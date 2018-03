Poważne zmiany na drogach

Kolejarze będą pracowali na ul. Obozowej, drogowcy na rtm. W. Pileckiego, I. Gandhi i Łodygowej a tramwajarze na Jagiellońskiej.

autor: Gardziński Robert źródło: Fotorzepa Prace przy Nowolazurowej +zobacz więcej

Wykonawca remontu tzw. obwodowej linii kolejowej na Obozowej planuje od soboty, 17 marca od godz. 0.30 do poniedziałku, 19 marca do godz. 3.30 zamknąć dla ruchu odcinek pomiędzy ul. Wawrzyszewską a al. Prymasa Tysiąclecia.

Jadący od strony centrum będą mogą dojechać tylko do ul. Wawrzyszewskiej i zawrócić przed placem budowy. Natomiast jadący od strony Bemowa muszą skręcić w al. Prymasa Tysiąclecia. Objazd został poprowadzony ulicami Młynarską i Wolską do al. Prymasa Tysiąclecia.

Piesi będą mogli przejść pod wiaduktem po jednej stronie ulicy (możliwe będą czasowe zamknięcia chodnika).

W sobotę i niedzielę (17 – 18 marca) tramwaje nie będą kursowały ul. Obozową. Tramwaje linii 20 dojadą do pętli Koło. Do tej samej pętli zostanie wydłużona także trasa tramwajów linii 35. Natomiast tramwaje linii 23 i 24 pojadą prosto ul. Wolską (odpowiednio do pętli Cm. Wolski i Nowe Bemowo). Swoje trasy zmienią również autobusy linii nocnych N45 i N95, które pojadą objazdem ulicami: Skierniewicka – Wolska – al. Prymasa Tysiąclecia. Uruchomione zostaną autobusowe linie zastępcze: Z–3: Obozowa – Młynarska – Wolska – al. „Solidarności" – Okopowa; Z–4: Powstańców Śląskich – Radiowa – Dywizjonu 303 – Obozowa – al. Prymasa Tysiąclecia – Wolska – Os. Wolska (powrót: Wolska – Elekcyjna – Górczewska – al. Prymasa Tysiąclecia – Obozowa...) i ZN5 (linia nocna): Wawrzyszewska – Obozowa – Płocka – Wolska – Płocka – Wolska – Młynarska – Obozowa – Wawrzyszewska.

W sobotę i niedzielę (17 i 18 marca) zwężona o jeden pas będzie zachodnia jezdnia ul. rtm. W. Pileckiego przed skrzyżowaniem z I. Gandhi. Wyłączony z ruchu będzie jeden ze środkowych pasów jezdni prowadzącej w kierunku skrzyżowania z ul. I. Gandhi.

Natomiast od poniedziałku, 19 marca planowane jest zamknięcie dla ruchu ul. I. Gandhi na odcinku od rtm. W. Pileckiego w kierunku Polskie Drogi. Dojeżdżający od strony ul. Dereniowej do skrzyżowania z rtm. W. Pileckiego będą musieli skręcić w tę ulicę. Natomiast jadący ul. rtm. W. Pileckiego od F. Płaskowickiej będą mogli zawrócić na skrzyżowaniu. Dojazd do posesji na zamkniętym odcinku możliwy będzie tylko od ul. Alternatywy. Utrudnienia związane są z budową ul. I. Gandhi i potrwają do początku kwietnia.

We wtorek, 20 marca wykonawca przebudowy ul. Łodygowej planuje wprowadzić pierwsze większe zmiany w organizacji ruchu. Zwężony będzie wlot ul. Łodygowej w Radzymińską. Wyłączona z ruchu zostanie północna część jezdni ul. Łodygowej na fragmencie pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Radzyminską a Pszczyńską.

Wyspa rozdzielająca jezdnię zostanie rozebrana, a samochody w obydwu kierunkach będą jeździły po południowej stronie. W stronę Ząbek będzie jeden pas; do jazdy na wprost z ul. Młodzieńczej również będzie przeznaczony jeden pas. Natomiast dla dojeżdżających ul. Łodygową do skrzyżowania z Radzymińską będą dwa pasy ruchu – jeden będzie służył wyłącznie do skrętu w lewo w kierunku Pragi, a z drugiego będzie można pojechać prosto w ul. Młodzieńczą lub skręcić w prawo w kierunku Marek.

Połączenie z ul. Łodygową straci ul. Pszczyńska. Utrudnienia związane są z budowa kanalizacji w ramach przebudowy ulicy. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca kwietnia.

Prace realizowane na ul. Łodygowej to nie tylko przebudowa ulicy, ale także budowa kanalizacji. Inwestycje Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych oraz MPWiK zostały skoordynowane i są wykonywane przez jednego wykonawcę. Po przebudowie ulica na odcinku od skrzyżowania z ul. Radzymińską do granicy z Ząbkami będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Powstaną także nowe chodniki, drogi dla rowerów, wybudowane zostanie odwodnienie i przebudowana sieć energetyczna, pojawi się nowa zieleń. Wszystko ma być być gotowe wraz z końcem 2018 r.

W weekend Tramwaje Warszawskie będą kontynuowały prace remontowe na ul. Jagiellońskiej. W ten i kolejne weekendy (17-18, 24-25 marca oraz 7-8, 14-15, 21-22 kwietnia)\ tramwaje nie będą jeździły pomiędzy rondem S. Starzyńskiego a pętlą Żerań FSO. Tramwaje linii 18 i 20 dojadą do pętli Ratuszowa ZOO. Kursowały będą autobusy linii zastępczej Z20 pomiędzy pętlą Żerań FSO a Dworcem Wileńskim.

zw.com.pl