ruch będzie odbywał się po bokach placu budowy.

W sobotę, 20 sierpnia zamknięta dla ruchu jest ul. Radiowa pomiędzy ul. gen. R. Kaliskiego a wjazdem na osiedle. Objazd został poprowadzony ulicami gen. R. Kaliskiego – gen. S. Kutrzeby. Utrudnienia związane są z budową sieci kanalizacyjnej.

Natomiast prace przy remoncie magistrali wodociągowej w Al. Jerozolimskich przy rondzie E. Dmowskiego zaplanowane na sobotę i niedzielę (20 i 21 sierpnia) zostały odwołane.

