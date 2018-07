Remonty dróg

Na weekend zaplanowany jest kolejny etap prac na węźle ulic Żołnierskiej i Strażackiej, ale nie tylko w tych miejscach drogowcy sparaliżują ruch pojazdów.

Wykonawca przebudowy ulic Marsa i Żołnierskiej zaplanował na najbliższe dni kolejne prace w rejonie węzła z ul. Strażacką. Najpierw rozpocznie się rozbiórka zamkniętego niedawno zachodniego wiaduktu nad ul. Strażacką i torami kolejowymi. Potem dokończone zostaną prace związane z ułożeniem ostatniej warstwy asfaltu na ul. Strażackiej. Z tego powodu od piątku, 27 lipca, od godz. 22.00 do niedzieli, 29 lipca, do godz. 22.00 całkowicie zamknięty dla samochodów będzie odcinek od ul. Stężyckiej do Zesłańców Polskich wraz z łącznicą pod wiaduktami.

Objazdy zostaną poprowadzone ul. Żołnierską do Marsa lub ulicami Czwartaków – I. Paderewskiego – al. gen. A. Chruściela „Montera" – Marsa; Chełmżyńska – Marsa.

Swoje trasy zmienią autobusy linii 143, 225 i nocnej N24. W niedzielę późnym wieczorem ul. Strażacka zostanie przywrócona do ruchu. Znowu czynne będą wszystkie relacje na węźle z ul. Żołnierską, czyli będzie można już skręcić z ul. Żołnierskiej na ul. Strażacką i w odwrotnej relacji.

Na weekend warszawscy drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich zaplanowali kolejne duże frezowanie. Nową nawierzchnię zyska północna jezdnia ul. Z. Słomińskiego, prowadząca w kierunku ronda Zgrupowania AK „Radosław". To jedna z głównych arterii w tej części miasta, obsługująca ruch między prawą i lewą stroną Wisły.

Roboty obejmą odcinek do mostu Gdańskiego do Dworca Gdańskiego. W czasie prac jezdnia będzie zamknięta dla ruchu już od ronda S. Starzyńskiego. Na most nie będzie można wjechać ani z ronda, ani estakadami z ul. S. Starzyńskiego, ponieważ dalej kierowcy nie mieliby możliwości zjechania z przeprawy. Utrzymany będzie natomiast dojazd do Dworca Gdańskiego.

Na wysokości ul. A. Dawidowskiego uruchomiona zostanie możliwość skrętu w lewo z ul. Z. Słomińskiego (jadąc od ronda Zgrupowania AK „Radosław") na teren dworca. Objazdy zamkniętej jezdni zostaną poprowadzone ul. Jagiellońską do mostów gen. S. Grota-Roweckiego lub Śląsko-Dąbrowskiego. Inny objazd możliwy jest mostem Świętokrzyskim. Autobusy linii 227, 409, 500 oraz nocnych N12 i N62 pojadą ul. Jagiellońską do al. „Solidarności" (tutaj trambuspasem) i dalej mostem Śląsko-Dąbrowskim.

Trwa również remont ulic B. Czecha i Trakt Brzeski. Tutaj zakres prac jest większy. Obejmuje m.in. naprawę podbudowy i wymianę nawierzchni. Do 5 sierpnia zamknięta dla samochodów będzie jezdnia w kierunku granicy miasta od ul. M. Kajki do ul. Jana Pawła II. Ruch w obydwu kierunkach odbywa się na drugiej jezdni. Dodatkowo, od piątku, 27 lipca, od godz. 22.00 do poniedziałku, 30 lipca, do godz. 4.00 zamknięta będzie również południowa strona skrzyżowania z ul. M. Kajki. Wyjeżdżający z ul. Kościuszkowców będą musieli skręcić w ul. B. Czecha, a ul. M. Kajki będzie kończyła się ślepo. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: VIII Poprzeczna (w przeciwnym kierunku ul. IX Poprzeczna) – Wydawnicza – Kaczeńca – J. Skrzyneckiego.

W weekend wykonawca budujący kanalizację na ul. Płochocińskiej odtworzy nawierzchnię jezdni po swoich pracach. W sobotę i niedzielę, 28 i 29 lipca, zamknięty dla samochodów będzie odcinek od ul. Marywilskiej do Spedycyjnej. Jadący od strony ul. Cieślewskich będą musieli skręcić na tzw. starą Marywilską i nią dojechać do ul. Kupieckiej. Nie będzie możliwości wjazdu i wyjazdu z ul. Spedycyjnej. Objazdy zostaną poprowadzone ulicami: Marywilska – Trasa Toruńska – Modlińska lub Marywilska – Czołowa – Klasyków – Modlińska. Autobusy linii 126 pojadą objazdem ulicami: Klasyków – Bohaterów – Czołowa, natomiast linie 705, 734, 735 i 736 będą kursowały ul. Marywilską i Trasą Toruńską.

Również w weekend remont nawierzchni przejdzie ul. Kaliska na Ochocie. Od soboty, 28 lipca, od godz. 6.00 do niedzieli, 29 lipca, do godz. 22.00 zamknięta dla ruchu będzie jezdnia od skrzyżowania ulic Sękocińskiej i Słupeckiej do końca ulicy. Utrzymana będzie przejezdność przez skrzyżowanie z ul. Barską, w kierunku ul. Grójeckiej. Na ulicach T. Joteyki i Węgierskiej zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy. Zamkniętą ulicę będzie można objechać jadąc ul. Grójecką lub Białobrzeską.

Trwa modernizacja trasy tramwajowej na Puławskiej. W nocy z niedzieli na poniedziałek, z 29 na 30 lipca) planowane jest wprowadzenie kolejnego etapu inwestycji. Po otwarciu przejazdu przez torowisko na wysokości ulic Olkuskie przyjdzie pora na zamknięcie przejazdów przy A.E. Odyńca i J. Dąbrowskiego. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała przez tydzień.

