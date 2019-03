Roboty drogowe w Wawrze i nie tylko

Wykonawca przebudowy Żołnierskiej rozpocznie układanie warstwy nawierzchni na węźle z ul. Czwartaków. Przebudowa ul. Trakt Lubelski wkroczy w kolejny etap.

W weekend wykonawca przebudowy ul. Żołnierskiej będzie prowadził prace związane z układaniem ostatniej warstwy nawierzchni na węźle z ul. Czwartaków. Od piątku, 22 marca, od ok. godz. 22.00 do końca miesiąca ruch na ul. Żołnierskiej od skrzyżowania z ul. Strażacką do granicy miasta będzie odbywał się wschodnią jezdnią.

Również nad skrzyżowaniem z ul. Czwartaków kierowcy pojadą wschodnim wiaduktem. Ulica Czwartaków nie będzie miała połączenia z Żołnierską. Objazd zostanie poprowadzony ulicami I. Paderewskiego – al. gen. A. Chruściela „Montera" – Strażacką. Swoje trasy zmienią autobusy linii 199 i N24. Wszystkie prace budowlane na ul. Żołnierskiej mają zakończyć się w maju.

Rozkręca się przebudowa ul. Trakt Lubelski w Wawrze. Od niedzieli, 24 marca, od ok. godz. 23.00 zamknięty dla ruchu będzie odcinek tej drogi od ul. Skalnicowej do Borowieckiej. Objazd zamkniętego odcinka zostanie poprowadzony ulicami: Skalnicową – Wałem Miedzeszyńskim – Trakt Lubelskim. Utrzymany będzie wyłącznie dojazd do posesji.

Trasy zmienią autobusy linii 142 i 702 oraz nocnej N72. Autobusy na rondzie u zbiegu ulic Trakt Lubelski i Skalnicowej skręcą w ul. Skalnicową i dalej pojadą Wałem Miedzeszyńskim.

Ulica Trakt Lubelski zmieni swój wygląd na odcinku od ul. Zwoleńskiej do Borowieckiej. Po zakończeniu prac kierowcy pojadą nową jezdnią z odwodnieniem, piesi zyskają chodniki po obydwu stronach ulicy, a cykliści drogę dla rowerów po zachodniej stronie arterii. Będzie bezpieczniej – na skrzyżowaniach z ulicami Cylichowską, Borków i Borowiecką powstaną ronda, a przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe będą wyposażone w azyle na środku jezdni. W pobliżu boiska i placu zabaw będą miejsca parkingowe. Równocześnie z robotami drogowymi budowana jest kanalizacja. Prace zostały podzielone na kilka etapów. W pierwszym, przez ok. trzy miesiące, zamknięty będzie odcinek od ul. Skalnicowej do Borowieckiej. W kolejnych (od kwietnia) wyłączane z ruchu będą odcinki na południe od ul. Zwoleńskiej. Wszystkie prace mają zakończyć się w połowie 2020 r.

zw.com.pl