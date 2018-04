Mazowsze przyjazne cyklistom

Na Mazowszu zostanie zbudowanych do 2020 r. 500 km ścieżek rowerowych. W całym kraju powstanie ich w tym czasie kilkukrotnie więcej.

Nowe drogi dla rowerów powstaną w Warszawie oraz pobliskich miejscowościach. To efekt działań zarządu województwa mazowieckiego, który dofinansowuje projekty dzięki unijnym programom. Ścieżki zostały zaplanowane w miejscach, gdzie zlokalizowane są węzły przesiadkowe komunikacji zbiorowej, czyli obok pętli autobusowych, dworców kolejowych, parkingów typu park and ride.

– Dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Mazowieckiego w latach 2014–2020 ma powstać 530 km scieżek – informuje Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

Poważna pula pieniędzy trafia do Warszawy. Nowe odcinki dróg rowerowych powstaną m.in. wzdłuż ulic Radzymińskiej, Kasprzaka, Wolskiej, Połczyńskiej, Okopowej i Towarowej.

Teraz – jak informuje stołeczny ratusz – łączna długość ścieżek w Warszawie wynosi ponad pół tysiąca kilometrów, ponad 400 km to wydzielone drogi rowerowe.

Takie inwestycje realizowane są też na terenie gmin sąsiednich: Grodzisk Mazowiecki (36 km ścieżek), Marki (23,8 km), Błonie (13,7 km), Izabelin (5,6 km) oraz Piastów (5,6 km). W tej ostatniej miejscowości ścieżki zostaną wybudowane m.in. wzdłuż ul. Warszawskiej i al. Wojska Polskiego. Nowe trasy powinny być gotowe do 30 września.

Nie tylko ścieżki

Na nowe udogodnienia mogą też liczyć miłośnicy pedałowania w Łódzkiem. Samorząd województwa buduje 15 parkingów przy stacjach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz 125 stacji rowerowych. Będzie można wypożyczyć rower, dojechać w wybrane miejsce i go zwrócić.

Na Pomorzu powstają zaś trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym: R-10 oraz R-9 Wiślana Trasa Rowerowa o łącznej długości ponad 660 km. Prace budowlane będą trwały do roku 2021. Powstaną też 82 miejsca obsługi rowerzystów. Będą wyposażone w wiatę, ławki, kosz na śmieci, stojaki rowerowe, przybornik do naprawy roweru.

Na rozwój sieci dróg rowerowych stawia też Wielkopolska. Zaplanowano tam budowę 253 km dróg lub ścieżek rowerowych, m.in. Wartostradę w Poznaniu, czyli drogę pieszo-rowerową w dolinie Warty o długości ponad 13 km.

Nowe trasy rowerowe powstają też w Lubuskiem – w gminach Babimost, Kargowa i Zbąszynek – o łącznej długości 24 km. Ich budowa pochłonie prawie 13 mln zł. Inwestycja otrzyma 9,8 mln zł unijnego dofinansowania.

W tym roku Kraków planuje budowę 17,9 km ścieżek. W planach są odcinki m.in. wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej, Strzelców i Lublańskiej. W budżecie miasta zaplanowano na ten cel ponad 66 mln zł.

Kraków znajduje się w czołówce polskich metropolii z najbardziej rozwiniętą infrastrukturą rowerową (długość tras to 220 km). Czołówkę tworzą także Warszawa i Wrocław.

Kontakt z naturą

Urząd Marszałkowski w Gdańsku zaangażowany jest w Biking South Baltic – międzynarodowy projekt promujący trasę rowerową wzdłuż Morza Bałtyckiego Euro Velo 10. Przewiduje on m.in. budowę drogi rowerowej po koronie wału wiślanego na odcinku Mikoszewo – Drewnica, a także w gminie Stare Pole oraz oznakowanie tras na Żuławach Wielkich.

Poważny program budowy realizuje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Ścieżki powstaną m.in. na odcinku Borne Sulinowo-Krągi (Trasa Pojezierzy Zachodnich). Zwiększy się też sieć takich dróg w stolicy regionu Szczecinie, m.in. wzdłuż ulicy 26 Kwietnia.

Piotr Krystek, prezydent Szczecina, planuje, że projekt powinien zostać zakończony jeszcze przed wakacjami. – Rower należy do środków transportu bardzo pożądanych w centrum miasta – przypomniał prezydent w trakcie podpisywania umowy budowy tej drogi rowerowej.

– Aspiracją Pomorza Zachodniego jest to, aby było to miejsce przyjazne rowerzystom – dodał marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Zapowiada, że niebawem na rowerze będzie można przejechać ze Szczecina do Wolina po zupełnie dzikich terenach. ©℗

Opinia

Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego

Turystyka rowerowa cieszy się coraz większym zainteresowaniem, warto więc w nią inwestować. W czasach poprzedniej unijnej perspektywy finansowej wybudowaliśmy, zmodernizowaliśmy bądź oznakowaliśmy 800 km ścieżek. W sumie trasy powstają w ramach 23 projektów, które realizują gminy lub partnerstwa gmin. W ten sposób ścieżka nie urywa się na granicy gminy, tylko biegnie przez cały powiat. Wymaga to dobrej współpracy, ale w samorządzie to nie problem. Wartość projektów, w których jednym z zadań jest budowa, przebudowa lub wyznaczenie dróg rowerowych, to 694 mln zł. Dzięki tym 23 projektom realizowane są także inne zadania mające na celu poprawę warunków komunikacji publicznej oraz transportu zbiorowego, jak np. budowa centrów Parkuj i Jedź, parkingów dla rowerów, centrów przesiadkowych, punktów serwisowych dla jednośladów. Przeprowadzana jest także modernizacja niektórych dróg publicznych. ©℗