Poważne zmiany komunikacyjne

Sezon remontów rusza pełną parą. Będą zmiany w ruchu m.in. na Głębockiej, Patriotów, Marsa, Bruzdowej, św. Bonifacego.

źródło: materiały prasowe Utrudnienia związane z budową nowej trasy, są szczególnie odczuwalne w Wawrze

Przez cztery dni (12-15 kwietnia) przebudowywane będą przejścia dla pieszych na ul. św. Bonifacego. Będzie bezpieczniej bo powstaną tam azyle dla pieszych. Ulica będzie zwężana w rejonie skrzyżowań z ulicami Batumi, Kaspijską i Maltańską oraz Kaukaską i Sardyńską.

Budowniczowie metra zmienią organizację ruchu na ul. M. Kasprzaka w rejonie ulic: Rogalińskiej, Skierniewickiej i E. Zegadłowicza.

Od piątku 13 kwietnia ok. godz. 22.00 do niedzieli ok. godz. 16.00 będą przekładali ruch na północną jezdnię ul. M. Kasprzaka. Kierowcy będą mieli tam po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Wiążą się z tym także inne zmiany. Udrożniony zostanie skręt z ul. M. Kasprzaka (dla jadących od strony centrum) w ul. Rogalińską, a także wyjazd z tej ulicy. Podobnie będzie z wyjazdem z posesji przy ul. M. Kasprzaka 18/20. Natomiast jadący od strony Bemowa będą mogli skręcić w ul. Skierniewicką, ale nie będą mogli skręcić w ul. E. Zegadłowicza. Ta ostatnia ulica straci połączenie z ul. M. Kasprzaka (będzie można z niej wyjechać tylko na ul. Szarych Szeregów). Przy północnej jezdni znajdzie się też przystanek autobusowy w kierunku ronda Daszyńskiego, obecnie zlokalizowany pod Technikum Elektronicznym.

Przebudowa ul. Głębockiej nabiera także rozpędu. Rozpoczną się tam prace związane z poszerzaniem jezdni oraz budową tymczasowego chodnika. Następnie ruszy budowa m.in kanalizacji deszczowej i przebudowa instalacji podziemnych. Prace te oznaczają, że połowa jezdni ul. Głębockiej musi być wyłączona z ruchu.

Od piątku, 13 kwietnia, od godz. 23.30 pomiędzy ulicami Lewandów i Magiczną wprowadzony będzie ruch jednokierunkowy – do Trasy Toruńskiej. Możliwy będzie wjazd na posesje i w ulice poprzeczne.

Objazd w przeciwnym kierunku prowadzić będzie ulicami: Jesiennych Liści – Skarbka z Gór – L. Berensona. Utrzymanie jednokierunkowego ruchu na ul. Głębockiej przewidziane jest do końca trwania inwestycji, czyli do marca 2019 r. Trasy autobusów E-7 i E-9 w szczycie porannym pozostaną bez zmian. Natomiast w szczycie popołudniowym linie te będą kursowały ulicami Skarbka z Gór i L. Berensona. Objazdem tymi samymi ulicami pojadą autobusy linii 120 (tylko kursy w kierunku krańca OLESIN), 240 (tylko w kierunku krańca MARKI /PUSTELNIK/) i 332 (tylko w kierunku krańca ZAUŁEK-SZKOŁA). Linia 120 w kursach skróconych będzie jeździła ulicami: Skarbka z Gór – L. Berensona – ZAUŁEK – Oknicka – Lewandów – Głębocka. Natomiast autobusy linii 527 przed godz. 12.00 dojadą ul. Magiczna do krańca OS. DERBY, a po godz. 12.00 będą kursowały na trasie: Magiczna – Skarbka z Gór – L. Berensona – Głębocka – OS. LEWANDÓW I – Głębocka i dalej swoją trasą.

Przez pięć kolejnych nocy: z 16/17, 17/18, 18/19, 19/20 i 20/21 kwietnia w godz. 22.00 – 6.00 zamknięty będzie przejazd poprzez ul. Marsa na skrzyżowaniu z Chełmżyńską i Okularową. Zamknięty będzie przejazd ulicami Chełmżyńską-Okularową przez skrzyżowanie z ul. Marsa. Jadący z ulic Chełmżyńskiej lub Okularowej będą musieli skręcić w prawo w Marsa. Ponadto, nie będzie można skręcić z lewo z ul. Marsa w Chełmżyńską. Objazdy zostaną poprowadzone do ul. Żołnierskiej lub do Płowieckiej i dalej ulicami Korkową i Rekrucką. Utrudnienia związane są z zabezpieczeniem budowanej estakady na ul. Marsa.

Budowa Południowej Obwodnicy w Wawrze przetnie jezdnię ul. Patriotów w Miedzeszynie. W poniedziałek, 16 kwietnia ok. godz. 5.30 zamknięta dla ruchu zostanie wschodnia jezdnia ul. Patriotów pomiędzy ul. Arniki a Drozdową. Przejezdna w obydwu kierunkach pozostanie druga jezdnia ul. Patriotów. Czynny będzie także przejazd przez tory kolejowe przy stacji PKP Miedzeszyn (przy zbiegu ulic Drozdowej, Szafirowej i Przewodowej). Ponadto, na ul. Arniki będzie możliwy wyłącznie dojazd do posesji, a na ul. Lokalnej zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu – w stronę ul. Patriotów (dojazd do ul. Lokalnej będzie odbywał się Gruntową).

Zalecany objazd będzie prowadził ulicami Zagórzańską i Izbicką. Uruchomiony zostanie także lokalny objazd (tylko dla samochodów osobowych) ul. Bystrzycką i tymczasową drogą przez plac budowy do ul. Drozdowej.

Tak będzie przez ok. pół roku, do momentu uruchomienia nowego wiaduktu nad budowaną POW na ul. Zabawnej. W innym miejscu budowy POW, w rejonie Wału Miedzeszyńskiego, w poniedziałek ok. godz. 13.00 zamknięta dla ruchu zostanie ul. Rozchodnikowa przed skrzyżowaniem Wałem Miedzeszyńskim. Ruch zostanie skierowany na tymczasową jezdnię omijającą plac budowy.

W Wilanowie, od czwartku, 19 kwietnia zamknięta dla ruchu będzie ul. Bruzdowa pomiędzy Metryczną a pierwszym wjazdem na osiedle. Plac budowy obejmie fragment ul. Bruzdowej, który przetnie budowana Południowa Obwodnica Warszawy (po jej wbudowaniu ul. Bruzdowa będzie miała połączenie tylko w drogą serwisową biegnącą wzdłuż trasy po jej północnej stronie). Zamknięty dla ruchu będzie fragment od ul. Metrycznej (utrzymany będzie dojazd do posesji za tym skrzyżowaniem) do wjazdu na osiedle przy ul. Bruzdowej 44 i 46. Objazd zamkniętego odcinka będzie prowadził ulicami Metryczną – Sytą – W. Lercha. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca listopada.

