Zmiany komunikacyjne

Rozpoczęła się wymiana nawierzchni jezdni ul. Jagiellońskiej. Od czwartku do niedzieli tramwajarze będą pracowali na pl. Zbawiciela.

W środę ruszyła wymiana nawierzchni wschodniej jezdni (w kierunku Białołęki) ul. Jagiellońskiej na odcinku od ronda S. Starzyńskiego do ul. Platerówek. Objazd został poprowadzony ulicami: S. Starzyńskiego – rondo Żaba – św. J. Odrowąża – P. Wysockiego – Trasa Toruńska lub most Gdański – Z. Słomińskiego – Szymanowska – Zakroczymska – Wenedów – Wybrzeże Gdyńskie – most gen. S. Grota-Roweckiego.

Dojazd do ul. Golędzinowskiej jest możliwy wyłącznie drogą serwisową od strony ul. Platerówek. Zamknięty został też wlot ul. Zatylnej, czyli drogi łączącej wzdłuż nasypu kolejowego ul. Wybrzeże Helskie z ul. Jagiellońską. Mogą na nią wjechać tylko dojeżdżający do ul. Wybrzeże Puckie i do posesji.

Autobusy linii 509 i nocnej N03 (tylko w kierunku krańca NOWODWORY) jadą ulicami: S. Starzyńskiego – św. J. Odrowąża – P. Wysockiego – Trasa Toruńska.

Prace na ul. Jagiellońskiej potrwają do poniedziałku, 20 sierpnia, do godz. 4.00.

Warszawscy drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich zbudują także nowa sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu al. Wilanowskiej z Dominikańską. Przy tej okazji wprowadzone zostaną także zmiany w geometrii układu drogowego. Zamknięty dla ruchu jest wlot ul. Dominikańskiej na al. Wilanowską. Objazd został poprowadzony ul. Rolną do ul. Wałbrzyskiej lub al. Wilanowską do ul. Dolina Służewiecka i dalej ul. Nowoursynowską. Wszystkie prace w tym miejscu potrwają do 25 października.

Od czwartku (16 sierpnia) do niedzieli (19 sierpnia) Tramwaje Warszawskie wymienią szyny na łuku torów na pl. Zbawiciela. Zamknięta będzie jezdnia pomiędzy ul. Marszałkowską a ul. Nowowiejską. Kierowcy jadący z ul. Mokotowskiej i al. Wyzwolenia nie będą mogli przejechać przez rondo w kierunku ul. Mokotowskiej. Nie będzie również możliwości zawrócenia na rondzie jadąc ul. Marszałkowską od strony Mokotowa. Objazd zostanie poprowadzony przez pl. Konstytucji i ul. L. Waryńskiego do ul. Nowowiejskiej.

W czwartek i piątek ulice Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście zamieniły się w deptak. Wyłączany jest ruch od ronda gen. Ch. de Gaulle'a do ul. Senatorskiej.

Ulice Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście zamieniają się w deptak w każdą sobotę, niedzielę i święta. Dopuszczony jest wyłącznie dojazd do posesji dla mieszkańców z identyfikatorami TK, Pałacu Prezydenckiego, służb ratunkowych i oczyszczania.

W tym czasie autobusy linii dziennych są kierowane na trasy objazdowe. Zmiany obejmą linie: E-2, 102, 105, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518 i N44.

zw.com.pl