Jak nie paść ofiarą oszustwa - zaciągamy chwilówkę świadomie!

Pożyczanie pieniędzy zawsze powinno wynikać z gruntownie przemyślanej decyzji, niezależnie od tego, kto występuje w roli pożyczkodawcy, a kto pożyczkobiorcy. Niestety, część Polaków decydujących się na kredytowanie w banku, SKOK-u czy firmie pożyczkowej kieruje się impulsem i zaciąga zobowiązanie nawet bez skontrolowania legalności działania np. pożyczkodawcy. Jak nie paść ofiarą oszustów i bezpiecznie pożyczać pieniądze?

Rynek poza nadzorem

Firmy pożyczkowe, nazywane również instytucjami pozabankowymi, działają poza sektorem bankowym, przez co nie są objęte kontrolą ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Sytuacji tej nie zmieniła nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim, w wyniku czego do życia przy KNF powołany został Rejestr Instytucji Pożyczkowych. Wpis do tego rejestru jest płatny (600 zł), ale konieczny dla każdej legalnie działającej firmy. Dzięki niemu już wkrótce, najpóźniej 22 lipca 2018 roku, powstanie kompletna lista firm pożyczkowych, z których usług każdy konsument może bezpiecznie korzystać, bez obaw, że ma do czynienia z oszustem.

Rejestr obejmie wyłącznie firmy działające legalnie, które spełniają podstawowe wymogi stawiane wszystkim firmom pożyczkowym:

l niekaralność członków zarządu firmy pożyczkowej,

l kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 200 tys. zł stworzony przez wkłady własne wspólników,

l forma prawna wyłącznie jako spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Każdy klient zainteresowany zaciągnięciem pożyczki w firmie pożyczkowej, będzie mógł sięgnąć po Rejestr Instytucji Pożyczkowej, np. na stronach internetowych KNF i sprawdzić, czy znajduje się na nim jego pożyczkodawca. Jeśli nie, to wielce prawdopodobne, że ma do czynienia z nieuczciwą firmą.

Rejestr przyczyni się do uporządkowania rynku, który nie jest nadzorowany przez żaden zewnętrzny organ. Pozwoli sprawdzić, czy oferta znaleziona w skrzynce pocztowej lub mailowej pochodzi od zarejestrowanej firmy. Funkcjonowanie firmy pożyczkowej bez rejestracji nie jest możliwe, ponieważ KNF będzie mogło nałożyć na takie przedsiębiorstwo dotkliwe kary finansowe.

Czytanie umów pożyczkowych

Legalne działanie firmy pożyczkowej nie jest gwarancją transparentności prezentowanej przez nią oferty. Firma może funkcjonować legalnie, ale oferować bardzo drogie pożyczki, albo uwzględniać w umowie niekorzystne zapisy dla konsumentów. Dlatego tak istotne jest przed zaciągnięciem pożyczki i podpisaniem stosownej umowy, przeczytanie wszystkich jej zapisów.

Każda umowa dotycząca pożyczki na kwotę od 500 zł wzwyż, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego powinna być zawarta w formie pisemnej. Dodatkowo zważywszy na fakt, że każde zobowiązanie udzielone osobie prywatnej, do kwoty 255 550 zł, jest jednocześnie kredytem konsumenckim, to umowa takiego kredytu powinna mieć konkretne warunki i spełniać wymogi prawne. W umowie tej muszą znaleźć się zapisy dotyczące:

l całkowitej kwoty kredytu,

l całkowitych kosztów kredytu, w tym oprocentowanie, prowizje i opłaty,

l harmonogram spłaty zobowiązania,

l tabela opłat i prowizji,

l informacje o możliwości przedterminowej spłaty pożyczki,

l informacje o możliwości odstąpienia od umowy kredytu konsumenckiego w ciągu 14 dni od jej zawarcia itd.

Wszystkie wymogi dotyczące umowy pożyczki zalazły się w art. 30 ustawy o kredycie konsumenckim. Jeśli jakikolwiek nie zostanie spełniony, wówczas kredytobiorca może skorzystać z sankcji kredytu darmowego i złożyć oświadczenie do kredytodawcy czy pożyczkodawcy, na mocy którego spłaca się kredyt bez kosztów dodatkowych, wyłącznie w wysokości pożyczonego kapitału.

Czy potrzebuję pożyczki?

Każdy klient chcący zaciągnąć pożyczkę, powinien zastanowić się, czy w ogóle jej potrzebuje. Czasem rezygnacja z niektórych wydatków, np. bieżącej konsumpcji, przyniesie oszczędności, które będzie można przeznaczyć na dokładnie te same cele, co pieniądze z zaciągniętej pożyczki. Warto więc racjonalnie gospodarować posiadanym budżetem, a tylko w przypadku, gdy pożyczka jest nam niezbędna i na pewno będziemy w stanie ją spłacić w terminie, można podpisać umowę z rzetelnym pożyczkodawcą.

