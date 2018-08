Leją asfalt

Blisko trzy i pół kilometra stołecznych dróg gruntowych zostało utwardzonych.

To już druga edycja programu utwardzania dróg gruntowych. W ramach poprawy jakości dróg nieutwardzonych w tym roku nową nawierzchnię uzyskały już ulice: Inowłodzka, Jarzębinowa, Paderewskiego, Pastuszków, Ruczaj – ta wilanowska ulica to dotychczas najdłuższy odcinek drogi objętej programem. Jej długość to około 1300 metrów, dlatego prace podzielono na etapy i w tym roku dokończono roboty, które rozpoczęły się w roku ubiegłym.

Obecnie prace realizowane są na ulicach: Henryka Brodatego, Makowskiej (w przyszłym tygodniu rozpocznie się ostatni etap betonowania), Struga.

Do końca roku warszawscy drogowcy roboty prowadzić będą na ulicach: Bystra, Ciekawa, Dudziarska, Foliałowa, Fortel (etap II), Fraszka, Gąsek, Jesiotrowa, Liryczna, Literacka, Lubuska, Ornecka, Platanowa, Poezji, Raciborska, Radoszycka, Rejowiecka, Rembertowska, Rodziewiczówny, Szamotulska, Szeroka Wojdyńska.

Szacowany koszt wszystkich prac to koło 10 milionów złotych.

W ubiegłym roku programem zostało objętych także ponad 30 ulic za niemal identyczną kwotę.

Drogi, które są kwalifikowane do programu muszą posiadać kategorię drogi publicznej gminnej. Ich utwardzenie polega na pokryciu pasa drogi nawierzchnią betonową lub asfaltową, bez budowania oświetlenia, odwodnienia, kanalizacji, chodników itp. W ten sposób można szybko poprawić dojazd do posesji i osiedli, które wcześniej były przy drogach gruntowych słabej jakości. Zgłoszeń do programu dokonują dzielnice, a te są dalej weryfikowane. Sprawdzana jest m.in. własność terenu, szerokość i długość ulicy, usytuowanie obiektów użyteczności publicznej, a także warunki gruntowe.

zw.com.pl