Pierwsze śpioszki - zobacz na co zwracać uwagę

Spodziewasz się dziecka? A może twoja najlepsza przyjaciółka niedawno urodziła? Kompletujesz wyprawkę dla maluszka i zastanawiasz się, jakie śpioszki kupić? Powinnaś wiedzieć, co jest ważne podczas wyboru, by nie tracić pieniędzy, a potem czasu.

Czym są śpioszki?

Warto zauważyć, że odzież dla dzieci ma tyle rodzajów, że ciężko jest podać trafną i jednoznaczną definicję, co czym jest. Śpioszki dla niektórych to spodenki, dla innych pajacyki z rękawkami, dla jeszcze innych bez rękawków. Mianem śpioszki producenci jednak nazywają niemowlęcą odzież, którą nosi dziecko tuż po urodzeniu, w której to skład wchodzą różne elementy. Dlatego nazwa śpioszki jest najobszerniejszą i zakłada całą niemowlęcą bieliznę.

Wkładane przez główkę lub wiązane

Podstawowa funkcja zakładania dziecku śpioszków jest wręcz fundamentalna. Niektóre mamy na początku życia maluszka boją się wkładać mu cokolwiek przez główkę, dlatego wybierają śpioszki zapinane na guziki lub wiązane na krzyż. To znacznie łatwiejsze na początku. Jeżeli chcesz kupić śpioszki na prezent weź to pod uwagę i kup dla bezpieczeństwa takie, które nie wymagają wkładania przez głowę.

Tylko naturalne materiały

Dzieci w żadnym wieku nie powinny nosić sztucznych materiałów, tym bardziej niemowlęta, które mają bardzo delikatną skórę, wrażliwą na odparzenia. Dlatego bezwzględnie odzież dla maluszka powinna być w 100 % naturalna, najlepiej z bawełny lub wełny merynosów. Wełna taka to luksusowy materiał, z którego szyte są śpioszki i odzież dla dzieci. Zachowuje ona właściwości higroskopijne, nie podrażnia skóry, gdy jest zimno grzeje, a gdy gorąca oddycha i jest przewiewna.

Rozmiar

Niektórym wydaje się, że kupią na oko ubranko dla dziecka i będzie dobrze. Jednak chcąc sprezentować nową mamę, warto poświęcić chwilę na dopytanie o rozmiar, także konkretną markę ubrań. To ważne, gdyż niektóra odzież kupowana w jednym sklepie, mimo tego samego rozmiaru znacznie różni się, od kupowanej w innym. Nie trzeba silić się tu na subtelności. Każda mama doceni szczerość i chęć pomocy, bo jak wszyscy wiemy, przy małym dziecku, każda para śpioszków się przyda.

Wygoda maluszka

Udając się do sklepu patrzmy również na sposób szycia. Niektóre firmy szyją „pod rodziców”, nie pod dzieci. Oferują odzież, która ciekawie wygląda, ma oryginalne fasony, trochę jak dla dorosłych itd. Tylko dziecko to nie lalka. Ma mu być przede wszystkim wygodnie, a nie modnie. Dlatego zwracajmy uwagę na zbędne szwy, brak kieszeni, zapięć z tyłu, guzików, ozdóbek itd. Wszystkie takie rzeczy nie pozwalają w spokoju dziecku leżeć, odciskają się i sprawiają ból. Wybierajmy więc zwykłe śpioszki, bez zbędnych zdobników.

Materiał nadesłany