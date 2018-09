Zmiany na drogach

Na weekend drogowcy zaplanowali wymianę nawierzchni ul. Potrzebnej we Włochach. Prace będą się także odbywały na ul. Czerniakowskiej bis, a także Pradze i Bemowie.

W weekend drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich planują wymienić nawierzchnię ul. Potrzebnej we Włochach. Od piątku, 21 września, od godz. 22.00 do poniedziałku, 24 września, do godz. 4.00 zamknięty dla ruchu będzie odcinek tej drogi od ul. Cienistej do bocznicy torów kolejowych.

Objazd zostanie poprowadzony ulicami ks. J. Chrościckiego, al. 4 Czerwca 1989 roku, Połczyńską, Cienistą i Zdobniczą. Połączenie z ulicą Potrzebną stracą ulice: Plastyczna, Ciszewska, Nastrojowa, Wałowicka, Nike.

W weekend na ul. Cienistej i Zdobniczej będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela.

Autobusy linii 127, 194, 228, 716 i N85 pojadą objazdem wytyczonym ulicami Zdobniczą – Obrońców Pokoju – Łuki Wielkie (powrót: Cienista – Zdobnicza). Linia 129 będzie kursowała ul. Globusową, a kursowanie 206 zostanie zawieszone.

Od piątku, 21 września, od godz. 6.00 zamknięte dla ruchu jest skrzyżowanie al. J. Becka (Trasa Siekierkowska) z budowaną ul. Czerniakowską-bis. W tym czasie wykonawca ul. Czerniakowskiej-bis będzie pracował przy układzie drogowym skrzyżowania. Ruch na estakadach trasy nad skrzyżowaniem będzie odbywał się normalnie. Prace potrwają do 24 września rano. Tego dnia zostanie otwarty cały węzeł z dojazdem do ul. Wolickiej i dalej do Antoniewskiej.

W sobotę i niedzielę, 22 i 23 września, tramwajarze wyremontują tory na skrzyżowaniu ulic Targowej i Ratuszowej. W tym czasie zwężona będzie ul. Ratuszowa na odcinku od Targowej do T. Borowskiego. Na tym fragmencie będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu – w stronę ul. Jagiellońskiej. Możliwy będzie tylko ruch od strony ul. Szwedzkiej prosto lub skręt w ul. Targową. Objazd w przeciwnym kierunku zostanie poprowadzony ulicami Jagiellońską – pl. gen. J. Hallera – B. Sawinkowa (d. Dąbrowszczaków). Będzie można także pojechać ul. Targową (od ul. 11 Listopada) do ul. Ratuszowej i skręcić w prawo lub lewo.

Tramwaje linii 6 i 28 pojadą ul. 11 Listopada i dalej ul. S. Starzyńskiego. Linia 20 pojedzie natomiast ulicami 11 Listopada, Stalową i Środkową do pętli Czynszowa.

W weekend Tramwaje Warszawskie wyremontują także torowisko na pętli Os. Górczewska. Tam swoje trasy zmienią tramwaje linii 10 i 26. Wagony tej pierwszej będą kończyły trasę na przystanku Bemowo-Ratusz, natomiast linia 26 dojedzie ul. Powstańców Śląskich do pętli Nowe Bemowo.

