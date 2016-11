Wymiana nawierzchni w al. Niepodległości

W piątek 11 listopada ulicami Warszawy przebiegnie Bieg Niepodległości. Przez trzy dni wymieniana będzie też nawierzchnia w al. Niepodległości.

Od czwartku, 10 listopada od godz. 22 do poniedziałku, 14 listopada do godz. 4 zamknięta będzie zachodnia jezdnia (w kierunku Ursynowa) al. Niepodległości od ul. Stefana Batorego do ul. Wiktorskiej.

Nawierzchnia będzie wymieniana na odcinku od skrzyżowania z ul. Rakowiecką (wraz z tym skrzyżowaniem) do ul. Wiktorskiej, ale jezdnia będzie zamknięta już od skrzyżowania z ul. Stefana Batorego. Utrzymany będzie jedynie dojazd do ul. J. Bruna. Zamknięte będą skrzyżowania zachodniej jezdni al. Niepodległości z ulicami: Rakowiecką, L. Narbutta, A.J. Madalińskiego i J. Dąbrowskiego (jadący tymi ulicami od strony ul. Puławskiej będą mogli dojechać do al. Niepodległości i tutaj będą musieli skręcić w kierunku centrum).

Przejścia dla pieszych będą zamykane naprzemiennie. Objazdy zostaną wytyczone ulicami: Stefana Batorego – Wołoska – A.E. Odyńca lub Stefana Batorego – Wiśniowa – Rakowiecka – Kazimierzowska – A.E. Odyńca.

Autobusy linii 119 i 167 w kierunku pętli Wiśniowa Góra i Siekierki - Sanktuarium pojadą ul. Batorego i Wiśniową. Swoją trasę zmienią autobusy linii 138, które w kierunku pętli Bokserska będą kursowały al. Niepodległości, ul. S. Batorego oraz św. A. Boboli a kierunku pętli Zajezdni Utrata - ul. A.E. Odyńca i al. Niepodległości. Autobusy linii 168 w kierunku pętli Spartańska pojadą al. Niepodległości, ul. S. Batorego i św. A. Boboli, natomiast w kierunku pętli Witolin - ul. S. Batorego i Wiśniową.

Na trasę objazdową - tylko w kierunku pętli Bokserska i Konstancin-Jeziorna Pańska zostaną skierowane autobusy linii 174, 700 i N36, które będą jeździły ul. S. Batorego, św. A. Boboli, ul. Wołoską i A.E. Odyńca. Autobusy linii 195 w kierunku pętli Rakowiecka – Sanktuarium pojadą al. Niepodległości, ul. S. Batorego i św. A. Boboli, a kierunku pętli Natolin Płn. – ul. Madalińskiego, św. A. Boboli, ul. S. Batorego i Wiśniową. Natomiast autobusy linii nocnej N34, w kierunku pętli Dw. Centralny będą kursowały ul. S. Batorego.

XXVIII. Bieg Niepodległości wystartuje w piątek 11 listopada o godz. 11.11 na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II i ul. Stawki. Uczestnicy biegu najpierw pobiegną wschodnimi jezdniami („pod prąd" czyli prowadzącymi w kierunku Ronda Zgrupowania AK „Radosław") ciągu ulic: al. Jana Pawła II – T. Chałubińskiego – al. Niepodległości. Zawrócą na skrzyżowaniu z ul. Rakowiecką i pobiegną zachodnimi jezdniami (czyli prowadzącymi w kierunku Mokotowa) ciągu ulic: al. Niepodległości – T. Chałubińskiego – al. Jana Pawła II. Na skrzyżowaniu z Al. Jerozolimskimi zawodnicy będą biegli wiaduktami w ciągu al. Jana Pawła II. Miasteczko startowe będzie zlokalizowane na wysokości ul. Stawki.

Od godz. 5 do 15 zostanie wyłączona z ruchu al. Jana Pawła II w obu kierunkach na odcinku od Ronda Zgrupowania AK „Radosław" do ul. M. Anielewicza oraz ul. Stawki od ul. Smoczej do ul. Dzikiej. O godz. 9.30 zamknięte zostaną obydwie jezdnie al. Jana Pawła II na odcinku od ul. M. Anielewicza do al. „Solidarności". Pozostała część trasy zostanie zamknięta w godz. 10.30 – 14. Ruch ulicami poprzecznymi: al. „Solidarności", Grzybowską, Świętokrzyską i Prostą, Al. Jerozolimskimi, Koszykową i Stefana Batorego zostanie wstrzymany na czas biegu i zostanie przywrócony po przebiegnięciu ostatniego zawodnika a w rejonie mety po dekoracjach i demontażu barierek.

zyciewarszawy.pl