Tramwaje wracają w aleje

Od 20 sierpnia tramwaje będą jeździły Alejami Jerozolimskimi a także wrócą na Targową. Rozpocznie się kolejny etap prac na rondzie S. Starzyńskiego.

autor: Adam Burakowski źródło: Fotorzepa Tramwaj +zobacz więcej

Tramwaje wrócą na trasy w Alejach Jerozolimskich w niedzielę 20 sierpnia ale wcześniej, w sobotę, 19 sierpnia od około godz. 20.00 na kilka godzin całkowicie wyłączony zostanie ruch tramwajów na odcinku od pl. A. Zawiszy do ronda J. Waszyngtona.

Tramwajarze w tym czasie zdemontują rozjazd przy rondzie Czterdziestolatka, na którym tramwaje zmieniały kierunek jazdy podczas remontu.

Od niedzieli nie będzie utrudnień dla kierowców w Alejach przy ul. Żelaznej. Tramwaje wrócą także na ul. Targową od al. „Solidarności" do ul. 11 Listopada. Tutaj metro zajmowało plac budowy szybu do wyjęcia pod ziemi tarcz TBM drążących tunele II linii metra. Teraz ten fragment nie jest już wykonawcy metra potrzebny.

Nadal zamknięty będzie przejazd ul. Targową do 11 Listopada. Trwa modernizacja torów przy rondzie S. Starzyńskiego oraz na ul. S. Starzyńskiego.

Od niedzieli 20 sierpnia rozpocznie się kolejny etap robót i wyłączony zostanie ruch tramwajowy od ronda S. Starzyńskiego do ronda Zgrupowania AK „Radosław", na ul. Międzyparkowej od gen. W. Andersa do Z. Słomińskiego oraz na ul. Jagiellońskiej od ronda S. Starzyńskiego do ul. Ratuszowej.

Tramwajarze rozpoczną także remont na ul. Jagiellońskiej pomiędzy Rondem S. Starzyńskiego a ul. J. Budzińskiej-Tylickiej. Tu prace będą trwały przez dwa sezony budowlane – w tym roku od 21 sierpnia do 15 listopada; przy czym tramwaje nie będą jeździły ul. Jagiellońską do pętli Żerań do 17 września, potem planowane są tylko weekendowe wyłączenia.

zw.com.pl