Tramwaj z Zachodniego na Grójecką

Tramwajarze ogłosili przetarg związany z budową trasy do Wilanowa. Powstanie dokumentacja, która umożliwi rozpoczęcie prac na ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku i w okolicach dworca Zachodniego.

Tramwaj do Wilanowa to projekt, który obejmuje budowę około 20 km trasy z Woli przez stację Warszawa Zachodnia, Ochotę, Mokotów aż do Wilanowa. Właśnie ruszył przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej potrzebnej do wybudowania połączenia o długości około 1,6 km ze stacji Warszawa Zachodnia do ul. Grójeckiej.

Ogłoszone postępowanie pozwoli wybrać wykonawcę, który będzie miał 18 miesięcy na przygotowanie projektów oraz na zdobycie zgód i pozwoleń administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę. Warszawscy tramwajarze planują prace budowlane na tym odcinku na lata 2022 i 2023. Oferty w tym przetargu zbierane są do 5 sierpnia.

To kolejny przetarg, związany z budową trasy tramwajowej do Wilanowa. W maju tego roku ogłoszone zostało postępowanie na projekt i budowę odcinka trasy w ciągu ulicy Gagarina.

Nowa trasa tramwajowa będzie miała swój początek pod dworcem Warszawa Zachodnia, gdzie zbudowany zostanie podziemny przystanek połączony z przejściem podziemnym i stacją. Stąd tramwaje pojadą tunelem o długości około 500 metrów pod Parkiem Zachodnim. Wyjazd z tunelu znajdować się będzie między jezdniami ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. na wysokości hotelu Ibis. Następnie trasa pobiegnie między jezdniami ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. aż do ulicy Grójeckiej, gdzie warszawscy tramwajarze zbudują węzeł rozjazdowy, pozwalający tramwajom skręcać we wszystkich kierunkach.

Dzięki tej inwestycji pasażerowie będą mogli dojechać tramwajem do stacji Warszawa Zachodnia, a pod samą stacją powstanie wygodny podziemny węzeł przesiadkowy, z którego łatwo będzie można dostać się na perony kolejowe i autobusowe. Docelowo pasażerowie, przesiadający się na dworcu, skorzystają aż z trzech podziemnych zespołów przystankowych, dwa kolejne w północnej części stacji zostaną wybudowane po 2023 roku, na które dojadą tramwaje z Woli i Odolan.

Budowa trasy w ciągu ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. i pod stacją Warszawa Zachodnia to część projektu budowy połączenia tramwajowego ze stacji Warszawa Zachodnia do Wilanowa. Trasa o łącznej długości około 20 km, połączy Wolę, Ochotę, Mokotów i Wilanów. Czas przejazdu z Wilanowa do stacji metra Centrum wyniesie ok. 25 minut, do stacji metra Pole Mokotowskie – ok. 18 minut, a do Dworca Zachodniego – ok. 30 minut. Budowa jest dofinansowana z środków unijnych na lata 2014 – 2020. Częścią inwestycji jest także budowa nowej zajezdni na Annopolu oraz kupno nowych niskopodłogowych tramwajów, na które stolica podpisała umowę w czerwcu tego roku.

