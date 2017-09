Przebudowują ulicę Marsa

Wzdłuż Marsa widać już konstrukcję estakady, która przeprowadzi ruch drogowy na wylotówkę z miasta, powstaje nowy wiadukt ul. Żołnierskiej nad torami kolejowymi i ul. Strażacką.

- To w tej chwili największa drogowa inwestycja w Warszawie – przypomina Michał Olszewski, zastępca Prezydenta Warszawy. – Nasza budowa jest dofinansowana ze środków unijnych w 85 proc. w ramach rozwoju sieci drogowej TEN-T.

To będzie przedłużenie Trasy Siekierkowskiej do granicy miasta - od węzła trasy z ul. Płowiecką i Marsa (czyli Ronda I. Mościckiego) do wybudowanego przez samorząd województwa mazowieckiego dwujezdniowego odcinka drogi nr 631 (za granicą Warszawy).

Nowa droga poprawi połączenie z dzielnicą Rembertów i wyjazd z miasta w kierunku podwarszawskich gmin Ząbki, Zielonka, Marki, Kobyłka, Sulejówek. Przebudowana została już m.in. ul. Rekrucka oraz Marsa po wschodniej stronie skrzyżowania z ul. Żołnierską, ul. Czwartaków, odcinki zachodniej i wschodniej jezdni ul. Żołnierskiej. Gotowe są podpory wiaduktu nad torami kolejowymi, estakady Marsa/Żołnierska, kładki pieszo-rowerowej, wiaduktu nad ul. Strażacką. Trwa montaż stalowych konstrukcji obiektów – estakady, kładki, budowa chodników i dróg rowerowych, przejść dla zwierząt a także roboty przy instalacjach podziemnych.

Wykonawcą przebudowy jest firma Metrostav a.s. Czas realizacji kontraktu to 30 miesięcy, a koszt blisko 155 mln zł.

Przypomnijmy, że przebudowane będą ulice Marsa i Żołnierska na odcinku 4,8 km od ul. Naddnieprzańskiej. To m.in. budowa wiaduktów nad skrzyżowaniami, całkowita przebudowa obecnych jezdni, wyburzenie i budowa nowych wiaduktów nad torami kolejowymi, budowa chodników i dróg rowerowych.

Inwestycja obejmuje budowę dwóch wiaduktów jezdni głównych ul. Marsa o długości ok. 200 m nad torami linii kolejowej Warszawa - Dorohusk, budowę estakady o długości ok. 600 m prowadzącej ruch w stronę granicy miasta nad skrzyżowaniami ul. Marsa z ulicami Chełmżyńską i Okularową oraz Żołnierską i Rekrucką, budowę kładki dla pieszych i rowerzystów (z dwiema pochylniami i dwoma ciągami schodów) nad ul. Żołnierską na wysokości osiedla Wygoda, rozbiórkę wiaduktów z przełomu lat 70. i 80. i budowę dwóch nowych o długości ok. 100 m na ul. Żołnierskiej nad torami linii kolejowej Warszawa - Terespol, przebudowę węzła na skrzyżowaniu ul. Żołnierskiej z ul. Strażacką z wiaduktami o długości ok. 60 m., budowę dwóch wiaduktów nad skrzyżowaniem ul. Żołnierskiej z ul. Czwartaków o długości ok. 70 m, drugiej jezdni ul. Żołnierskiej od ul. Strażackiej do granic miasta, a także po wschodniej stronie ul. Żołnierskiej ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 4 m.

zw.com.pl