Nowe trasy rowerowe

Jeszcze w tym roku wzdłuż Jagiellońskiej powstanie droga dla rowerów. Gdzie jeszcze powstaną podobne szlaki?

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na budowę drogi rowerowej na ul. Jagiellońskiej po wschodniej stronie ulicy Jagiellońskiej, na odcinku od ronda Starzyńskiego do trasy S8 (ok. 2 km długości). Zakres prac jest szeroki. Obejmuje nie tylko budowę drogi dla rowerów, ale też m.in. zmiany w oświetleniu ulicy, przebudowę chodników i sygnalizacji.

Projekt przewiduje wyznaczenie przejazdów dla rowerzystów oraz dostosowanie jezdni serwisowych do ruchu rowerowego (zarówno po wschodniej stronie ul. Jagiellońskiej, jak i po zachodniej, gdzie na odcinku od ul. Golędzinowskiej do Batalionu Platerówek przewidziano dopuszczenie ruchu „pod prąd").

Nowa droga zostanie dowiązania do istniejącej infrastruktury rowerowej wokół ronda S. Starzyńskiego i na węźle Modlińska. Wykonawca będzie miał czas na zakończenie wszystkich prac do 30 listopada.

To kolejny przetarg na drogi rowerowe w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W efekcie współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego, miasta stołecznego Warszawy oraz podwarszawskich gmin wybrano w konkursie do realizacji 13 projektów dzięki którym zostanie powiększona sieć dróg rowerowych w Warszawie i 34 gminach sąsiadujących ze stolicą.

Całkowity koszt niemal 330 km tras to prawie 340 mln zł. Samorządy dostaną na to ponad 241 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich. Warszawa otrzyma z tej puli 71,6 mln (całkowity koszt Inwestycji to 110 mln zł). Pieniądze pójdą na budowę 19 tras rowerowych o długości 73,4 km, z czego 59,8 km to nowo zbudowane drogi dla rowerów, 13 km przypada na przebudowane, już istniejące trasy a pozostałe 0,6 km to wyznaczenie trasy po istniejącej infrastrukturze. Umowa o dofinansowanie została podpisana 30 grudnia 2016 roku.

Powstaną trasy wzdłuż takich ulic jak Towarowa, Okopowa, Żwirki i Wigury, Powsińska, Wiertnicza, Połczyńska, Kasprzaka, Jagiellońska, Puławska czy Al. Jerozolimskie.

Projekty w przygotowaniu: wzdłuż ulic Okopowej i Towarowej od ronda Zgrupowania AK „Radosław" do placu A. Zawiszy; długość drogi do budowy 2,9 km, do przebudowy 0,6 km. · wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia od al. Obrońców Grodna do ronda Zesłańców Syberyjskich wraz z wyznaczeniem przejazdów dla rowerów na rondzie Zesłańców Syberyjskich; długość drogi do budowy 1,2 km, do przebudowy 5 km; wzdłuż ul. M. Kasprzaka-Wolska-Połczyńska od al. Prymasa Tysiąclecia do granicy Miasta; długość drogi do budowy 5,4 km, do przebudowy 0,5 km; wzdłuż ul. Radzymińskiej od ul. Karkonoszy do granicy Miasta; długość drogi do budowy 5,3 km; wzdłuż ciągu ulic Mińskiej (odc. od Grochowskiej do Stanisławowskiej), Stanisławowskiej (odc. od Mińskiej do J. Dwernickiego), J. Dwernickiego (odc. od Stanisławowskiej do Szaserów), Szaserów (odc. od J. Dwernickiego do J. Chłopickiego; długość 2 km; wzdłuż ul. Puławskiej od ul. Domaniewskiej do granicy miasta; długość drogi do budowy 14,4 km, a do przebudowy 3,2 km.

