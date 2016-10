W tych miejscach korki murowane

W weekend drogowcy będą wymieniali nawierzchnię na ul. Górczewskiej i Bronowskiej.

Od piątku od godz. 22 do poniedziałku, 24 października do godz. 4 zamknięta dla ruchu będzie północna jezdnia ul. Górczewskiej pomiędzy ul. Powstańców Śląskich a pętlą Os. Górczewska. Roboty drogowe obejmą jezdnię prowadzącą w kierunku granicy miasta na ok. 500-metrowym odcinku od budynku nr 212 do nr 224.

Jezdnia zamknięta będzie jednak już od skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich (jadący od strony centrum nie będą mogli przejechać na wprost przez to skrzyżowanie, a jadący ul. Powstańców Śląskich skręcić w ul. Górczewską w kierunku ul. Lazurowej).

Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Powstańców Śląskich – Człuchowska – Lazurowa lub ul. Radiową. Dojazd do centrum handlowego przy ul. Górczewskiej będzie możliwy od ul. gen. T. Pełczyńskiego.

Autobusy linii 109 jadące w kierunku krańca Os.Górczewska od skrzyżowania ulic Górczewskiej i Powstańców Śląskich pojadą objazdem ulicami: Powstańców Śląskich, Człuchowską i Lazurową. Ulicą Człuchowską pojedzie również nocna linia N42. Natomiast 154 (w kierunku krańca Stare Bemowo) pojedzie ul. Powstańców Śląskich i dalej ulicami Radiową i gen. S. Kaliskiego.

Na ul. Bronowskiej w tym samym czasie naprawiana będzie droga po budowie kanalizacji. Zamknięty będzie odcinek od ul. Trakt Lubelski do Kanału Zerzeńskiego.

Objazd zamkniętego odcinka ul. Bronowskiej zostanie poprowadzony ulicami: Wał Miedzeszyński – Kadetów – Trakt Lubelski.

Linie autobusowe 119, 147 i N72 od skrzyżowania ulic Wał Miedzeszyński i Kadetów pojadą objazdem ul. Kadetów. Autobusy linii 119 pojadą następnie ul. Lucerny, a 147 i nocnej N72 skręcą w ul. Trakt Lubelski i dalej pojadą swoimi trasami podstawowymi.

Ratusz ostrzega, że w niedzielę w godz. 12 – 13 odbędzie się impreza biegowa RUN Bertów. Na czas jej organizacji mogą występować utrudnienia w ruchu w rejonie al. gen. A. Chruściela "Montera". Start biegu zaplanowany jest na godz. 12 na placu apelowym Akademii Sztuki Wojennej przy al. gen. A. Chruściela "Montera".

Trasa prowadzi ulicami: Bombardierów – Zawodowa – Kadrowa – Magenta – Listonoszy – Kamasznicza – Jerzego – Pacholęca – Kadrowa – al. gen. A. Chruściela "Montera".

W przypadku braku możliwości przejazdu al. gen. A. Chruściela "Montera" linie autobusowe 115, 143, 196 i 199 mogą zostać skierowane na trasy objazdowe najbliższymi przejezdnymi ciągami komunikacyjnymi.

