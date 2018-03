Gdzie remonty?

Ratusz przygotował spis remontów i inwestycji. Poznaliśmy szczegóły.

Baza danych Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym na 2018 r. zawiera 1308 remontów i inwestycji.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozpocznie w 2018 r. realizację dwóch dużych przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków Warszawie". Chodzi o budowę kolektora ściekowego C Bis do Pruszkowa, który będzie biegł m.in. wzdłuż al. Krakowskiej i modernizację kolektora Burakowskiego.

Ten drugi zostanie zmodernizowany z zastosowaniem technologii po raz pierwszy stosowanej w naszym kraju. Polega ona na wprowadzeniu do kanału półkolistych segmentów, które po połączeniu przy pomocy szczelnych kołnierzy utworzą samonośny moduł. Odnowiony kolektor będzie „magazynem" wody w czasie ulewnych deszczy co pozwoli ograniczać występowanie lokalnych podtopień i zalewisk.

Prace prowadzone wzdłuż ulic Marymonckiej i J. Słowackiego od mostu M. Skłodowskiej do ul. ks. J. Popiełuszki nie będą powodowały utrudnień w ruchu drogowym.

Do 2023 r. MPWiK wybuduje jeszcze m.in. trzy kolektory retencyjno-tranzytowe: Wiślany, Lindego-Bis oraz Mokotowski Bis.

Kontynuowana będzie budowa Południowej Obwodnicy Warszawy (czyli drogi ekspresowej S2), której inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W tym roku rozpocznie się budowa tunelu wzdłuż ul. F. Płaskowickiej i węzła z ul. Przyczółkową. W czasie budowy tego drugiego zostanie wytyczona tymczasowa jezdnia omijająca plac budowy. Podobne rozwiązanie zostało zastosowane pod koniec ubiegłego roku na budowie węzła z ul. Wał Miedzeszyński.

Utrudnienia w ruchu będą natomiast wiązały się z budową węzła z ul. Patriotów. Przygotowywany projekt czasowej organizacji ruchu przewiduje zamknięcie w pierwszej kolejności wschodniej jezdni ul. Patriotów i wytyczenie lokalnego objazdu tymczasową drogą przez plac budowy (a następnie gotowym już wiaduktem w ciągu ul. Zabawnej). Planowany termin zakończenia całej inwestycji to trzeci kwartał 2020 r.

Największą warszawską inwestycją, która będzie kontynuowana w 2018 r., jest rozbudowa II linii metra. W tej chwili trwa budowa sześciu stacji – trzech na Pradze-Północ i Targówku (C18 Trocka, C17 Targówek, C16 Szwedzka) oraz trzech na Woli (C6 Płocka , C7 Młynów i C8 Księcia Janusza).

Tramwaje Warszawskie sukcesywnie modernizują swoją sieć, a podróżowanie tramwajem po mieście jest coraz szybsze, bardziej komfortowe i bezpieczne. Na 2018 r. tramwajarze zaplanowali modernizację trasy na ul. Puławskiej pomiędzy J. Malczewskiego a A.J. Madalińskiego. Będą także kontynuowali remont na ul. Jagiellońskiej od ronda S. Starzyńskiego do pętli Żerań. Na sprawniejszy ruch tramwajów mają wpływ priorytety tramwajowe na skrzyżowaniach. Dlatego tramwajarze w tym roku chcą je wprowadzić na J.P. Woronicza i Wołoskiej; Radiowej i Dywizjonu 303; w al. Jana Pawła II, al. „Solidarności", Okopowej i Towarowej.

Zbliża się też budowa nowych tras tramwajowych. Tramwaje Warszawskie przygotowują trzy projekty, współfinansowane przez Unię Europejską, które będą prowadzone w sześciu dzielnicach. To budowa ok. 30 kilometrów nowych torów (do Wilanowa, na Gocław i na ul. M. Kasprzaka).

Na inwestycje drogowe w 2018 r. prowadzone przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych radni przeznaczyli prawie 400 mln zł. Kontynuowane będą wcześniej rozpoczęte budowy, np. Marsa i Żołnierskiej, Marynarskiej, Łodygowej, Gandhi, Lazurowej, Głębockiej, al. Polski Walczącej (Czerniakowskiej bis), kładki nad ul. Płowiecką. Większość z nich skończy się w tym roku.

Rozpocznie się natomiast przebudowa Traktu Lubelskiego ul. Zwoleńskiej do Borowieckiej, a także skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej i Racławickiej. Powstaną nowe ścieżki rowerowe wzdłuż ciągu ulic: Leszno i Górczewska oraz wzdłuż ul. M. Anielewicza.

ZMID szykuje kilka nowych przedsięwzięć. W tym roku planowane jest podpisanie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie kładki pieszo-rowerowej łączącej Park Kępa Potocka z terenami Pasa Nadwiślańskiego. Jesienią planowane jest podpisanie umowy na przebudowę Wału Miedzeszyńskiego. To będzie połączenie z budowaną południową obwodnicą Warszawy. Nowa droga (ok. 1 km) będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu oraz jezdnie lokalne, chodniki i drogi rowerowe.

Również jesienią zawarta będzie umowa na przebudowę Wybrzeża Szczecińskiego i Wybrzeża Helskiego na odcinku ponad 2 km od ul. S. Okrzei do mostu Gdańskiego. Wybudowana zostanie jezdnia o trzech pasach ruchu, z których dwa będą prowadziły na północ a jeden na południe. Będą chodniki i drogi rowerowe powiązane ze ścieżką rekreacyjną nad Wisłą. Nad kanałem przy wejściu do Portu Praskiego powstanie kładka pieszo-rowerowa. Ważną częścią tej inwestycji jest budowa zapór przeciwpodziowych.

Przed końcem roku przewidziano podpisanie umowy na budowę wind przy moście ks. J. Poniatowskiego. Cztery zewnętrzne konstrukcje zlokalizowane będą przy Wybrzeżu Kościuszkowskim, a przy ul. Solec i przy stacji PKP Powiśle po dwie w istniejących wieżycach mostu.

Tradycyjnie, wizytówką ZDM będą weekendowe frezowania, czyli remonty nawierzchni ulic trwające 54 godziny. Warszawscy drogowcy szukają już wykonawców remontów 11 ulic, m.in. Powsińskiej, B. Czecha i Traktu Brzeskiego, A.E. Odyńca, Podleśnej. Lista ulic nie jest jeszcze zamknięta - może się jeszcze zmienić w zależności od posiadanych środków i niezbędnego zakresu prac.

ZDM wybuduje nową sygnalizację świetlną w kilkudziesięciu miejscach. Remont oświetlenia planowany jest na takich ulicach jak Bliska, Jagiellońska, Stawki, Bartnicza i Wyszogrodzka. Planowane jest doświetlenie ok. 350 przejść dla pieszych.

Kontynuowany będzie kompleksowy remont ul. Miodowej i pl. Krasińskich. Dużym przedsięwzięciem będzie remont tzw. obwodnicy Targówka czyli ulic Ossowskiego, Handlowej i Myszkowskiej. Jeszcze w tym roku mieszkańcy będą mogli spacerować po nowych chodnikach, będą drogi rowerowe, nowe oświetlenie, bezpieczniejsza organizacja ruchu. I dużo zieleni - 211 nowych drzew: głównie klony, jesiony, graby i brzozy oraz w sumie 28 tys. krzewów tawuły, śnieguliczki, róży, forsycji, pięciorników i innych gatunków.

zw.com.pl