Uwaga na korki

Znamy miejsca, gdzie w weekend będą przeprowadzane prace drogowe. Kierowcy nie będą zadowoleni.

Wymianę nawierzchni na trzech ulicach zaplanowali drogowcy na najbliższy weekend.

Nowa nawierzchnia zostanie ułożona na ul. Estrady od ul. Arkuszowej do Kampinoskiej. To ok. 7 700 m kw. asfaltu. Nowa nawierzchnia będzie z tzw. cichego asfaltu z domieszką granulatu gumowego. Wymienione będą także krawężniki i opaski, a pobocza wyrównane i utwardzone kruszywem.

Od piątku, 18 sierpnia od godz. 22.00 do poniedziałku, 21 sierpnia do godz. 4.00 ulica pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Arkuszową i Kampinoską będzie całkowicie zamknięta dla ruchu.

Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Arkuszowa – Wólczyńska – al. W. Reymonta (lub. J. Conrada) – Powstańców Śląskich – Radiowa lub ulicami na terenie Klaudyny i Mościska: Ekologiczna – W. Sikorskiego. Autobusy linii 712 zostaną skierowane na trasę objazdową: w kierunku krańca Rynek od skrzyżowania Arkuszowa/Estrady/3 Maja: 3 Maja – Sikorskiego – Lutosławskiego i dalej swoją trasą; w kierunku krańca Metro Młociny od skrzyżowania Ciećwierza/Sikorskiego: Sikorskiego – 3 Maja – Arkuszowa i dalej swoją trasą.

Drugie frezowanie to remont nawierzchni jezdni ul. Kościuszkowców od ul. Bychowskiej do posesji nr 85 (pozostały odcinek został wyremontowany w ramach prac prowadzonych przez MPWiK).

Remontowany odcinek będzie zamknięty dla ruchu od piątku, 18 sierpnia od godz. 22.00 do poniedziałku, 21 sierpnia do godz. 4.00. Wyłączone z ruchu będzie również skrzyżowanie z ul. Bychowską.

Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Korkowa – Łysakowska – Kaczeńca – Wydawnicza – B. Czecha. Swoje trasy zmienią autobusy linii 115 i N25. Od skrzyżowania ulic Kajki/Czecha/Kościuszkowców pojadą następującymi ulicami: Czecha – Powszechna – Skrzyneckiego – Kaczeńca (powrót: Kaczeńca – Wydawnicza – Sejmikowa – Czecha – Kajki) – Łysakowska – rondo na skrzyżowaniu ulic Łysakowska/Korkowa/Rekrucka – Korkowa i dalej swoimi trasami podstawowymi.

Dłuższe będzie frezowanie ul. W.K. Roentgena pomiędzy ul. rtm. W. Pileckiego a F. Płaskowickiej. Ulica będzie zamknięta od od piątku, 18 sierpnia od godz. 22.00 do wtorku, 22 sierpnia do godz. 24.00.

Objazd będzie prowadził ulicami ul. rtm. W. Pileckiego i F. Płaskowickiej. Na taki objazd zostaną także skierowane (w obydwu kierunkach) autobusy linii 179, 195, 209 i 737.

W weekend (początek prac w piątek 18 sierpnia o godz. 22.00) wykonawca zachodniego odcinka II linii metra wprowadzi zmiany w organizacji ruchu na ul. M. Kasprzaka w rejonie Karolkowej związane z budową szybu wydobywczego dla tarczy TBM drążącej tunele. Zamknięty dla ruchu zostanie fragment północnej jezdni ul. M. Kasprzaka za skrzyżowaniem z ul. Karolkową.

Ruch w kierunku Bemowa zostanie przełożony na tymczasową jezdnię wybudowaną w pasie dzielącym. Kierowcy będą mieli na niej do dyspozycji dwa pasy ruchu. Utrzymany będzie wjazd na boczną jezdnię przed budynkiem nr 10/16. Dwa pasy będą także dla jadących w kierunku centrum. Dla jadących w tej relacji wprowadzony zostanie jednak zakaz skrętu w lewo w ul. Karolkową.

W tym samym czasie wprowadzona zostanie zmiana na skrzyżowaniu ul. M. Kasprzaka ze Skierniewicką – można będzie skręcić w lewo w ul. M. Kasprzaka.

zw.com.pl