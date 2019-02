Nowe tramwaje zamówione

W ciągu czterech lat do stolicy dotrze aż 213 nowoczesnych niskopodłogowych tramwajów.

Najkorzystniejszą ofertę w przetargu na zakup nawet 213 nowych tramwajów złożyła firma Hyundai Rotem Company. Koreańskie przedsiębiorstwo, za zamówienie podstawowe składające się z 123 wagonów i 90 wagonów w opcji, zaproponowało 1 mld 852 mln zł netto. Zakup uzyskał dofinansowanie z funduszy europejskich.

Tramwaje Warszawskie zdecydowały się na zakup wagonów o dwóch długościach, w wersji jedno- i dwukierunkowej. Wszystkie będą natomiast w pełni niskopodłogowe, klimatyzowane, wyposażone w monitoring oraz system informacji pasażerskiej.

Władze miasta obiecują, że nowe tramwaje pojadą m.in. po nowych torach do Wilanowa, na Gocław i na Białołękę.

Dostawy wagonów rozpoczną się w ciągu 22 miesięcy od podpisania umowy. Pierwsze tramwaje w ramach zamówienia podstawowego Hyundai powinien dostarczyć do Warszawy do końca października 2022 roku, a w ramach opcji do końca października 2023 roku.

Obecnie po Warszawie kursuje blisko 530 tramwajów i dwuwagonowych składów tramwajowych. 311 spośród nich, czyli 59 proc., to wagony niskopodłogowe.

zw.com.pl