Poważne remonty na drogach

20 lipca tramwajarze rozpoczną kolejny etap prac na Grochowskiej. Przez tydzień zamknięty będzie przejazd przez tory przy Terespolskiej. To nie jedyne zmiany na drogach.

Trwa modernizacja torowiska tramwajowego na ul. Grochowskiej. W sobotę tramwajarze planują rozpoczęcie kolejnego etapu prac. Od około godz. 5.00 zamknięty zostanie przejazd przez tory tramwajowe na skrzyżowaniu z ul. Terespolską. Wyjeżdżający z ulicy od strony ul. Stanisławowskiej będą musieli skręcić w prawo w Grochowską. Przed Szkołą Podstawową nr 255 zostanie wytyczona tymczasowa zawrotka przez torowisko.

W ul. Grochowską w prawo będą musieli skręcić również wyjeżdżający z ul. Terespolskiej od strony ul. Stanisława Augusta. Prowadzący będą mogli zawrócić na skrzyżowaniu z ulicami Międzyborską i Podskarbińską. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do 28 lipca.

W weekend tramwajarze wyremontują także przejazd przez tory na skrzyżowaniu ul. W. Broniewskiego z Trasą Armii Krajowej. Prace rozpoczną się w nocy z piątku na sobotę, z 19 na 20 lipca i potrwają do poniedziałku, 22 lipca, do około godz. 4.00. W tym czasie jadący ul. W. Broniewskiego od strony pl. Grunwaldzkiego nie będą mogli skręcić w lewo na Trasę AK w kierunku Bemowa. Nie będzie można również pojechać prosto przez skrzyżowanie w ciągu lokalnej jezdni trasy. Bez utrudnień będzie prowadzony ruch na wiadukcie, nad skrzyżowaniem. Objazd remontowanego odcinka został poprowadzony ulicami: W. Broniewskiego do ul. gen. K.S. Rudnickiego i dalej do ul. gen. S. Maczka.

Wyłączenie ruchu tramwajowego umożliwi także przeprowadzenie prac na skrzyżowaniu ul. W. Broniewskiego i al. W. Reymonta. W weekend skrzyżowanie będzie nieprzejezdne. Będzie je można objechać jadąc ulicami: Trasa AK – al. Prymasa Tysiąclecia – Obozowa – Dywizjonu 303 – Radiowa.

W weekend tramwaje nie będą kursowały na odcinkach: Metro Młociny – pl. Grunwaldzki i Metro Młociny – Nowe Bemowo. Kursowanie linii 35 zostanie zawieszone. Tramwaje linii 10 i 28 będą kończyły na pętli Nowe Bemowo. Tramwaje linii 33 i 73 od al. Jana Pawła II pojadą ulicami: ks. J. Popiełuszki i J. Słowackiego – 33 do Metra Marymont, a 73 dalej Marymoncką do AWF-u. Autobusy linii 112, 114, 184 i N02 ominą nieprzejezdny odcinek ulicami: J. Kochanowskiego i Galla Anonima, a 186 w kierunku Szczęśliwic pojedzie ulicami: S. Żeromskiego, Z. Romaszewskiego i W. Broniewskiego. Dla autobusów linii nocnych N01 i N43 (tylko w kierunku Chomiczówki) zostanie wprowadzony objazd przez ul. J. Conrada, a dla linii N41 i N91 ulicami: A. Jarzębskiego i S. Żeromskiego.

Zostanie uruchomiona tramwajowa linia uzupełniająca 75 na trasie: Wyścigi – Puławska – Marszałkowska – gen. W. Andersa – Stawki – al. Jana Pawła II – Z. Słomińskiego – most Gdański – S. Starzyńskiego – Jagiellońska - Ratuszowa – Targowa – Kijowska – Dw. Wschodni (Kijowska). Dodatkowo na ulice wyjadą autobusy linii zastępczej Z33, które będą obsługiwały trasę: Metro Młociny – T. Nocznickiego – Wólczyńska – S. Żeromskiego – A. Jarzębskiego – W. Broniewskiego – al. Jana Pawła II – Rondo Zgrupowania AK „Radosław".

Prace na Dobrej, Szeligowskiej i Jarej Na skrzyżowaniu ulic Tamka i Dobrej pracują ciepłownicy. W poniedziałek, 22 lipca, rozpoczną prace, które będą wiązały się ze zmianami w ruchu. Do końca miesiąca nie będzie możliwości skrętu w prawo z ul. Dobrej w ul. Tamka w kierunku mostu Świętokrzyskiego.

Zamknięta dla ruchu zostanie także ul. Szeligowska przed skrzyżowaniem z ul. Kopalnianą. W tym miejscu będą trwały prace związane z budową kanalizacji. Zamknięty odcinek będzie można objechać jadąc ul. Lazurową do Batalionów Chłopskich. Taką trasą, w kierunku Os. Górczewska, pojadą autobusy linii 249. Autobusy linii 743 pojadą ulicami: gen. L. Rayskiego – gen. M. Coopera – Górczewska do przystanku Os. Górczewska. Z powrotem będą kursowały ulicami: Górczewska – Lazurowa – Połczyńska – Wojska Polskiego – Sochaczewska i dalej swoją trasą.

Dzielnica Wilanów zbuduje rondo na skrzyżowaniu ulic Jarej i Sytej. W pierwszym etapie prac, od wtorku, 23 lipca do początku sierpnia, ul. Jara straci połączenie z Sytą. Objazd zostanie poprowadzony ulicami Glebową, Bruzdową i Zaściankową.

20 lipca na PGE Narodowym wystąpi Pink. W związku z koncertem, w godz. 17.00-20.00 wyłączony z ruchu indywidualnego za wyjątkiem pojazdów osób posiadających identyfikatory SK (wydawane przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe), pojazdów ZTM, taksówek oraz jednośladów będzie obszar Saskiej Kępy ograniczony ulicami: al. J. Poniatowskiego, al. J. Waszyngtona, ul. Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych oraz Wał Miedzeszyński. Dopuszczony zostanie przejazd wiaduktem ul. Saskiej nad al. Stanów Zjednoczonych i ul. Brazylijską.

Od około godz. 17.00, w przypadku braku możliwości przejazdu ulicami J. Zamoyskiego, Zamoście i Sokolą, autobusy linii 125, 202 i Z-6 pojadą ul. Targową do ul. Kijowskiej. Ulicą Targową będzie kursowała także linia 135, a autobusy linii 146 i 147 pojadą al. Zieleniecką.

Po zakończeniu wydarzenia, w przypadku gdyby wielu uczestników imprezy chciało iść do centrum na piechotę, policja może podjąć decyzję o zamknięciu dla ruchu mostu Józefa Poniatowskiego i Al. Jerozolimskich pomiędzy rondem J. Waszyngtona a rondem gen. Ch. de Gaulle'a. W takim przypadku, od ok. godz. 22.45, na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje linii: 7, 9, 24, 25, 73 oraz autobusy linii: 102, 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507, 517, 521, N22, N24 i N72. Dodatkowo uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z na trasie: pl. A. Zawiszy – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – Al. Ujazdowskie – Trasa Łazienkowska – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska – al. J. Waszyngtona – rondo Wiatraczna.

Po koncercie wyjadą dodatkowe autobusy. Uruchomione zostaną specjalne kursy autobusów linii 509 (z ronda J. Waszyngtona w kierunku Nowodworów i Gocławia).

Również w sobotę odbędzie się NightSkating Warszawa. Rolkarze będą poruszać się po stołecznych ulicach od godz. 19.00 do ok. godz. 24.00. Tym razem odbędą się dwa przejazdy, jeden dla młodszym rolkarzom, a drugi dorosłym. Uczestnicy pierwszego z nich zbiorą się na Placu Zamkowym i o 19.00 wyruszą w trasę, która będzie prowadziła ulicami: pl. Zamkowy – Krakowskie Przedmieście – gen. M. Tokarzewskiego–Karaszewicza – pl. marsz. J. Piłsudskiego – marsz. F. Focha – Moliera – Senatorska – pl. Bankowy – al. „Solidarności" – Okopowa – Towarowa – pl. A. Zawiszy - T. Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej – L. Waryńskiego – pl. Konstytucji – Marszałkowska – Królewska – pl. marsz. J. Piłsudskiego - gen. M. Tokarzewskiego–Karaszewicza - Krakowskie Przedmieście – pl. Zamkowy.

Uczestnicy drugiego, trudniejszego przejazdu, również spotkają się na Placu Zamkowym, a na trasę wyruszą około godz. 22.00. Będą jechać ulicami: pl. Zamkowy – Krakowskie Przedmieście – gen. M. Tokarzewskiego–Karaszewicza – pl. marsz. J. Piłsudskiego – Królewska – Marszałkowska – L. Waryńskiego – Goworka – Spacerowa – Belwederka – Dolna – Puławska – Domaniewska – Bukowińska – al. Wilanowska – al. gen. W. Sikorskiego – al. W. Witosa – Czerniakowska – Solec – Wioślarska – Ludna – Książęca – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie – al. 4 Czerwca 1989 roku – Połczyńska – Wolska – al. Prymasa Tysiąclecia – Powązkowska (postój na parkingu przy ul. Ostrowieckiej) – Okopowa – Z. Słomińskiego - Szymanowska – Zakroczymska – R. Sanguszki – Wybrzeże Gdańskie – Wybrzeże Kościuszkowskie – most J. Poniatowskiego – Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – al. Armii Ludowej – Al. Ujazdowskie – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie – Marszałkowska – Królewska – pl. marsz. J. Piłsudskiego - gen. M. Tokarzewskiego–Karaszewicza - Krakowskie Przedmieście – pl. Zamkowy.

Na trasie przejazdu możliwe będą czasowe wstrzymania ruchu i zmiany w kursowaniu komunikacji.

