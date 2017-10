Duże zmiany na drogach

Wiemy na których odcinkach dróg prowadzone będą remonty, a także którędy ominąć korki.

Zarząd Dróg Miejskich rozpocznie remont al. Wojska Polskiego, będzie wymiana nawierzchni al. Niepodległości, inaczej kierowcy będą jeździli też na ul. M. Kasprzaka i Marsa.

Od piątku, 20 października od ok. godz. 22.00 zmieni się organizacja ruchu na ul. M. Kasprzaka za skrzyżowaniem Karolkową. Zamknięty dla ruchu jest tutaj fragment jezdni ul. M. Kasprzaka. W tym miejscu trwa budowa szybu wydobywczego dla tarcz TBM drążących tunele II linii metra. Tarcze będą drążyły tunele z budowanej stacji Księcia Janusza w kierunku stacji Rondo Daszyńskiego. Gdy dotrą na ul. M Kasprzaka i skończą pracę trzeba będzie je wyjąć spod ziemi. Dlatego na końcu komory torów odstawczych za stacją wybudowany zostanie szyb, przez który dźwig wydobędzie rozmontowane tarcze.

Obecnie ruch w kierunku Bemowa odbywa się tymczasową jezdnią wybudowaną w pasie dzielącym. Budowniczowie metra wykonali już zasadnicze roboty po północnej stronie jezdni i teraz plac budowy przeniesie się na stronę południową.

Organizacja ruchu będzie zmieniana od piątku, 20 października od ok. godz. 22.00. Nowym układ zostanie oddany kierowcom w niedzielę, 22 października ok. godz. 19.00.

Ruch w kierunku Bemowa wróci na północną jezdnię. Natomiast kierowcy jadący w stronę centrum będą poruszali się tymczasową jezdnią wybudowaną w pasie dzielącym. Będą mieli na niej do dyspozycji dwa pasy ruchu. Przejadą na nią na wysokości ul. J. Korczaka, a na właściwą jezdnię wrócą na skrzyżowaniu z ul. Karolkową. Utrzymana będzie możliwość skrętu z ul. M. Kasprzaka w J. Korczaka. Nadal będzie obowiązywał zakaz skrętu z ul. M. Kasprzaka w lewo w Karolkową, a także zakaz skrętu w lewo z ul. Karolkowej w M. Kasprzaka.

Przez pięć nocy, od 19 do 24 października w godz. 22.00 – 4.10 zamykana dla ruchu będzie ul. Wolska w rejonie budowanego wiaduktu kolejowego. Zamknięcia konieczne są ze względów bezpieczeństwa i związane są z pracami w rejonie wiaduktu kolejowego przy ul. Wolskiej.

W tym czasie wyłączony będzie także ruch tramwajów. Tramwaje linii 10, 26 i 11 będą kursowały na trasie objazdowej ulicami: Młynarska – Obozowa – Dywizjonu 303 – Radiowa – Powstańców Śląskich. Tramwaje linii 13 i 27 pojadą ulicami Młynarską i Obozową do pętli KOŁO.

Uruchomione zostanie autobusowa linia zastępcza Z26 kursująca na trasie: Os.Górczewska – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – al. „Solidarności" – Okopowa – Leszno – Okopowa – al. „Solidarności" – Wolska – Połczyńska – Powstańców Śląskich – Os. Górczewska.

Przez trzy kolejne noce, 20/21, 21/22 i 22/23 października w godz. 22.00 – 6.00 zamknięta dla ruchu będzie północna jezdnia ul. Marsa (w kierunku ul. Połczyńskiej) pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Żołnierską i Chełmżyńską.

Jadący ul. Marsa od strony Starego Rembertowa oraz jadący ul. Żołnierską będą musieli pojechać w ul. Rekrucką. Objazd wyłączonego z ruchu fragmentu ulicy zostanie poprowadzony ulicami Korkową – Stepową – Okularową. Dodatkowo, w trakcie prowadzonych prac, ze względów bezpieczeństwa, zamknięte będą przejście dla pieszych i przejazd rowerowy przez ul. Marsa (czynne będzie przejście na skrzyżowaniu z ulicami Chełmżyńską i Okularową). Taka organizacja ruchu związana jest z montażem podpory budowanego wiaduktu.

Drogowcy wymienią nawierzchnię w al. Niepodległości. Od piątku, 20 października od godz. 22.00 do poniedziałku, 23 października do godz. 4.00 zamknięta dla ruchu będzie zachodnia jezdnia al. Niepodległości (w kierunku Ursynowa) od ul. Wawelskiej do Rakowieckiej. Ruch na jezdni w kierunku centrum będzie odbywał się normalnie.

Objazdy zostaną poprowadzone ulicami: Wawelska – Żwirki i Wigury – Racławicka – A.E. Odyńca; Wawelska – L. Waryńskiego – Puławska – Rakowiecka lub A.J. Madalińskiego. Połączenia z al. Niepodległości nie będzie miały ulice Leszowa i J. Bruna; nie będzie także wjazdu na parking przed Biblioteką Narodową.

Zamknięta będzie również zachodnia strona skrzyżowania z ul. Stefana Batorego i nie będzie można nią przejechać przez skrzyżowanie na wprost. Jadący od strony ul. św. A. Boboli będą mogli dojechać do skrzyżowania i zawrócić przez tymczasową zawrotkę.

Natomiast jadący od strony ul. L. Waryńskiego będą musieli skręcić w prawo w kierunku ul. Wawelskiej.

Objazd zamkniętego przejazdu na skrzyżowaniu zostanie poprowadzony ul. Rakowiecką. W ciągu dnia czynne będzie przejście dla pieszych. Autobusy linii 119, w kierunku krańca RAKOWIECKA-SANKTUARIUM, z al. Niepodległości skręcą w lewo w ul. A.J. Madalińskiego i dalej pojadą ulicami św. A. Boboli i Rakowiecka. W kierunku krańca WIŚNIOWA GÓRA będą kursowały ul. Rakowiecką na wprost do Puławskiej i dalej swoją trasą. Linia 143 (w kierunku krańca GUS) z al. Armii Ludowej skręci w prawo w ul. L. Waryńskiego i zawróci na pl. Konstytucji. Autobusy linii 167 (tylko w kierunku krańca SIEKIERKI-SANKTUARIUM) będą kursowały al. Armii Ludowej i ul. L. Waryńskiego do ul. Goworka. Linie 174 i 700 oraz nocnych N34 i N36 (tylko w kierunku krańców BOKSERSKA, KONSTANCIN-JEZIORNA: PAŃSKA, OS. KABATY) również pojadą al. Armii Ludowej i ul. L. Waryńskiego i dalej ulicami: Stefana Batorego – Wiśniowa – Rakowiecka.

Zarząd Dróg Miejskich wyremontuje Aleję Wojska Polskiego – w tym roku wymieni nawierzchnię jezdni i oświetlenie, w przyszłym chodniki i przystanki autobusowe, będzie także piesza aleja pomiędzy jezdniami. Wzdłuż ulicy trwają już roboty brukarskie - wymieniane są krawężniki; na przystankach będą specjalne krawężniki peronowe ułatwiające podjazd autobus.

W poniedziałek 23 października rozpocznie się wymiana nawierzchni jezdni. Ze względu na duży zakres prac, remont rozpocznie się od południowej jezdni (w kierunku pl. Inwalidów). Drogowcy wymienią podbudowę drogi i ułożoną nowe warstwy nawierzchni. Prace rozpoczną się w poniedziałek 23 października (ok. godz. 07.00) i potrwają do 6 listopada (otwarcie ulicy w godzinach porannych). W tym czasie południowa jezdnia będzie zamknięta dla ruchu, nie będzie możliwe też parkowanie wzdłuż ulicy. Remont nawierzchni jezdni północnej (w kierunku ul. ks. J. Popiełuszki) rozpocznie się 25 października ok. godz. 07.00 i zakończy 27 października ok. godz. 22.00. W tym czasie jezdnia będzie zamknięta dla ruchu (łącznie z brakiem możliwości parkowania). Tutaj roboty potrwają krócej bo jezdnia nie wymaga wymiany podbudowy – sfrezowana zostanie nawierzchni i ułożona nowa.

Objazdy zostaną poprowadzone ulicami: A. Mickiewicza – Z. Krasińskiego – ks. J. Popiełuszki. Połączenia z al. Wojska Polskiego nie będą miały ulice poprzeczne: K. Brodzińskiego, ks. T. Boguckiego, H. Wieniawskiego, J. Kozietulskiego i Or-Ota, Bitwy pod Rokitną i A. Felińskiego. Autobusy linii 205 pojadą objazdem ulicami: ks. J. Popiełuszki i Z. Krasińskiego.

Jeszcze w tym roku, do połowy grudnia, wzdłuż tej ulicy zaświecą nowe latarnie. Prace zakładają montaż 58 nowoczesnych słupów typu Pastorał Warszawski z 1923 r. wraz z oprawami LED. Doświetlone zostaną także przejścia dla pieszych. Z kolei w przyszłym roku ulica zyska nowe chodniki i przystanki autobusowe. Także w przyszłym roku planowane są prace związane z realizacją projektu z budżetu partycypacyjnego pomiędzy jezdniami powstanie piesza aleja, pojawią się też ławki i kosze na śmieci.

