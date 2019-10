Gdzie będą korki

W weekend drogowcy wymienią nawierzchnię ul. Leszno,zaś tramwajarze będą pracowali w al. J. Waszyngtona.Z kolei biegacze będą rywalizować na ulicach Śródmieścia i Rembertowa.

W weekend drogowcy wymienią nawierzchnię południowej jezdni ul. Leszno. Od piątku, 18 października, od godz. 22.00 do poniedziałku, 21 października, do godz. 4.00 wyłączona z ruchu będzie jezdnia w kierunku centrum na odcinku od ul. Młynarskiej do Okopowej. Ruch na jezdni w kierunku Bemowa będzie odbywać się bez zmian. Połączenie z ul. Leszno straci ul. Karolkowa (od strony ul. Wolskiej).

Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Młynarska – Wolska – Okopowa lub ul. Żytnią. Kierowcy jadący w kierunku centrum ul. Górczewską nie będą mogli skręcić w lewo na skrzyżowaniu z ul. Młynarską. Autobusy linii 520 pojadą objazdem ulicami Młynarską i Wolską, a autobusy linii nocnych N45 i N95 będą kursowały Wolską i Płocką.

Również w weekend tramwajarze będą remontować tory na przejazdach w al. J. Waszyngtona. Od soboty, 19 października, od godz. 0.30 do poniedziałku, 21 października, do godz. 4.00 zamknięty będzie przejazd przez tory na wysokości ul. Saskiej. Nie będzie można pojechać z ul. Saskiej na al. J. Waszyngtona w kierunku centrum.

Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Zwycięzców i Francuską lub Zwycięzców i Międzynarodową. Utrzymany będzie ruch na bocznej jezdni al. J. Waszyngtona. Kierowcy zjeżdżający na tę jezdnię za rondem J. Waszyngtona będą mogli normalnie skręcić w ul. Saską. Można będzie także skręcić z ul. Saskiej na boczną jezdnię w kierunku ul. Niekłańskiej. Przypominamy boczna jezdnia al. J. Waszyngtona nie ma obecnie połączenia z ul. Międzynarodową, gdyż na skrzyżowaniu tych dwóch dróg prowadzone są prace kanalizacyjne.

W tym samym czasie remontowane będzie również torowisko tramwajowe na wysokości ul. Międzyborskiej, po północnej stronie ulicy. Nie będzie możliwości wyjazdu z ul. Międzyborskiej od strony ul. Grochowskiej na al. J. Waszyngtona. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Grochowską i al. J. Waszyngtona oraz J. Dwernickiego, Wiatraczną i al. J. Waszyngtona.

W sobotę i niedzielę, 19 i 20 października, tramwaje nie będą kursowały al. J. Waszyngtona pomiędzy al. J. Waszyngtona a rondem Wiatraczna. Składy linii 9 pojadą objazdem al. Zieleniecką i ul. Grochowską. Tramwaje linii 24 pojadą al. Zieleniecką i zawrócą na pętli przy Teatrze Powszechnym. Na ulice wyjadą autobusy linii zastępczej Z-9 kursujące na trasie: rondo Wiatraczna – al. J. Waszyngtona – rondo J. Waszyngtona (powrót: al. J. Waszyngtona – Grenadierów – Grochowska). Autobusy linii: 102 i 135, tylko w kierunku Dw. Wschodni (Kijowska) i PKP Olszynka Grochowska, pojadą przez rondo Wiatraczna i dalej al. J. Waszyngtona. Z kolei autobusy linii: 111, 123, 507, 509 oraz nocnych N02, N22, N72, w kierunku Esperanto, Dworca Wschodniego, Dworca Centralnego, Nowodworów i Metra Młociny, będą kursowały objazdem ulicami Zwycięzców i Francuską.

Na Zaciszu ruszają prace przy budowie dojazdu do przystanku kolejowego PKP Warszawa Zacisze-Wilno. Z tego powodu od piątku, 18 października, zamknięta dla ruchu będzie ul. Tarnogórska w rejonie skrzyżowania z ul. Krzesiwa. Objazd będzie prowadził przez ul. Radzymińską. Utrudnienia potrwają do czwartku, 24 października. W tym czasie zawieszone będą wariantowe kursy linii 199, a autobusy tej linii będą jeździć trasą podstawową przebiegającą ul. Radzymińską.

Z kolei na Nowej Pradze, w rejonie skrzyżowania ulic Stalowej i Szwedzkiej będą pracowali ciepłownicy. Od soboty, 19 października, od godz. 5.00 do poniedziałkowego poranka, 21 października, wyłączony będzie jeden pas jezdni ul. Stalowej w okolicy skrzyżowania z ul. Szwedzką. Na zwężonym odcinku zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy – w stronę ul. Szwedzkiej. Objazd w przeciwnym kierunku zostanie poprowadzony ulicami: Szwedzka – Strzelecka – Środkowa lub Szwedzka – Wileńska – Konopacka. Autobusy linii nocnych N03, N14 i N64 będą kursowały objazdem ulicami: Szwedzka – Wileńska – Konopacka.

W sobotę, 19 października, po zmroku biegacze The Night Mile pojawią się na moście Świętokrzyskim, aby w nocnej scenerii przebiec wspólnie jedną milę.

Start i meta biegu zlokalizowane będą na ul. Zajęczej w rejonie ul. Elektrycznej. Uczestnicy wystartują o godz. 20.30 i pobiegną ulicami : Zajęczą, Wybrzeżem Kościuszkowskim i mostem Świętokrzyskim. Uczestnicy na wysokości Wybrzeża Szczecińskiego zawrócą i ponownie mostem Świętokrzyskim i ul. Zajęczą powrócą na metę. W związku z organizacją imprezy most Świętokrzyski zostanie zamknięty dla ruchu w godz. 17.00-23.30. Ponadto, na ul. Elektrycznej w sobotę i niedzielę, 18 i 19 października, będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela. Kierowcy zamknięty odcinek będą mogli objechać jadąc ul. Wał Miedzeszyński i mostem ks. J. Poniatowskiego.

Autobusy linii 102, 162, 166 oraz nocnych N14 i N64 również pojadą objazdem przez most Józefa Poniatowskiego. Natomiast autobusy linii 127 do przystanku Mariensztat będą dojeżdżały ul. Dobrą.

W niedzielę, 20 października, już po raz siódmy, na ulicach Rembertowa pojawią się uczestnicy biegu "Runbertów". Biegacze ponownie zmierzą się z dystansem 5 km. Start i meta zostaną usytuowane na placu apelowym Akademii Sztuki Wojennej przy al. gen. A. Chruściela „Montera" 103. Uczestnicy na trasę wyruszą o godz. 12.15 i będą poruszać się ulicami: al. gen. A. Chruściela „Montera", Bombardierów, Zawodową, Kadrową, Magenta, Listonoszy, Kamaszniczą, Jerzego, Pacholęcą, Kadrową i dalej w kierunku Akademii Obrony Narodowej do al. gen. A. Chruściela „Montera". Zakończenie imprezy planowane jest ok. godz. 14.00.

W sobotę, 19 października, odbędą się dwa zgromadzenia publiczne w centrum, które mogą spowodować utrudnienia w ruchu kołowym. W godz. 12.00-13.00 odbędzie się zgromadzenie publiczne na pl. Zamkowym. Jego uczestnicy następnie przemaszerują Krakowskim Przedmieściem przed Uniwersytet Warszawski.

Drugie zgromadzenie również rozpocznie się na pl. Zamkowym. Następnie odbędzie się przemarsz ulicami: Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Chmielna, Marszałkowska na plac przed wejściem do stacji metra Centrum. Wydarzenie odbywać się będzie w godz. 13.30-15.00.

W przypadku obu wydarzeń autobusy linii: 102, 105, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518 mogą zostać skierowane na trasy objazdowe.

