Wybierz modnie - czyli super trendy dla mężczyzny na zimę

Męskie kurtki zimowe, eleganckie płaszcze, genialne buty, oryginalny garnitur… Moda męska coraz szerzej otwiera swoje wrota do modowych trendów i klasykę porzuca na korzyść nowych i całkiem szalonych rozwiązań dla odważnych. Takich panów wcale nie brakuje. Zatem zabawę czas zacząć!

Wydaje się niektórym, że mężczyźni są bardziej powściągliwi i krytyczni wobec modowych nowinek, wolą trzymać się klasyki i minimalistycznej elegancji, z lekka wzbogacając ją o nowoczesne akcenty w postaci akcesoriów itd.

Jednak nie jest to wcale prawda. Współczesny mężczyzna kocha modę i jej szalone odsłony, nawet, gdy męskie kurtki zimowe mają oryginalny wygląd, na przykład jak folia aluminiowa – założą je w imię nonszalanckiego manifestu własnej pewności siebie. Tak właśnie wygląda współczesny mężczyzna – podąża za trendami równie bardzo, co jego partnerka, czasem nawet mocniej eksperymentuje niż ona…

Wróćmy do lat 70.

Lata 70. Wracają pełną parą do męskiej mody. W tym trendzie najważniejsza jest oryginalność – nie ma żadnych hamulców. Na przykład męskie kurtki zimowe mogą przypomina damskie futra, mogą mieć frędzle, kolorowe wzorki itd. Oczywiście królują tu także dzwony i szerokie rękawy i wszelkie kwiatowe printy. Jednym słowem, wcale nie musisz iść na przebierane party, aby ubrać się jak rodem wyjęty z nich. Wystarczy kupić kilka rzeczy i będziesz jednym z najmodniej ubranych osób na ulicy.

Niebieski total look

Kolorem zimy jest także mroźny niebieski. I jest on wykorzystany przez projektantów, jak kolor wiodący wiele kolekcji. Poza tym stylizacje z niebieskim kolorem pasują dla mężczyzn w każdym wieku. Ważne, aby zadbać o różne faktury i odcienie niebieskiego, aby osiągnąć efekt, o który starało się podczas pokazów wielu projektantów mody.

Same książęta i królowie

Już na początku jesieni pojawił się trend na królewski look, i to tak dosłownie. Panowie mogą wyglądać, jakby urwali się z innej bajki. Królują tu aksamity, złoto, zdobienia. Męskie kurtki zimowe przypominają szaty królewskie ze złotymi guzikami itd. Aksamit służy tu do wszystkiego – marynarek, spodni, garniturów. Kolorystyka to oczywiście: bordowy, granatowy, butelkowa zieleń, czerń, czerwień, brąz.

Rodem w gór

W zabawny sposób łączą się tu dwa, odmienne dość trendy, a mianowicie budrysówki i futra. Jednak obie męskie kurtki zimowe nasuwają skojarzenia z górami. Budrysówki powinny mieć proste kolory, jak szarość, beż. Dotyczy to również krojów – ten sezon to prosta klasyka.

Za to futra mogą być bardziej wymyślne. Najlepiej powinny być grube i duże, lekko wręcz przytłaczające sylwetkę mężczyzny. To jest trend pasujący wysokim i chudym mężczyznom, innych może jednak przytłoczyć.

