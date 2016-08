Weekend robót drogowych

Roboty na Krasińskiego, frezowanie w al. Niepodległości zaplanował na weekend ZDM. Utrudnienia spowodowane będą też przez wodociągowców i tramwajarzy.

autor: Darek Golik źródło: Fotorzepa Korki +zobacz więcej

Oto raport na temat planowanych w ten weekend remontów, które spowodują korki w wielu miejscach stolicy.

Wymiana nawierzchni na południowej jezdni (w stronę Wisłostrady) ul. Z. Krasińskiego na odcinku od pl. T.W. Wilsona do ul. Wybrzeże Gdyńskie. Od piątku 26 sierpnia ok. godz. 22 do poniedziałku 29 sierpnia ok. godz. 4 wyłączona z ruchu będzie jezdnia w kierunku Wisłostrady wraz ze skrzyżowaniem z ul. S. Czarnieckiego.

Objazdy zostaną poprowadzone ulicami: A. Mickiewicza – Potocka – Gwiaździsta; J. Słowackiego – Trasa AK; A. Mickiewicza – A. Dawidowskiego – Z. Słomińskiego – Szymanowska – Zakroczymska – R. Sanguszki; Konwiktorska – R. Sanguszki.

Jednocześnie remontowana będzie nawierzchnia na części węzła Wisłostrady z ul. Z. Krasińskiego. Poza łącznicą z ul. Z. Krasińskiego na Wisłostradę w kierunku centrum wyłączona z ruchu będzie jezdnia umożliwiająca zjazd z Wisłostrady (dla jadących od centrum) na ul. Z. Krasińskiego w kierunku pl. Wilsona. Objazdy zostaną poprowadzone ulicami: R. Sanguszki – Muranowska – gen. W. Andersa – A. Mickiewicza lub Trasą AK.

Swoje trasy zmienią autobusy linii 114, 118, 185 i 385.

W tym samym czasie czyli od piątku do poniedziałku wymiana będzie nawierzchni al. Niepodległości na odcinku od ul. J.P. Woronicza (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Domaniewskiej. Wyłączone z ruchu będą obydwie jezdnie al. Niepodległości, a także skrzyżowania z ulicami: J.P. Woronicza, Ksawerów, E.J. Abramowskiego i Wielicką.

Objazdy zostaną poprowadzone ulicami: A.J. Madalińskiego – Puławska – Domaniewska; A.J. Madalińskiego lub A.E. Odyńca – Wołoska – Domaniewska. Swoje trasy zmienią autobusy linii 174, 218, 700, N36 i Z-1.

Remont magistrali wodociągowej w al. Niepodległości. W dniach 26 – 29 sierpnia w godzinach nocnych (22 – 6) węższa będzie wschodnia jezdnia (w kierunku centrum) al. Niepodległości przy skrzyżowaniu z ul. Wawelską. Na wysokości budynku GUS w godzinach nocnych wyłączone z ruchu będą dwa pasy służące do skrętu w lewo. Jadący od strony Mokotowa będą mogli skręcić na ul. Wawelską (w kierunku ul. Żwirki i Wigury) ze środkowego pasa.

Remont magistrali wodociągowej w Al. Jerozolimskich. W sobotę i niedzielę (27 i 28 sierpnia) w rejonie Ronda R. Dmowskiego zwężona będzie jezdnia Al. Jerozolimskich prowadząca w kierunku pl. A. Zawiszy. Wodociągowcy będą remontowali magistralę wodociągową, która w tym miejscu jest w poprzek jezdni Alej. Na wysokości Rotundy wyłączą z ruchu dwa środkowe pasy ruchu jezdni w kierunku Dworca Centralnego. Kierowcy będą mogli poruszać się pozostałą częścią jezdni.

Zmiana organizacji ruchu w al. Jana Pawła II. W niedzielę, 28 sierpnia ok. godz. 22 zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II z ul. Grzybowską. Wykonawca modernizacji torowiska tramwajowego w al. Jana Pawła II przebudowuje przejazd przez tory na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II z ul. Grzybowską. Wyłączony z ruchu zostanie środek jezdni na przejeździe, a ruch samochodów będzie odbywał się po bokach placu budowy. Jadący z obydwu stron ul. Grzybowskiej będą mieli przed skrzyżowaniem do dyspozycji jeden pas, z którego będą mogli pojechać prosto lub skręcić. Tak będzie do 5 września.

Zmiana organizacji ruchu na ul. A. Mickiewicza. Od 28 sierpnia do 1 września zwężona będzie ul. A. Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ul. gen. J. Zajączka. Wyłączone z ruchu będą lewe pasy obydwu jezdni ul. A. Mickiewicza. Zwężony zostanie także wlot ul. gen. J. Zajączka na skrzyżowanie (od strony ul. R. Krajewskiego). Kierowcy jadący ul. A. Mickiewicza będą mieli do dyspozycji po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, utrzymane będą wszystkie relacje skrętne. Utrudnienia związane są ze zmianą organizacji ruchu na skrzyżowaniu.

zyciewarszawy.pl