Trasa Świętokrzyska dłuższa

Podpisana została umowa na budowę kolejnego odcinka Trasy Świętokrzyskiej.

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych podpisał umowę na budowę kolejnego odcinka Trasy Świętokrzyskiej - od ul. J. Zamoyskiego do ul. Targowej. Powstaną tu dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu każda, chodniki i drogi rowerowe. Prace wykona firma Balzola za kwotę 11,5 mln zł w ciągu ośmiu miesięcy.

Trwa natomiast budowa trasy od ul. Tysiąclecia do Zabranieckiej. Zamknięta dla ruchu jest ul. Zabraniecka w rejonie skrzyżowania z budowaną Trasą Świętokrzyską, czyli na kilkusetmetrowym odcinku za ul. Rybieńską. W tym miejscu wybudowane zostało nowe skrzyżowanie, trwa układanie nawierzchni jezdni.

Trasa Świętokrzyska budowana jest etapami. Odcinek od mostu Świętokrzyskiego do ul. J. Zamoyskiego został udostępniony do ruchu w październiku 2014 roku. Kolejny fragment trasy - od ul. Kijowskiej do Zabranieckiej będzie gotowy we wrześniu tego roku.

Budowę ostatniego odcinka - pomiędzy ul. Targową a Tysiąclecia - miasto planuje rozpocząć w 2018 roku. Trasa Świętokrzyska to droga, która przebiega przez dzielnicę Praga Północ i poprzez tunel w nasypie kolejowym zapewnia połączenie z dzielnicą Targówek. Długość połączenia drogowego pomiędzy mostem Świętokrzyskim i Wybrzeżem Szczecińskim a ul. Zabraniecką to ok. 3 km.

Od wtorku, 4 kwietnia od ok. godz. 10 zamknięty dla ruchu jest pierwszy zjazd z ul. Marsa na estakadę Trasy Siekierkowskiej (na wysokości ul. Naddnieprzańskiej). Zjechać na estakadę w kierunku Mostu Siekierkowskiego można drugim zjazdem, ok. 200 m dalej.

Utrudnienia związane są z budową przyczółków wiaduktów nad torami kolejowymi, które powstaną w ramach przebudowy ul. Marsa.

zyciewarszawy.pl