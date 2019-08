Utrudnienia na stołecznych drogach

W weekend nową nawierzchnię zyskają ulice Ossowskiego, Barkocińska i Myszkowska. Prace będą prowadzone także w Śródmieściu.

W weekend na południowej części tzw. „obwodnicy" Targówka zostanie ułożona nowa nawierzchnia jezdni. Prace obejmą ul. M. Ossowskiego od ul. Kołowej do Barkocińskiej, a także ulice Barkocińską od ul. M. Ossowskiego do Myszkowskiej i Myszkowską ul. Barkocińskiej do Gorzykowskiej.

Od 23 sierpnia od około godz. 22.00 do poniedziałku, 26 sierpnia do około godz. 5.00 ulice te będą zamknięte dla ruchu. Objazd zostanie poprowadzony ul. Handlową. Objechać zamknięte ulice można także ul. Trocką.

Autobusy linii: 156, 160, 162 i 517 będą kursowały ulicami: Handlowa – Kołowa – św. Wincentego – Borzymowska. Natomiast autobusy linii: 212 oraz nocnych N02, N12 i N62 pojadą ul. Handlową.

We wtorek, 27 sierpnia około godz. 8.00 rozpocznie się kolejny etap prac na skrzyżowaniu ulic Handlowej, M. Ossowskiego i Kołowej. Zamknięta dla ruchu zostanie ul. Kołowa pomiędzy ul. Gościeradowską a skrzyżowaniem z ulicami Handlową i M. Ossowskiego. Objazd będzie prowadził ulicami: św. Wincentego – Borzymowska – Trocka – Pratulińska. Autobusy linii 212 będą kursowały ulicami: św. Wincentego – Borzymowska – Trocka – Pratulińska – Handlowa – Myszkowska – Barkocińska – M. Ossowskiego – Handlowa – Pratulińska – Trocka – Borzymowska – św. Wincentego. Linie nocne N12 i N62 będą jeździły ulicami: Radzymińska – Gorzykowska – Handlowa – Pratulińska – Trocka – Borzymowska – św. Wincentego.

Projekt przebudowy „obwodnicy" Targówka to wspólna inicjatywa Zarządu Dróg Miejskich i dzielnicy Targówek. Na jezdniach będzie po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, na pozostałej przestrzeni zostaną wyznaczone miejsca do parkowania. Istniejące skrzyżowania zastąpią ronda. Wyremontowane zostaną również chodniki. Pojawi się nowe oświetlenie i zieleń miejska. Wszystkie prace zakończą się we wrześniu.

Warszawscy drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich zbudują na skrzyżowaniu ulic Koszykowej i Raszyńskiej przejazdy rowerowe i sygnalizację świetlną. Z tego powodu od piątku, 23 sierpnia od godz. 22.00 do poniedziałku, 26 sierpnia do godz. 5.00 zamknięta dla ruchu będzie ul. Koszykowa przed skrzyżowaniem z ul. Raszyńską. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Raszyńska – Al. Jerozolimskie – T. Chałubińskiego. Nie będzie można wyjechać z ul. Nowogrodzkiej na ul. Koszykową. Na tej pierwszej zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy od pl. S. Starynkiewicza. Będzie na niej również obowiązywał zakaz parkowania. Swoją trasę zmienią autobusy linii 159 jadące w kierunku EC Siekierki.

W sobotę, 24 sierpnia, ciepłownicy odtworzą nawierzchnię jezdni ul. Tamka po swoich pracach. W godz. 8.00–22.00 jadący ul. Tamka od strony centrum nie będą mogli pojechać prosto w kierunku mostu Świętokrzyskiego. Na skrzyżowaniu z ul. Dobrą będą musieli skręcić w prawo lub w lewo. Nie będzie można także skręcić w lewo z ul. Dobrej w stronę mostu. Autobusy linii 102 i 162, tylko w kierunku PKP Olszynka Grochowska i Targówek, pojadą objazdem ulicami: Dobra – Solec – Ludna – Wioślarska – most Józefa Poniatowskiego. Natomiast autobusy linii 127, w kierunku Mariensztatu, będą kursowały ul. Dobrą.

Ciepłownicy odtworzą także fragment nawierzchni jezdni ul. Włodarzewskiej. Od piątku, 23 sierpnia od godz. 22.00 do soboty, 24 sierpnia do godz. 12.00 zamknięty dla ruchu będzie odcinek od ul. Lutniowej do Harfowej. Objazd będzie prowadził ul. Harfową. Tą ulicą pojadą autobusy linii 208.

Dzielnica Wawer wyremontuje nawierzchnię ul. Zasadowej. Wyłączenie ulicy z ruchu, pomiędzy ul. Skalnicową a Borowiecką, planowane jest w dniach 26-30 sierpnia. Autobusy linii 161 pojadą ul. Mozaikową, a nocnej N22 – Patriotów.

