Zmiany na drogach

Warszawscy drogowcy rozpoczęli przebudowę skrzyżowania al. „Solidarności” z ul. Szwedzką. To nie jedyne zmiany komunikacyjne.

Prace rozpoczęły się w nocy z 6 na 7 listopada.

Fazy sygnalizacji świetlnej zostaną wydłużone. Ułatwi to pokonanie skrzyżowania przez pieszych i kierowców. W ramach przebudowy zlikwidowany zostanie wydzielony pas do skrętu w prawo z al. „Solidarności" w ul. Szwedzką, natomiast wydłużony zostanie lewoskręt (po stronie południowej), a wylot skrzyżowania poszerzony.

Wyznaczone zostanie również nowe przejście dla pieszych i przejazd rowerowy po północnej stronie skrzyżowania. W ramach prac posadzonych zostanie także jedenaście drzew. Ulica Wileńska zostanie zaślepiona (dojazd samochodem do posesji będzie zachowany), aby uniemożliwić wlewanie się ruchu tranzytowego w wąskie praskie uliczki.

Po wyznaczeniu przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów wzdłuż al. „Solidarności" piesi nie będą już musieli nadkładać drogi i dwa razy czekać na zielone światło, a rowerzyści zyskają połączenie aż do granicy z Ząbkami. Zmodernizowane zostanie także istniejące przejście dla pieszych przez al. „Solidarności", prowadzące w kierunku torów kolejowych. Równolegle do niego powstanie przejazd rowerowy, który ułatwi podróże pomiędzy dwoma fragmentami Pragi przedzielonymi linią kolejową. Dla wygody pasażerów komunikacji miejskiej przebudowany zostanie istniejący przystanek autobusowy Szwedzka 01. Zmiany obejmą też skrzyżowanie ulic Szwedzkiej i Równej, gdzie wyznaczone zostaną dwa przejścia dla pieszych wyposażone w azyle.

Prace budowlane potrwają do połowy grudnia. Na ul. Szwedzkiej, na odcinku od ul. Równej do al. „Solidarności", będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu – w stronę al. „Solidarności". Kierowcy jadący al. „Solidarności" nie będą mieli możliwości skrętu w ul. Szwedzką. Zamknięty zostanie również wlot ul. Wileńskiej w Szwedzką. Objazd został poprowadzony ulicami: Targowa – Ratuszowa – 11 Listopada lub Wileńska – Czynszowa – Stalowa.

Autobusy linii 135 (tylko w kierunku pl. gen. J. Hallera) jadą prosto ul. Targową i dalej ulicami 11 Listopada i Stalową. Z kolei autobusy linii nocnej N02 nie podjeżdżają do przystanku Zajezdnia Stalowa. Wszystkie kursy tej linii będą odbywały się trasą podstawową przebiegającą bezpośrednio al. „Solidarności".

W weekend drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich wymienią nawierzchnię ul. Połczyńskiej. Nowy asfalt pojawi się na południowej jezdni (w kierunku centrum) na odcinku od ul. Rotundy od Dźwigowej. W sumie na 500 metrowym odcinku zostanie ułożone ponad 5 tys. m.kw. nowej nawierzchni. Zostanie ona dodatkowo wzmocniona specjalną siatką szklano-węglową, co wydłuży trwałość remontu.

Na czas remontu, od piątku, 8 listopada od godz. 22.00 do poniedziałku, 11 listopada do godz. 4.00, zamknięta dla ruchu będzie południowa jezdnia na odcinku od ul. Lazurowej do Dźwigowej. Od skrzyżowania z ul. Lazurową utrzymany będzie wyłącznie dojazd, jednym pasem, do ul. Szeligowskiej. Dalej jezdnia będzie całkowicie wyłączona z ruchu. Na czas robót połączenie z ul. Połczyńską stracą ulice: Nowej Huty i Rotundy. Objazd zamkniętego odcinka zostanie poprowadzony ulicami: Lazurową, Człuchowską i Powstańców Śląskich oraz al. 4 Czerwca 1989r., ks. J. Chrościckiego, Świerszcza, Globusową, Dźwigową. Autobusy linii 105, 197, 713, 743 oraz nocnej N52 (tylko w kierunku Browarna/Rondo Daszyńskiego, Gwiaździsta, Cm. Wolski) pojadą objazdem ulicami: Lazurową, Człuchowską, Powstańców Śląskich. Autobusy linii nocnej N42, jadące w kierunku Dw. Centralnego, będą kursowały ul. Powstańców Śląskich. W planach jest również remont ul. Połczyńskiej na odcinku od ul. Rotundy do Szeligowskiej.

Również w weekend tramwajarze będą pracowali na ul. Jagiellońskiej. W tym czasie usuną pozostałości tymczasowego torowiska, którym jeździły tramwaje w czasie budowy metra na pl. Wileńskim. Z tego powodu od soboty, 9 listopada od godz. 6.00 do poniedziałku, 11 listopada do godz. 4.00 zamknięty będzie odcinek od ul. Ratuszowej do ul. św. Cyryla i Metodego. Dla kierowców utrzymany zostanie skręt z ul. Jagiellońskiej w kierunku zoo oraz ruch w ciągu ul. Ratuszowej.

Objazd zamkniętego odcinka zostanie poprowadzony ulicami: Ratuszową, Wybrzeżem Helskim i ul. S. Okrzei. Autobusy linii 509, jadące w kierunku Nowodworów, pojadą prosto ul. Targową do Ratuszowej. W kierunku Gocławia będą kursowały przez pl. gen. J. Hallera i dalej ulicami Dąbrowszczaków, Inżynierską i Wileńską do Targowej.

Linie nocne N14 i N64 (tylko w kierunku Dw. Centralnego) będą jeździły ulicami Inżynierską i Wileńską. Podobne prace tramwajarze będą poradzili również w weekend 16-17 listopada. W kolejnym etapie zamknięty zostanie wlot w ul. Cyryla i Metodego od strony Jagiellońskiej.

