Remonty stołecznych dróg

Drogowcy pracują przy modernizacji obwodnicy Targówka I na Mokotowie, gdzie trwa przedłużanie ul. Woronicza.

autor: Darek Golik źródło: Fotorzepa

Projekt przebudowy „obwodnicy" Targówka, czyli ciągu ulic Gorzykowskiej, Handlowej i Ossowskiego, to wspólna inicjatywa Zarządu Dróg Miejskich oraz dzielnicy Targówek, w którą zaangażowali się również mieszkańcy i radni dzielnicy.

Dotychczas w ramach inwestycji przebudowano m.in. skrzyżowanie ulic Ossowskiego i Gościeradowskiej oraz zjazd przy posesji Ossowskiego 9. Wybudowano także zatokę autobusową przy ul. Handlowej na wysokości ulicy Lusińskiej oraz miejsca postojowe przy ulicy Ossowskiego w pobliżu stacji drugiej linii metra.

Obecnie wykonawca finiszuje z pracami przy budowie ronda u zbiegu Gorzykowskiej, Myszkowskiej i Handlowej. Zmiany w ruchu będą tam wprowadzone 10 lipca. Rano zostanie otwarty fragment ul. Myszkowskiej pomiędzy ul. Gorzykowską a Hodowlaną. Uruchomienie ronda pozwoli skierować komunikację miejską na inne objazdy i tym samym wykonawca będzie mógł rozpocząć intensywne prace w trudno dostępnych do tej pory obszarach. Autobusy linii 156, 160, 212, 517 i nocnej N02 jadą ulicami: Myszkowską – Barkocińską – M. Ossowskiego – Kołową – św. Wincentego i dalej swoimi trasami. Autobusy linii 256 będą kursowały ulicami: Gorzykowską – Handlową – Kołową – św. Wincentego. Równocześnie wykonawca robót zmieni organizację na skrzyżowaniu ulic M. Ossowskiego, Witebskiej i Prałatowskiej. Zamknięty zostanie wlot tej ostatniej. Na tym skrzyżowaniu również powstanie rondo.

Wyremontowane zostaną również chodniki. Łącznie ułożonych zostanie ponad 20 tys. m kw. płyt chodnikowych. Na całym ciągu powstaną wydzielone drogi dla rowerów o długości ponad 3 km a także pierwsza po prawej stronie Wisły ścieżka biegowa o nawierzchni nieutwardzonej. Przy drogach ustawionych zostanie również kilkanaście nowych ławek i kilkadziesiąt stojaków na rowery. Jezdnie i chodniki zostaną oświetlone nowymi latarniami, na których zainstalowanych zostanie ponad 400 opraw oświetleniowych typu LED. Na całym ciągu pojawi się atrakcyjna zieleń miejska – posadzonych zostanie 211 nowych drzew oraz 28 tys. krzewów.

Wszystkie prace zakończą się we wrześniu. Zmiana terminu zakończenia inwestycji wynika m.in. z przedłużających się uzgodnień z gestorami sieci podziemnych, a także konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych.

Dzielnica Mokotów buduje przedłużenie ul. J.P. Woronicza. Po zakończeniu prac tą drogą będzie można dojechać do ul. Żwirki i Wigury. Na skrzyżowaniach z ulicami Etiudy Rewolucyjnej i Wyględowską będą ronda, a po północnej stronie jezdni chodnik i droga dla rowerów.

Na czas budowy ronda u zbiegu ulic J.P. Woronicza i Etiudy Rewolucyjnej od 10 lipca do końca wakacji, skrzyżowanie tych ulic będzie wyłączone z ruchu. Zamknięte skrzyżowanie będzie można objechać jadąc ulicami Racławicką – Wołoską – J.P. Woronicza. Utrzymany będzie dojazd od ul. J.P. Woronicza do drogi wewnętrznej prowadzącej do budynku nr 33.

Na ul. Potockiej na Żoliborzu pracują natomiast wodociągowcy. W związku z robotami, do połowy sierpnia, nie będzie można przejechać przez skrzyżowanie z ul. Drohicką. Objazdy zamkniętego fragmentu ul. Potockiej zostały poprowadzone ulicami: A. Mickiewicza – Z. Krasińskiego – Gwiaździsta lub Gwiaździsta – Podleśna – Klaudyny – A. Mickiewicza. Autobusy linii 121 jadą ul. Gwiaździstą i zawracają na rondzie przy ul. Potockiej, kończąc trasę przy przystanku Barszczewska. W soboty i święta uruchomione są dodatkowe kursy na trasie skróconej: Metro Marymont – Włościańska – J. Słowackiego – Gdańska – M. Hłaski – Rudzka – Klaudyny – Podleśna – Gwiaździsta. Autobusy linii 122 kursują objazdem ulicami: A. Mickiewicza – Klaudyny – Podleśna.

zw.com.pl