Zmiany na drogach

Nie wszędzie będą mogli wjechać kierowcy. Problemy będą m.in. w Ursusie, na Białołęce i Pradze Północ.

Kolejarze remontują tory na kilku liniach w Warszawie. Na najbliższy weekend zapowiadają zmiany w ruchu w Ursusie - od piątku, 15 grudnia od godz. 23.45 do poniedziałku, 18 grudnia do godz. 4.00 zamknięta dla ruchu będzie ul. Cierlicka pomiędzy ul. Traktorzystów a Wiosny Ludów.

Nie będzie przejazdu pod wiaduktem kolejowym. Od strony ulic Lalki i T. Kościuszki możliwy będzie wyłącznie dojazd do posesji. Objazdy ul. Cierlickiej zostaną poprowadzone ulicami: T. Kościuszki lub W. Sławka i dalej Dzieci Warszawy i Ryżową do al. 4 Czerwca 1989 r. i Traktorzystów. Swoje trasy zmienią autobusy. Autobusy linii 177 podają objazdem ulicami: T. Kościuszki – Dzieci Warszawy – Poczty Gdańskiej – al. 4 Czerwca 1989 r. i dalej ulicami Warszawską, M. Keniga i Orląt Lwowskich do pętli Ursus. Linie 187 i 517 będą kursowały al. 4 Czerwca 1989 r i ul. Traktorzystów. Linia nocna N35 zostanie skrócona do pętli PKP Ursus. Natomiast linia N85 skierowana zostanie na trasę zmienioną przebiegającą ul. Traktorzystów. Dodatkowo mieszkańcy będą mogli jeździć autobusami dwóch linii zastępczych: Z-7: Ursus -Niedźwiadek – Orląt Lwowskich – M. Keniga – Warszawska – Władysława Jagiełły – Traktorzystów – al. 4 Czerwca 1989 r. – Poczty Gdańskiej – Dzieci Warszawy – Skoroszewska – zawrotka na rondzie przy skrzyżowaniu ulic Skoroszewskiej, Starodęby i gen. F. Sławoja-Składkowskiego - Skoroszewska – Skorosze; Z17: PKP Ursus – Regulska – M. Spisaka – Kompanii Kordian – K. Pużaka – W. Sławka – Dzieci Warszawy – Ryżowa – Kleszczowa – Al. Jerozolimskie – ppłk. M. Sokołowskiego „Grzymały" – Kopińska - Grójecka – Al. Jerozolimskie – Bracka – PL. Trzech Krzyży.

W niedzielę 17 grudnia na ul. Ząbkowskiej odbędą się XIV Warszawskie Spotkanie Wigiljne. Przygotowania do świątecznego spotkania rozpoczną się już w sobotę. Fragment ul. Ząbkowskiej z charakterystyczną kamienną nawierzchnią i torami tramwajowymi zamieni się w deptak w nocy z piątku na sobotę (15/16 grudnia). Ponownie samochody wrócą tu w nocy z niedzieli na poniedziałek (17/18 grudnia).

Wyłączony z ruchu odcinek ul. Ząbkowskiej będzie można ominąć jadąc ul. Brzeską i Białostocką do Targowej, a także Brzeską lub Markowską do Kijowskiej i Targowej. Ponadto, w dniach 16 – 17 grudnia na ul. Ząbkowskiej pomiędzy ul. Targową a ul. Brzeską będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela.

W weekendy swoje trasy zmienią autobusy komunikacji miejskiej. Autobusy linii 138 do ul. Targowej pojadą ulicami Markowską i Kijowską. Natomiast autobusy linii 170 oraz nocnych N16 i N66 - w kierunku Ronda S. Starzyńskiego i Dworca Centralnego - pojadą ulicą Markowską i Białostocką do Targowej, zaś w drugą stronę - będą kursowały Targową do Kijowskiej i skręcą w Markowską.

Do 31 grudnia zwężona będzie ul. J. Mehoffera w rejonie cmentarza na Tarchominie. Na zwężonym odcinku obowiązuje jeden kierunek ruchu – w stronę ul. Myśliborskiej. Wyłączona z ruchu jest połowa jezdni ul. J. Mehoffera pomiędzy ul. H. Ordonówny a Majolikową. Objazd prowadzi ulicami: Majolikową – Milenijna – Światowida.

Utrudnienia związane są z budową muru oporowego wzdłuż cmentarza.

