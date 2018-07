Więcej dróg rowerowych

W ciągu trzech lat w stolicy, dzięki środkom unijnym, powstanie 70 km dróg i ścieżek rowerowych.

- Od początku roku oddano do użytku kilkanaście kilometrów tras, zaś w budowie i remoncie jest obecnie aż 100 km dla rowerów. Ruch rowerowy na nowych trasach sięga nawet 8-11 tys. jednośladów na dobę a w maju rowery Veturilo były wypożyczane ponad milion razy – mówi Renata Kaznowska, zastępca Prezydenta Warszawy.

Skala inwestycji jest rekordowa. Duży w tym udział mają trasy powstające w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) metropolii warszawskiej. Warszawski projekt realizowany od 2016 r. obejmuje 19 odcinków kluczowych dla spójnej sieci rowerowej. Łącznie dzięki unijnemu wsparciu powstaje ok. 70 km tras wzdłuż najbardziej uczęszczanych arterii, a skrajnie nieprzyjazne rowerom ulice zmieniają się nie do poznania. Dodatkowo samorządy metropolii budują ponad 300 km dróg rowerowych, w ramach partnerstw międzygminnych.

Największe projekty: Legionowo, Czosnów, Jabłonna, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin, Wieliszew (74 km), Józefów, Halinów, Sulejówek, Wiązowna, Otwock, Karczew (49 km), Piaseczno, Konstancin-Jeziorna (17 km), Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Żyrardów, Podkowa Leśna, Pruszków, Milanówek (33 km).

- Dzięki ZIT udało się już wybudować lub wyremontować w Warszawie ponad 30 kilometrów tras wzdłuż takich ulic jak: Powsińska, Ostrobramska, al. Stanów Zjednoczonych, Żwirki i Wigury oraz wiele innych. Powstała też sieć tras rowerowych na Polu Mokotowskim oraz ciesząca się coraz większą popularnością kładka pieszo-rowerowa pod mostem Łazienkowskim. Wciąż toczą się prace wzdłuż ulic Połczyńskiej, Wiertniczej, Okopowej, Towarowej, Radzymińskiej, Szaserów czy Jagiellońskiej. W budowie bądź remoncie jest ponad 22 kilometrów tras a w przygotowaniu kolejne inwestycje o łącznej długości 14 kilometrów – dodaje Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.

Najbardziej spektakularną spośród tych inwestycji jest przebudowa węzła Wyścigi. Miejsce leży na styku ważnych szlaków komunikacyjnych, lecz do tej pory stanowiło barierę praktycznie nie do pokonania – nie tylko rowerem, ale także pieszo, zwłaszcza dla osób z ograniczoną mobilnością. Za 5,8 mln zł powstały tam: pochylnia dla rowerów prowadząca do kładki nad ul. Gintrowskiego (d. Rzymowskiego), obustronne, łagodnie nachylone rampy dla pieszych i rowerów do przejścia podziemnego pod ul. Puławską, przejazd rowerowy i chodnik pod ul. Puławską wzdłuż Potoku Służewieckiego wraz z pochylniami. Węzeł można już rowerem i pieszo. W ten sposób powstało połączenie Ursynowa ze Służewcem, Mokotowem oraz z centrum. A dzięki trwającej obecnie budowie drogi dla rowerów wzdłuż ul. Puławskiej (po obu stronach ulicy do granicy miasta) rowerzyści zyskają połączenie sięgające aż do Piaseczna.

Ruch rowerowy w stolicy stale rośnie - nawet o 20-30 proc. rocznie. Z „rowerostrady" wzdłuż al. Stanów Zjednoczonych w ciągu 2,5 roku skorzystało 800 tys. rowerów, zaś wyremontowaną trasą wzdłuż Belwederskiej przejechało w tym czasie 730 tys. jednośladów. Jeszcze więcej rowerów jest na ul. Żwirki i Wigury – przez 2 lata odnotowano aż 1 mln 150 tys. przejazdów. Dużą popularnością cieszy się też trasa wzdłuż ul. Czerniakowskiej i Powsińskiej – od początku roku jechało tędy blisko 300 tys. rowerów, a ten wynik z pewnością jeszcze się poprawi po przedłużeniu trasy do Wilanowa. Wówczas będzie to najdłuższy korytarz rowerowy w Warszawie, liczący niemal 30 km.

zw.com.pl