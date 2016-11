Aleje bez tramwajów

Poważne zmiany komunikacyjne planują drogowcy w ten weekend. Jakie?

W najbliższą sobotę i niedzielę nie będą jeździły tramwaje Alejami Jerozolimskimi. Na zmiany w ruchu drogowym powinni przygotować się kierowcy na Żołnierskiej,Okuniewskiej oraz ulicy Starodęby.

Tramwaje Warszawskie chcą w weekend wymienić tzw. przyrządy wyrównawcze w torowisku w Al. Jerozolimskich w rejonie Muzeum Wojska Polskiego. To elementy torowe, które zabezpieczają przez wystąpieniem naprężeń spowodowanych przez zmiany temperatury. Tramwaje Warszawskie zastrzegają, że w przypadku opadów deszczu remontu nie będzie i zmiany nie zostaną wprowadzone. Tramwaje nie będą kursowały Alejami Jerozolimskimi na odcinku Rondo J. Waszyngtona – pl. S. Starynkiewicza.

Tramwaje linii 7, 9, 22 i 24 zostaną skierowane na trasy objazdowe, a kursowanie linii 25 zostanie zawieszone. Pomiędzy pl. G. Narutowicza a Wiatraczną zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa Z-9.

Oto szczegóły: · 7 - Kawęczyńska – Kijowska – Targowa – al. Zieleniecka – al. J. Waszyngtona – Grochowska – Gocławek; 9 - P+R Al. Krakowska – al. Krakowska – Grójecka – Towarowa – al. Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – Targowa – al. Zieleniecka – al. J. Waszyngtona – Grochowska – Gocławek (dodatkowo zawieszenie kursów skróconych do pętli Wiatraczna); 22 - Piaski – W. Broniewskiego – Okopowa – Towarowa – Grójecka – al. Krakowska – P+R Al. Krakowska; 24 - Nowe Bemowo – Obozowa – Towarowa – Al. Jerozolimskie – Pl. S. Starynkiewicza; Z9 - Pl. G. Narutowicza – Grójecka – Al. Jerozolimskie – most J. Poniatowskiego – al. J. Waszyngtona – Grenadierów – Grochowska – Wiatraczna.

W weekend, od piątku, 18 listopada do poniedziałku, 21 listopada do godz. 4 zamknięta dla ruchu będzie też ul. Okuniewska na odcinku od wysokości ul. S. Żółkiewskiego do granicy miasta. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: 1 Praskiego Pułku – Armii Krajowej – J. Moraczewskiego – al. marsz. J. Piłsudskiego (Sulejówek). Na zamkniętym odcinku będzie wymieniana nawierzchnia jezdni.

W tym samym czasie planowane jest zamkniecie ulic Starodęby na odcinku od Al. Jerozolimskich do ul. gen. F.S. Składkowskiego oraz gen. F.S. Składkowskiego na odcinku od ul. Starodęby do ul. W. Hassa. Objechać zamknięte odcinki ulic można jadąc ulicami Ryżową lub gen. K. Sosnkowskiego. Zamknięcie ulic związane jest z wymianą nawierzchni jezdni. W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych termin prac może ulec zmianie.

W piątek, 18 listopada ok. godz. 22 za skrzyżowaniem z ul. Marsa zwężona do jednego pasa ruchu zostanie wschodnia jezdnia ul. Żołnierskiej (prowadząca w kierunku granicy miasta). Skręt z ul. Marsa (dla jadących od strony ul. Płowieckiej) w ul. Żołnierską będzie możliwy tylko z jednego pasa ruchu. Dotychczasowy zjazd z ul. Marsa od strony ul Cyrulików w ul. Żołnierską zostanie zamknięty, a ta relacja będzie utrzymywana tymczasową jezdnią, wybudowaną nieco wcześniej.

Utrudnienia w tym miejscu związane są z budową wodociągu i przebudową układu drogowego skrzyżowania. Dodatkowo w niedzielę, 20 listopada ok. godz. 22 zostanie wdrożony kolejny etap czasowej organizacji ruchu – na potrzeby budowy kanalizacji w pasie dzielącym jezdnie ul. Żołnierskiej. Na jezdni wschodniej utrzymany będzie jeden pas ruchu, ale zostanie przesunięty bliżej lasu. Na jezdni zachodniej zamknięty dla ruchu zostanie skrajny lewy na odcinku ok. 300 m, czyli od przewiązki do skrzyżowania z ul. Marsa. Na skrzyżowaniu utrzymana będzie możliwość skrętu z ul. Żołnierskiej w kierunku ul. Cyrulików. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca kwietnia 2017 r.

zyciewarszawy.pl