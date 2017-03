Dwójka jedzie częściej

ZTM zwiększa częstotliwość kursowania tramwaju numer dwa. Linia ta staje się coraz bardziej popularna wśród pasażerów.

autor: Krzysztof Skłodowski źródło: Fotorzepa Tramwaje +zobacz więcej

Od poniedziałku częściej podjeżdżają na przystanki. W początkowym okresie porannego szczytu na trasę wyjeżdżają dodatkowe składy.

Linia 2 od 27 lutego kursuje na nowo otwartym odcinku do Nowodworów. Przez te dwa tygodnie Zarząd Transportu Miejskiego obserwował ile osób korzysta z „dwójki". Efektem zebranych danych jest zwiększenie częstotliwości kursowania w porannym szczycie.

Zmiany weszły w życie w poniedziałek. Składy z Nowodworów już od godz. 5.25 podjeżdżają na przystanek co 6 minut, a nie jak dotychczas co 10 minut. Wcześniej, już od godziny 6.12, zaczęły też kursować z częstotliwością 4 minuty. Dzięki tym zmianom pasażerowie szybciej dojadą do Młocin.

ZTM przypomina, że w godzinach szczytu komunikacyjnego „dwójka" co 8 minut kursuje dodatkowo na trasie skróconej Metro Młociny – Tarchomin Kościelny. Na wspólnym odcinku trasy w godzinach szczytu tramwaje podjeżdżają na przystanki co 2-4 minuty.

Podróż tramwajem z Młocin na Nowodwory trwa zaledwie 14 minut.

