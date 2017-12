Rekordy roweru miejskiego

Rowery Veturilo z zakończonym sezonie wypożyczano ponad 5 mln razy.

Drogi dla rowerów powstaną w Piasecznie, Górze Kalwarii i Konstancinie.

- Rozbudowaliśmy system miejskich rowerów, zwiększając liczbę rowerów i stacji Veturilo a na ulice Warszawy wyjechało 100 jednośladów elektrycznych. Wybudowaliśmy i wyremontowaliśmy blisko 50 kilometrów tras rowerowych, powstała kładka rowerowa pod mostem Łazienkowskim i wybraliśmy projektanta mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę. A nasze rowery wypożyczano aż 5 136 388 razy – mówi Renata Kaznowska, zastępca Prezydenta Warszawy.

W tym roku wybudowano i wyremontowano blisko 50 km tras rowerowych, z czego 5,5 km stanowiły projekty z budżetu partycypacyjnego. Powstały m.in. drogi dla rowerów na Polu Mokotowskim, ul. Powsińskiej, ul. Marsa i al. Jerozolimskich a remont przeszły trasy na ulicach: Modlińskiej, Szaserów, Roentgena, Ciszewskiego oraz w alei Wojska Polskiego.

Otwarto kładkę pieszo-rowerową pod mostem Łazienkowskim i Bulwary Wiślane a na ponad 30 ulicach jednokierunkowych trwa właśnie dopuszczanie ruch rowerów „pod prąd".

Rozstrzygnięto także konkurs na projekt pierwszej pieszo-rowerowej przeprawy przez Wisłę, która do 2020 r. powstanie na wysokości ul. Karowej i S. Okrzei.

W 2018 roku będą wytyczane kolejne pasy i kontrapasy, uspokajany ruch na lokalnych ulicach. Rozpocznie się budowa ok. 24 km nowych tras rowerowych, w tym drogi wzdłuż Wiertniczej, Połczyńskiej, Puławskiej czy w ciągu ulic Szaserów-Mińska-Dwernickiego. Kontynuowane będą też prace przy już trwających inwestycjach (budowa i remont ponad 50 kilometrów infrastruktury rowerowej). Oznacza to, że łącznie w przyszłym roku w budowie lub remoncie będzie blisko 70 km tras.

W zakończonym właśnie szóstym sezonie użytkownicy mogli korzystać z 355 nowych stacji i ponad 5 tys. jednośladów - w tym 100 rowerów elektrycznych, 60 rowerków dziecięcych i 45 tandemów. Od marca do końca listopada rowery były wypożyczane 5 136 388 razy, a do grona użytkowników dołączyło 164 tys. osób. Łącznie od startu systemu w sierpniu 2012 r. miejskie rowery wypożyczano 13 055 944 razy, a w systemie jest już 610 tys. użytkowników.

- Wyniki Veturilo oszałamiają. W systemie zarejestrowany jest już niemal co trzeci warszawiak. Doskonale sprawdziły się rowery elektryczne, które wyróżniają stołeczny system od pozostałych. W ciągu niespełna trzech miesięcy zostały one wypożyczone ponad 38 tysięcy razy, co daje średnio ponad 380 wypożyczeń na jeden rower – dodaje Tomasz Wojtkiewicz, prezes Nextbike Polska S.A., operatora Veturilo.

Najlepszym miesiącem w historii Veturilo był czerwiec w którym odnotowano aż 868 350 wypożyczeń - średnio 28 945 na dobę, 1206 na godzinę i ponad 20 na minutę. A najlepszym dniem sobota, 20 maja. Tego dnia z Veturilo skorzystano aż 42 228 razy, co oznacza, że średnio przez całą dobę rowery Veturilo były wypożyczane co 2 sekundy. Średni czas jednego wypożyczenia to 21 minut i 12 sekund. Najpopularniejszym rowerem był standardowy rower Veturilo o numerze 25508, który wypożyczono aż 2131 razy. Dużą popularnością cieszyły się także tandemy (32 tysiące wypożyczeń) i rowery dziecięce (12 tysięcy wypożyczeń).

Najpopularniejsze stacje sezonu 2017: Plac Wileński, Arkadia, al. Niepodległości, Batorego, Rondo Jazdy Polskiej, Rondo Waszyngtona, Stadion Narodowy.

Najpopularniejsze trasy: al. Niepodległości - Batorego do Stefana Banacha - UW, Marymoncka - Dewajtis do Dewajtis - UKSW, Stefana Banacha - UW do al. Niepodległości - Batorego, Dewajtis - UKSW do Marymoncka - Dewajtis, Plac Hallera - Dąbrowszczaków do Plac Wileński.

Najpopularniejsze stacje rowerów elektrycznych: Metro Nowy Świat – Uniwersytet, Centrum Nauki Kopernik i Plac Trzech Krzyży. Najpopularniejsza trasa pokonywana na elektrycznych Veturilo: Topiel – Tamka do stacji Metro Nowy Świat – Uniwersytet.

W przyszłym roku rowery wrócą na stołeczne ulice już w marcu a system powiększy się m.in. o 11 nowych stacji sponsorowanych przez PKN Orlen.

