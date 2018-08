Drogowcy zamykają niektóre ulice

W weekend nową nawierzchnię zyskają ulice Wiertnicza i Filtrowa. To nie jedyne zmiany na drogach.

W weekend drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich wymienią nawierzchnię zachodniej jezdni ul. Wiertniczej, na odcinku od Nałęczowskiej do Kosiarzy. Prace rozpoczną się w piątek, 3 sierpnia o godz. 22.00, a zakończą w poniedziałek, 6 sierpnia o godz. 4.00. W tym czasie jadący od strony centrum będą musieli skręcić w ulice Augustówka lub Nałęczowską. Połączenie z ul. Wiertniczą stracą ulice Łowcza i S. Lentza.

Objazd zamkniętego odcinka zostanie poprowadzony ulicami: Nałęczowska – Jana III Sobieskiego – al. Wilanowska. Autobusy linii 180 (tylko w kierunku krańca Wilanów) pojada ulicami: Nałęczowska – Jana III Sobieskiego – al. Wilanowska. Linia nocna N31 zostanie skierowana do krańca Wilanów i pojedzie ulicami: Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Tuzinowa – Syta – Z. Vogla – Przyczółkowa – al. Wilanowska.

Również w weekend dzielnica Ochota wyremontuje jezdnię ul. Filtrowej, na odcinku od al. Niepodległości do ul. L. Krzywickiego. Prace potrwają od soboty, 4 sierpnia, od godz. 6.00 do niedzieli, 5 sierpnia, do godz. 22.00. Zamknięty odcinek będzie można objechać ul. Nowowiejską lub Wawelską. Połączenie z ul. Filtrową stracą ulice: Referendarska, Trybunalska i Sędziowska. Na ul. Trybunalskiej zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy, wjazd i wyjazd z ulicy zapewniony będzie ulicą L. Krzywickiego. Podobnie będzie w przypadku ul. Sędziowskiej. Dojazd i wyjazd z ulicy od strony północnej będzie zapewniony od ul. Nowowiejskiej, natomiast od strony południowej – ul. M. Langiewicza, na której na czas remontu odbywał się będzie ruch w dwóch kierunkach.

W weekend Tramwaje Warszawskie będą pracować przy torowisku po północnej stronie al. J. Waszyngtona. W sobotę i niedzielę, 4 i 5 sierpnia, tramwaje nie będą jeździły z ronda Wiatraczna w kierunku ronda J. Waszyngtona. W tym czasie linie 9 i 24 (tylko w kierunku krańców P+R al. Krakowska / pl. Narutowicza / Nowe Bemowo) będą kursowały ul. Grochowską i al. Zieleniecką. Al. J. Waszyngtona będą jeździły autobusy linii zastępczej Z-9.

Tramwaje Warszawskie kontynuują również modernizację torowiska na ul. Puławskiej. Od września tramwaje będą tam jeździć po zielonym torowisku. W nocy z poniedziałku na wtorek, z 6 na 7 sierpnia, rozpocznie się kolejny etap tej inwestycji.

Zamknięte dla samochodów zostaną przejazdy przez tory na wysokości ulic Racławickiej i A.J. Madalińskiego. Z ul. Dolnej będzie można skręcić tylko w prawo w stronę centrum, a z ul. A.J. Madalińskiego w kierunku Ursynowa. Objazdy zostaną poprowadzone do wyremontowanych już przejazdów na wysokości ulic J. Dąbrowskiego, Olkuskiej lub A.E. Odyńca, a także do ul. Rakowieckiej. Poza godzinami szczytu obydwie jezdnie ul. Puławskiej na wysokości ul. Dolnej będą zwężone wzdłuż torowiska tramwajowego. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do połowy sierpnia.

Przed nami kolejny etap remontu ul. Miodowej. W niedzielę, 5 sierpnia, ok. godz. 4.00 otwarte zostanie skrzyżowanie z ul. Senatorską, a prace przeniosą się na skrzyżowanie z ul. Długą. W miarę możliwości i postępu prac budowlanych utrzymywany będzie dojazd do posesji i instytucji mieszczących się przy ul. Miodowej oraz do ul. L. Schillera (od ul. Długiej).

Objazd będzie prowadził ulicami: Świętojerska – gen. Andersa – pl. Bankowy – Senatorska. Autobusy linii: 116, 178, 180, 222, 518 i nocnej N44 skręcą z ul. Krakowskie Przedmieście w ul. Miodową i dalej pojadą ul. Senatorską do pl. Bankowego i ul. gen. W. Andersa i wrócą na swoje trasy. Podobną trasą pojada autobusy linii 503, z tym, że na pl. Bankowym skręcą w al. „Solidarności" i dojadą nią do ul. Bielańskiej. Linie 128 i 175 wrócą na swoje podstawowe trasy ulicami Senatorską, Miodową i Krakowskim Przedmieściem. Wszystkie prace powinny zakończyć się do początku września.

Na ul. Granicznej rozpoczyna się budowa pętli autobusowej. Z tego powodu od niedzieli, 5 sierpnia, od godz. 22.00 ruch na tej ulicy będzie odbywał się wahadłowo. A połączenie z nią straci ul. Borkowska. Zamknięte zostaną również chodnik oraz droga dla rowerów po północnej stronie ulicy.

zw.com.pl