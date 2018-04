Poważne zmiany komunikacyjne

Kolejny weekend drogowcy wykorzystają na remonty. Problemy będą na Żoliborzu, Białołęce, w Wilanowie i Rembertowie.

Od czwartku zamknięta dla ruchu jest ul. Bruzdowa pomiędzy ul. Metryczną a pierwszym wjazdem na osiedle. Plac budowy obejmie fragment ul. Bruzdowej, który przetnie budowana Południowa Obwodnica Warszawy (po jej wbudowaniu ul. Bruzdowa będzie miała połączenie tylko w drogą serwisową biegnącą wzdłuż trasy po jej północnej stronie). Zamknięty dla ruchu jest fragment od ul. Metrycznej (utrzymany będzie dojazd do posesji za tym skrzyżowaniem) a wjazdem na osiedle przy ul. Bruzdowej 44 i 46.

Objazd zamkniętego odcinka jest poprowadzony ulicami Metryczną – Sytą – W. Lercha. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca listopada.

W piątek ok. godz. 23.30 ruch ul. Głębockiej zostanie przełożony na wschodnią stronę jezdni. Na odcinku pomiędzy ulicami Lewandów i Magiczną nadal będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu – w stronę Trasy Toruńskiej. Objazd w przeciwnym kierunku odbywa się ulicami: Jesiennych Liści – Skarbka z Gór – L. Berensona. Trwa przebudowa ul. Głębockiej i ruch jednokierunkowy będzie na niej obowiązywał do końca inwestycji, czyli do marca 2019 r.

W piątek ok. godz. 22.00 zmieni się organizacja ruchu na przebudowywanej ul. Żołnierskiej w rejonie skrzyżowań z ulicami Marsa i Strażacką – na krótkim odcinku przed ul. Marsa ruch drogowy zostanie przełożony na wschodnią jezdnię. Kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie w każdym kierunku. Nie będzie możliwości skrętu w lewo z ul. Żołnierskiej w Marsa w kierunku Rembertowa. Zachodnia jezdnia, którą teraz jeżdżą samochody, zostanie zamknięta, co umożliwi ułożenie ostatnich warstw nawierzchni i wykonanie prac wykończeniowych na estakadzie na ul. Marsa.

Taka organizacja ruchu w tym miejscu będzie obowiązywała do końca maja. Równocześnie z tą zmianą zostaną wprowadzone zmiany na ul. Strażackiej przed skrzyżowaniem z Żołnierską. Przywrócona zostanie możliwość zjazdu z ul. Żołnierskiej w Strażacką w kierunku Starego Rembertowa. Otwarty będzie także wyjazd z ul. Strażackiej na Żołnierską w stronę Zielonki. Dlatego na podstawową trasę ulicą Strażacką wrócą autobusy linii 143.

Rozpoczyna się sezon weekendowych wymian nawierzchni. Drogowcy będą pracowali na ul. Z. Krasińskiego i na odcinku od ul. W. Broniewskiego do Elbląskiej ulica będzie zamknięta dla ruchu. Początek remontu w piątek 20 kwietnia o godz. 22.00, zakończenie w poniedziałek, 23 kwietnia ok. godz. 4.00.

Objazd zamkniętego odcinka ul. Z. Krasińskiego zostanie poprowadzony ulicami: Powązkowska – Trasa Armii Krajowej – W. Broniewskiego, Duchnicka – Przasnyska – L. Rydygiera lub Powązkowska – Okopowa – Rondo Zgrupowania AK „Radosław" – al. Jana Pawła II – W. Broniewskiego. Utrzymany będzie dojazd z ul. Powązkowskiej do Elbląskiej. Połączenia z ul. Z. Krasińskiego nie będą miały ulice Przasnyska i A. German. Na trasy objazdowe skierowane zostaną autobusy linii 122, 205, 221, N41 i N91.

zw.com.pl