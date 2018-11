Drogowcy i szybkie auta na ulicach

Drogowcy zapowiadają remonty niektórych ulic. Za to w sobotę na ul. Karowej odbędzie się słynny Rajd Barbórka. Warszawiaków czekają zmiany w ruchu i kursowaniu komunikacji miejskiej.

źródło: materiały prasowe Utrudnienia związane z budową nowej trasy, są szczególnie odczuwalne w Wawrze +zobacz więcej

Dzielnica Ursus przebudowuje skrzyżowanie ulic Warszawskiej, Henryka Brodatego i Orląt Lwowskich na rondo. W czasie prac budowlanych ruch na ul. Warszawskiej odbywa się wahadłowo, a jezdnia została zwężona. Dodatkowo ul. Orląt Lwowskich jest zamknięta dla ruchu od stacji paliw do ul. Warszawskiej. Objazd prowadzi ul. Zagłoby do M. Keniga. Niemożliwy jest również wyjazd z ul. Henryka Brodatego na Warszawską. Objazd prowadzi ul. Królowej Bony do Orląt Piastowskich.

Autobusy linii 187 kończą swoją trasę na ul. Orląt Lwowskich. Autobusy linii 194 i nocnej N35 zawracają na ul. K. Keniga na wysokości Orląt Lwowskich. Trasa linii nocnej N85 prowadzi prosto ul. Warszawską.

Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca roku.

Na Bielanach wodociągowcy z MPWiK prowadzą prace związane z renowacją starego kolektora kanalizacyjnego pod ul. Marymoncką. Dwa lata temu spółka wybudowała tam równoległy, nowy kolektor, ale stara instalacja wciąż będzie wykorzystywana, dlatego wymaga remontu. Z tego powodu, od czwartku na wysokości skrzyżowań z ulicami Przy Agorze, B.S. Lindego i B. Podczaszyńskiego miejscowo, na krótkich odcinkach, zwężona o jeden pas ruchu będzie jezdnia ul. Marymonckiej prowadząca w kierunku centrum. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do początku stycznia.

1 grudnia, na ul. Karowej rozegrane zostanie Kryterium Asów w ramach 56. Rajdu Barbórka. Od godz. 17.00 odbędą się przejazdy pokazowe, w tym najsłynniejszych samochodów rajdowych. O godz. 18.30 rozpoczną się przejazdy rajdowców.

W związku z budową i rozbiórką trybun do poniedziałku, 3 grudnia do godz. 12 wyłączona z ruchu jest ul. Furmańska od Karowej do wjazdu na parking (uwaga, zamknięty zostanie także chodnik po obydwu stronach ulicy).

W czasie imprezy swoją trasę zmienią autobusy linii 105, a od piątku, 30 listopada, od godz. 20.00 do soboty, 1 grudnia, do godz. 24.00 zamknięte dla ruchu będą również ulice: Karowa od ul. Krakowskie Przedmieście do Dobrej, Furmańska od ul. Bednarskiej do wjazdu na parking, Browarna od ul. Karowej do Leszczyńskiej, Gęsta od ul. Dobrej w kierunku Browarnej, Wiślana od ul. Dobrej w kierunku Browarnej, Lipowa od ul. Dobrej w kierunku Browarnej.

