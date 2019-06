Inaczej na Wale Miedzeszyńskim

6 czerwca zmieni się organizacja ruchu na ul. Wał Miedzeszyński na wysokości budowanego węzła Południowej Obwodnicy Warszawy.

Z lotu ptaka kształt węzła ul. Wał Miedzeszyński z Południową Obwodnicą Warszawy będzie przypominał skrzypce. Północna droga będzie jezdnią serwisową biegnąca obok głównej trasy obwodnicy, a południowa (roboczo nazywana „Ogórkową-bis") połączy się z ul. Ogórkową. Prace przy tej drugiej są już bardzo zaawansowane: gotowa jest już nawierzchnia z podbudową i krawężnikami, zatoki autobusowe i chodniki. Wykonawca prac na węźle planuje wykorzystać niemal gotową drogę i skierować na nią ruch odbywający się obecnie ul. Wał Miedzeszyński. W ten sposób będzie można rozpocząć przebudowę istniejącej jezdni, a kierowcy ominą plac budowy.

Operacja przełożenia ruchu na nową jezdnię na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Ogórkową i Rosiczki oraz z ul. Czarnuszki, zaplanowana została na czwartek, 6 czerwca, ok. godz. 13.30. Kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Nową jezdnią pojadą także autobusy linii 146 i 702 oraz nocnej N72. Zatrzymywać się będą na nowo wybudowanych przystankach: Podbiałowa, Rozchodnikowa i Czarnuszki. Połączenie z ul. Wał Miedzeszyński straci ul. Czarnuszki – dojazd do niej będzie odbywał się ulicami Rozchodnikową i Celulozy.

Przypominamy, że zmienił się już także dojazd do ul. Ogórkowej. W rejonie skrzyżowania z ul. Rosiczki utrzymany jest dojazd do posesji przy Ogórkowej 96. Natomiast mieszkańcy budynków od numeru 67 na południe, na skrzyżowaniu z ul. Rosiczki muszą pojechać prosto i skręcić w prawo na wysokości ul. Podbiałowej.

Inwestorem budowy Południowej Obwodnicy Warszawy (czyli drogi ekspresowej S2) jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Projekt obejmuje budowę trasy o długości 18,5 km na odcinku od węzła „Puławska" do węzła „Lubelska". W jej ramach wybudowane zostaną m.in. tunel pod Ursynowem, most przez Wisłę i kilka węzłów drogowych. Budowa została podzielona na trzy zadania: „A" od węzła „Puławska" do węzła „Przyczółkowa", „B" od węzła „Przyczółkowa" do węzła „Wał Miedzeszyński" i „C" od węzła „Wał Miedzeszyński" do węzła „Lubelska". Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to trzeci kwartał 2020 r.

Równolegle z wyżej wymienionymi pracami warszawscy drogowcy z Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych rozbudowują odcinek ul. Wał Miedzeszyński od węzła z Południową Obwodnicą Warszawy do ul. Trakt Lubelski. Ulica Wał Miedzeszyński na przebudowanym odcinku będzie miała dwie główne jezdnie, obustronne chodniki oraz jezdnie lokalne, po których odbywał się będzie także ruch rowerowy. Celem inwestycji jest zapewnienie połączenia sieci dróg miejskich z południową obwodnicą Warszawy.

Również na tej budowie w czwartek, 6 czerwca, zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu. Około godz. 14.00 wyłączona z ruchu zostanie wschodnia strona ronda na skrzyżowaniu ulic Wał Miedzeszyński i Trakt Lubelski. Ulica Trakt Lubelski straci połączenie z ul. Wał Miedzeszyński. Ruch w ciągu ul. Wał Miedzeszyński będzie utrzymany – jadący od strony granicy miasta przejadą przez środek ronda i wrócą na właściwą jezdnię za skrzyżowaniem. W drugą stronę ruch będzie się odbywał bez zmian.

zw.com.pl