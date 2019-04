Remonty dróg spowodują utrudnienia

Od 12 do 15 kwietnia na wschodniej jezdni ul. Żołnierskiej wykonawca ułoży nową warstwę nawierzchni.

autor: Gardziński Robert źródło: Fotorzepa Roboty drogowe +zobacz więcej

Na wschodniej części ul. Żołnierskiej, pomiędzy ul. Marsa a wiaduktem nad linią kolejową, w weekend prowadzone będą prace przy układaniu ostatniej warstwy nawierzchni.

Od piątku, 12 kwietnia, od godz. 22.00 do poniedziałku, 15 kwietnia, do godz. 5 ruch w stronę ul. Strażackiej zostanie skierowany na jezdnię zachodnią. Będzie się na niej odbywał ruch dwukierunkowy, a kierowcy jadący na północ będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu – na właściwą jezdnię wrócą przed wiaduktem nad torami kolejowymi. Nie będzie można skręcić w prawo z ul. Marsa (jadąc od strony Starego Rembertowa) w ul. Żołnierską oraz w lewo z ul. Żołnierskiej w Marsa. Objazd dla tych relacji zostanie poprowadzony ulicami Korkową i Rekrucką.

W poniedziałek, 15 kwietnia, ok. godz. 5.00 ruch powróci na wschodnią jezdnię ul. Żołnierskiej i jednocześnie obydwie jezdnie na odcinku od ul. Marsa do wiaduktu nad torami kolejowymi zostaną zwężone o jeden pas ruchu. Umożliwi to dokończenie prac przy nasypach drogi.

Dobiegają końca prace przy asfaltowaniu północnej jezdni ul. Łodygowej. W poniedziałek, 18 kwietnia, ok. godz. 23.00 wykonawca robót udostępni kierowcom obydwie jezdnie na odcinku od ul. Radzymińskiej do Wolińskiej. Na wysokości skrzyżowania z ul. Wolińską kierowcy jadący w kierunku granicy miasta przejadą na jezdnię północną, którą ruch odbywa się do ul. Klamrowej. Dalej pojazdy omijają plac budowy, jadąc nowo wybudowanymi jezdniami serwisowymi.

Po północnej stronie ulic Leszno i Górczewskiej, od ul. Okopowej do E. Tyszkiewicza, budowana jest droga dla rowerów. W związku z tą inwestycją od piątku, 12 kwietnia, od ok. godz. 22.00 zmieni się organizacja ruchu na ul. Leszno przed skrzyżowaniem z Młynarską. Na krótkim odcinku wyłączone z ruchu będą dwa pasy jezdni w kierunku Bemowa. Przystanek Młynarska dla linii E-2 i 520 zostanie przesunięty o ok. 140 m.

Trwa remont gmachu Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy przy ul. Koszykowej. W sobotę, 13 kwietnia, na budowie będzie pracował dźwig, który zostanie ustawiony na jezdni. Z tego powodu ulica będzie wyłączona z ruchu pomiędzy pl. Konstytucji a ul. Mokotowską. Objazd zostanie poprowadzony ul. Piękną.

zw.com.pl