Remonty ulic

Budowa obwodnicy w Wawrze, roboty kolejowe i wymiana nawierzchni ulicy na Woli spowodują zmiany w ruchu drogowym w najbliższy weekend.

Rozkręca się budowa Południowej Obwodnicy Warszawy. Wykonawca robót na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada na piątek, 17 listopada ok. godz. 14.30 zmianę organizacji ruchu na ul. Wał Miedzeszyński, na wysokości ulic Ostróżki i Podbiałowej.

Ruch w obydwu kierunkach zostanie przełożony na jezdnię tymczasową, która ominie plac budowy. Kierowcy będą mieli na niej, tak jak dotychczas, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Takie rozwiązanie pozwoli rozpocząć prace przy węźle Wał Miedzeszyński z budowaną POW. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do wakacji 2018 r., gdy zostanie wprowadzona zmiana związana z przebudową ul. Ogórkowej.

Od piątku, 17 listopada od godz. 22.00 do poniedziałku, 20 listopada do godz. 4.00 zamknięta dla ruchu będzie ul. Czorsztyńska na odcinku od ul. Magistrackiej do al. Prymasa Tysiąclecia. Na zamkniętym odcinku ulicy zostanie wymieniona nawierzchnia jezdni. Zamknięty fragment ulicy można ominąć jadąc ul. Obozową lub Górczewską.

PKP PLK S.A. prowadzi prace przy remoncie tzw. linii obwodowej czyli trasie kolejowej od Dworca Gdańskiego do Zachodniego. To m.in. budowa nowych wiaduktów nad ulicami. Z tego powodu, od piątku, 17 listopada od godz. 24.00 do poniedziałku, 20 listopada do godz. 5.00 zamknięta dla ruchu będzie ul. Obozowa pomiędzy ul. Wawrzyszewską a al. Prymasa Tysiąclecia. Jadący od strony centrum będą mogli dojechać tylko do ul. Wawrzyszewskiej i zawrócić przed placem budowy. Natomiast jadący od strony Bemowa muszą skręcić, w prawo lub w lewo, w al. Prymasa Tysiąclecia.

Objazd został poprowadzony ulicami Młynarską i Wolską do al. Prymasa Tysiąclecia. Utrudnienia związane są z demontażem bunkra z okresu II wojny światowej, który umieszczony jest przy jednym z przyczółków rozbieranego wiaduktu kolejowego. Tramwaje linii 20, 23, 24 i 35 oraz autobusy linii N45 i N95 pojadą trasami objazdowymi.

W sobotę, 18 listopada ok. godz. 16.00 zmieni się organizacja ruchu ul. M. Kasprzaka pomiędzy ul. J. Bema a al. Prymasa Tysiąclecia. Na krótkim odcinku za al. Prymasa Tysiąclecia jadący w stronę centrum będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu. Przed skrzyżowaniem z ul. J. Bema będzie dodatkowy pas do skrętu w prawo w tę ulicę. Dwa pasy będą również na jezdni prowadzącej w kierunku Bemowa. Z jednego z nich będzie można także skręcić w lewo w kierunku Dworca Zachodniego, a z drugiego w prawo w kierunku ul. Górczewskiej. Zamknięty będzie chodnik po południowej stronie ulicy. Ruch pieszych i rowerów będzie kierowany do przejścia wzdłuż jezdni po północnej stronie ulicy, gdzie został wytyczony ciąg pieszo-rowerowy. Rowerzyści dojadą nim do tymczasowego przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu z ul. J. Bema i w tym miejscu wrócą na drogę rowerową po południowej stronie ulicy.

Taka organizacja ruchu wiąże się z budową podpór tymczasowych budowanego wiaduktu i będzie obowiązywała do początku wiosny 2018 r. Pod koniec listopada wykonawca modernizacji linii kolejowej nr 20 planuje przywrócić stałą organizację ruchu na ul. Wolskiej, gdzie obecnie nocami trwa montaż nowego wiaduktu.

W sobotę i niedzielę, 18 i 19 listopada, zwężona o jeden pas ruchu będzie ul. R. Sanguszki za skrzyżowaniem z ul. Zakroczymską. Na odcinku kilkudziesięciu metrów zamknięty dla ruchu będzie skrajny pas wzdłuż budynku PWPW. Utrzymana będzie możliwość jazdy w obydwu kierunkach i wszystkie relacje skrętne. Utrudnienia związane są z demontażem dźwigu.

