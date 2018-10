Weekendowe zmiany komunikacyjne

W weekend frezowana będzie ul. Z. Słomińskiego, a od poniedziałku prace rozpoczną się na Newelskiej. Tramwajarze kontynuują zaś prace przy pętli Młociny.

Drogowcy wracają na ul. Z. Słomińskiego. Tym razem nową nawierzchnię otrzyma jezdnia południowa, prowadząca w kierunku mostu Gdańskiego. Od piątku, 12 października, od godz. 22.00 do poniedziałku, 15 października, do godz. 4.00 zamknięta dla ruchu będzie jezdnia na odcinku od ul. Alka Dawidowskiego do mostu Gdańskiego. Utrzymana zostanie możliwość skrętu w ul. Alka Dawidowskiego dla kierowców jadących od strony ronda Zgrupowania AK „Radosław".

Połączenie z ulicą Z. Słomińskiego nie będą miały ulice: Bonifraterska, Międzyparkową, Szymanowska i Zakroczymska.

Objazdy zostaną poprowadzone mostem Grota-Roweckiego, Jagiellońską do ronda S. Starzyńskiego lub al. Jana Pawła II, al. Solidarności i mostem Śląsko-Dąbrowskim.

Trasy zmienią autobusy linii 409, 500 oraz nocnych N12 i N62.

Nową nawierzchnię zyska też ul. Newelska na Woli. Prace rozpoczną się w poniedziałek, 15 października i potrwają do piątku, 19 października. Połączenia z remontowaną ulicą w tym czasie nie będą miały ulice Lędzka i Andrychowska.

W weekend tramwajarze będą kontynuować prace przy torowiska przy wjeździe na pętlę Młociny. Od piątku, 12 października, od ok. godz. 23.00 do poniedziałku, 15 października, do ok. godz. 4.00 zamknięty dla ruchu będzie przejazd przez tory tramwajowe w al. gen. M. Wittek. Nie będzie możliwości przejazdu prosto z al. gen. M. Wittek w ul. Nocznickiego, a także skrętu w ul. J. Kasprowicza.

Zamknięty odcinek będzie można objechać ulicami Marymoncką, Przy Agorze i J. Kasprowicza. Tramwaje linii 11, 33 oraz N41 zostaną skierowane na trasy objazdowe. Uruchomiona zostanie również linia zastępcza Z33 na trasie: Metro Młociny – Nocznickiego – Wólczyńska – Al. Reymonta - Broniewskiego – Park Olszyna.

Zmieniła się organizacja ruchu na ul. Łodygowej. Obecnie ruch w obydwu kierunkach na ul. Łodygowej na odcinku od ul. Wolińskiej do ul. Klamrowej został przełożony na nowo wybudowaną jezdnię północną. Stara jezdnia została wyłączona z ruchu. Połączenie z ul. Łodygową odzyskały ul. Rzemieślników i Mechaników. Nie drogę nie natomiast wyjechać z ul. Strużańskiej po południowej stronie. Prace realizowane na ul. Łodygowej to nie tylko przebudowa ulicy, ale także budowa kanalizacji.

Po przebudowie ulica na odcinku od skrzyżowania z ul. Radzymińską do granicy z Ząbkami będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Powstaną także nowe chodniki, drogi dla rowerów, wybudowane zostanie odwodnienie i przebudowana sieć energetyczna, pojawi się nowa zieleń. Inwestycje mają być gotowe wraz z końcem 2018 r.

Jeszcze tylko w najbliższą sobotę i niedzielę ulice Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście będą wyłączone z ruchu kołowego. Na odcinku od ronda gen. Ch. de Gaulle'a do ul. Miodowej powstanie deptak dla mieszkańców i turystów, w tym czasie ulica będzie dostępna tylko dla pieszych i rowerzystów. Pozostanie utrzymany przejazd ul. Świętokrzyską przez skrzyżowanie z Nowym Światem.

Na Krakowskim Przedmieściu, od placu Zamkowego do pomnik Mikołaja Kopernika, mieszkańcy i turyści od godz. 12.00 do 20.00 w wielu miejscach i na scenach będą mogli spotkać się z Warszawą sprzed wojny, a nawet sprzed 100 lat. Odbywać się tam będzie Festiwal „Przestrzeń wolności".

Gwara warszawska, klimat Kercelaka, tenorzy w repertuarze Kiepury, film „Warszawa 1935", przeboje przedwojennych kabaretów i koncert na pl. Zamkowym o godz. 18.00, to tylko niektóre atrakcje tego dnia. Wyjątkowym wydarzeniem na skwerze przy ul. Karowej będzie zakopanie o godz. 15.00 kapsuły czasu z „Warszawską księgą wolności", która powinna być wyjęta dopiero za wiek, czyli w roku 2118.

W tym czasie autobusy linii dziennych będą kierowane na trasy objazdowe od soboty od początku kursowania do niedzieli do końca kursowania; nocne pojadą objazdami od piątku od początku kursowania do poniedziałku do końca kursowania.

Zmiany obejmą linie 102, 105, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518 i N44. Dodatkowo w czasie Festiwalu „Przestrzeń wolności" uruchomiona zostanie specjalna linia P łącząca pl. Trzech Krzyży z pl. Piłsudskiego, obsługiwana zabytkowymi autobusami.

zw.com.pl