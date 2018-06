Drogowcy zamykają ulice

Drogowcy rozpoczynają wymianę nawierzchni ulicy Powsińskiej. To nie jedyne zmiany na warszawskich ulicach.

Utrudnienia związane z budową nowej trasy, są szczególnie odczuwalne w Wawrze

W zeszłym roku na ul. Powsińskiej powstała nowa droga dla rowerów, przejścia dla pieszych, sygnalizacje świetlne i wyremontowano chodnik po zachodniej stronie.

Teraz czas na nową nawierzchnię jezdni. Frezowanie obejmie zachodnią jezdnię na 800-metrowym odcinku od ul. L. Idzikowskiego do św. Bonifacego. Dodatkowo nawierzchnia zostanie wzmocniona specjalną siatką szklaną. W kolejnych tygodniach prace obejmą pozostałe odcinki ul. Powsińskiej a latem remont przejdzie również ul. Wiertnicza – obecnie trwają tam roboty związane z chodnikiem, drogą dla rowerów i sygnalizacją.

Remont rozpoczął się w piątek 1 czerwca i potrwa do poniedziałku 4 czerwca do godz. 04.00. W tym czasie jezdnia zachodnia ul. Powsińskiej (w kierunku Wilanowa) od L. Idzikowskiego do św. Bonifacego będzie zamknięta dla ruchu wraz ze skrzyżowaniami. Ulica L. Idzikowskiego będzie kończyła się ślepo (przed skrzyżowaniem z ul. Powsińską będzie możliwość zawrócenia), a z ul. Gołkowskiej będzie można skręcić tylko w prawo – w stronę centrum. Połączenie z ul. Powsińską straci B. Limanowskiego. Natomiast ulicą św. Bonifacego od strony Jana III Sobieskiego nie będzie można dojechać do Powsińskiej, a od strony Gołkowskiej będzie można skręcić tylko w kierunku centrum.

Jeden kierunek ruchu zostanie wprowadzony na łącznicy Trasy Siekierkowskiej przy Małych Siekierkach – będzie można nią pojechać tylko w kierunku ulic Polskiej i Antoniewskiej. Na przemian zamykane będą przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerów.

Objazd zamkniętej jezdni będzie poprowadzony ulicami: al. W. Witosa – Jana III Sobieskiego – Nałęczowska. Autobusy linii 108 i 189 pojadą objazdem ulicami Jana III Sobieskiego i Nałęczowską, a linii 172 będą jeździły ul. Nałęczowską. Autobusy linii 180 (tylko w kierunku krańca WILANÓW) pojedzie ulicami al. W. Witosa – Jana III Sobieskiego – Nałęczowska, a 185, 187, N33 i N83 ulicami Jana III Sobieskiego i al. W. Witosa.

Autobusy 131, 159 i 162 będą kursowały na trasie: al. J. Becka – łącznik przy Małych Siekierkach z ul. Antoniewską – Antoniewska – Augustówka. 159 i 162 dojadą do krańca EC SIEKIERKI, a 131 pojedzie dalej ulicami R. Statkowskiego – św. Bonifacego – Powsińska do przystanku GORASZEWSKA. Do tego samego przystanku swoją trasę będzie miała skróconą linia 164. Uruchomiona zostanie linia zastępcza Z89 na trasie: GORASZEWSKA – św. Bonifacego – STEGNY.

Warszawscy drogowcy wymienią nawierzchnię na jeszcze dwóch ulicach – Białołęckiej i Zdziarskiej. Od piątku, 1 czerwca od godz. 6.00 do soboty, 2 czerwca do godz. 6.00 zamknięta dla ruchu jest ul. Białołęcka na odcinku od pętli autobusowej do ul. Zdziarskiej. Połączenia z ul. Białołęcką nie będą miały ulice Oleńki i Zdziarska.

Objechać zamknięty odcinek ulicy można ulicami: Białołęcka – Brzeziny – Ostrołęcka lub Białołęcka – Juranda ze Spychowa – Białołęcka. Od soboty, 2 czerwca od godz. 6.00 do poniedziałku, 4 czerwca do godz. 4.00 zamknięta dla ruchu będzie ul. Zdziarska na odcinku od ul. Białołęckiej do ul. Ostródzkiej.

Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Białołęcka – Brzeziny – Ostródzka.

