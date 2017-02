Ratusz kupuje nowe tramwaje

Tramwaje Warszawskie ogłosiły przetarg na zakup tramwajów jedno i dwukierunkowych, niskopodłogowych.

autor: Krzysztof Skłodowski źródło: Fotorzepa Tramwaje +zobacz więcej

Zamówienie obejmuje zakup 213 tramwajów, w tym 123 tramwajów w zamówieniu podstawowym oraz 90 tramwajów w ramach opcji. Szacunkowa wartość zamówienia to blisko 1,9 mld zł netto (ponad 2,3 mld zł brutto).

W ramach tzw. zamówienia podstawowego będzie to 85 tramwajów dwukierunkowych oraz 18 tramwajów jednokierunkowych o długości do 33 m, a także 20 tramwajów niskopodłogowych jednokierunkowych o długości do 24 m.

W ramach opcji spółka zamawia 45 tramwajów dwukierunkowych o długości do 33 m i 45 tramwajów jednokierunkowych o długości do 33 m.

Tramwaje zostaną skierowane na trasy w ramach powstających nowych projektów linii tramwajowych współfinansowanych przez Unię Europejską m.in. do Wilanowa, na Gocław.

Zamówienie obejmuje specjalistyczne wyposażenie, a także pakiety naprawczy, eksploatacyjny, materiałów niezbędnych do wykonania naprawy głównej oraz wykonywanie napraw powypadkowych w okresie trwania gwarancji. Tramwaje w ramach zamówienia podstawowego powinny być dostarczone do 30 kwietnia 2021 roku, a w ramach opcji do 30 czerwca 2023 roku.

Spółka skorzysta z prawa opcji pod warunkiem posiadania na to środków finansowych. Dostawa pierwszego tramwaju w ramach zamówienia podstawowego planowana jest na przełomie II i III kwartału 2019 roku.

Wykonawcy zainteresowani realizacją zamówienia muszą wykazać się trzyletnim, doświadczeniem w wykonaniu dostaw, co najmniej 15 fabrycznie nowych tramwajów z napędem energoelektronicznym i niską podłogą. Przy czym pojazdy te uzyskały dopuszczenie do eksploatacji (homologację) w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców.

Jak przypomina ratusz od 2007 r. do stolicy trafiło łącznie 311 nowych tramwajów (15 szt. 120N, 30 szt. 123N, 186 szt. 120Na, 50 sz. 128N i 30 szt. 134N), w tym aż 281 niskopodłogowych. Nowe tramwaje zastąpiły tramwaje 13N, których wiek przekraczał 40 lat a często dochodził do 50 lat. Ostatni aż tak duży kontrakt na dostawę 186 sztuk tramwajów typu 120Na Swing o wartości 1,5 mld zł podpisaliśmy w 2009 roku i był on jednym z największych tego typu w Europie (179 tramwajów uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 80 proc. wartości netto). 80 tramwajów niskopodłogowych, wprowadzonych do eksploatacji w 2015 roku, również uzyskało dofinansowanie 80 proc.

Pierwszy Swing wyprodukowany przez Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz S.A. przyjechał do Warszawy w maju 2010 roku, a już 12 czerwca rozpoczął regularne kursowanie.

zyciewarszawy.pl