Więcej rowerów i nowych stacji

Przez kolejne cztery lata za obsługę systemu Veturilo będzie odpowiadała spółka Nexbike Polska.

źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy +zobacz więcej

W czwartek podpisano umowę w tej sprawie. Z nowych rowerów i terminali będzie można korzystać już od 1 marca 2017 r.

- W przyszłym roku Veturilo czekają poważne zmiany. Pojawi się 100 nowych wypożyczalni, w tym 10 z rowerami elektrycznymi i na ulice wyjedzie aż o 1500 rowerów więcej. Co ważne będą to zupełnie nowe rowery i terminale – mówi Jacek Wojciechowicz, wiceprezydent Warszawy.

Obecnie z rowerów miejskich korzysta już ponad 410 tys. osób a rowery są wypożyczane średnio co 10 sekund. W ciągu 4 lat użytkownicy skorzystali z niego blisko 8 milionów razy. Aż dwie trzecie warszawiaków wysoko ocenia Veturilo. System działa od 2012 r. – dotychczasowa umowa z operatorem wygasa z końcem 2016 r.

- Czas, jaki upłynął od momentu uruchomienia Veturilo, to lata świetlne na płaszczyźnie rozwoju technologii. Warszawski Rower Publiczny był flagowym projektem i wzorem do naśladowania dla polskich i zagranicznych systemów: wizytowali go choćby goście z Barcelony, Budapesztu czy Madrytu. Ostatnie lata zapewniły nam niezbędne doświadczenie, które jest bezcennym kapitałem w kontekście zarządzania tak zaawansowanym projektem. W przyszłym roku w Warszawie wykonamy prawdziwy skok technologiczny- dodaje Tomasz Wojtkiewicz, prezes Nextbike Polska, operatora Veturilo.

Nowa umowa będzie obowiązywała na lata 2017-2020. Użytkowników czekają zmiany. Liczba stacji wzrośnie do 300 a rowerów do 4455. Nowe wypożyczalnie staną przede wszystkim w Śródmieściu, Pradze i na Woli. Stacje będą tutaj rozmieszczone gęściej, średnio co ok. 200 m. Więcej stacji pojawi się również na Mokotowie, Pradze-Południe czy Targówku, odległość między nimi będzie wynosiła śr. ok. 500 m. Kilka nowych stacji trafi do dzielnic położonych dalej od centrum - m. in. na Białołękę, Bielany i Bemowo.

Nowinką będą rowery elektryczne. Pojawią w 10 stacjach w rejonie Powiśla i Traktu Królewskiego. Rozwijana będzie sieć rowerków dziecięcych - 6 specjalnych stacji, na których będzie można wypożyczyć mniejszy rower dla swojego dziecka pojawi się w pobliżu parków. Do 45 zwiększy się liczba dostępnych tandemów.

Rowery zostaną wyposażone w dodatkowy hamulec ręczny, wyższą i wygodniejszą kierownicę dopasowaną do osób o większym wzroście, dzwonek obrotowy wsuwany na kierownicę, bagażnik przedni i szerokie siodełko. Sztyca siodełka będzie wyposażona w podziałkę, pozwalającą dopasować wysokość do wzrostu. Na rowerze zostanie umieszczony również kod QR umożliwiający szybkie wypożyczenie bez korzystania z terminali. Nowy system będzie znacznie wygodniejszy dla użytkowników.

Terminale będą wyposażone w kolorowe wyświetlacze z ekranem dotykowym i obsługą płatności zbliżeniowych oraz w uniwersalną pompkę rowerową. Wprowadzona zostanie możliwość wypożyczania i zwrotu rowerów za pomocą aplikacji mobilnej. Każdy stojak będzie miał diodę, sygnalizującą czy dany rower jest sprawny i można go wypożyczyć.

Z nowych rowerów i stacji warszawiacy będą mogli korzystać już od 1 marca 2017 r. Koszt funkcjonowania systemu w latach 2017-2020 to 44,8 mln zł brutto.

zyciewarszawy.pl