Warszawska Zosia

Po pierwszych sześciu miesiącach 2018 roku liderami rankingu najpopularniejszych imion w Warszawie są Zofia i Jan.

Choć w 2017 roku najpopularniejszym imieniem żeńskim była Julia, to w pierwszym półroczu Zofia odrobiła straty i znów prowadzi w rankingu najchętniej wybieranych imion.

Od stycznia do końca czerwca 2018 roku aż 385 dziewczynek, które przyszły na świat w stolicy otrzymało to imię. W porównaniu z ubiegłym rokiem nastąpiły również niewielkie zmiany na dalszych pozycjach zestawienia. Dziesiątka najpopularniejszych imion żeńskich to: Zofia (385), Alicja (342), Hanna (331), Julia (327), Maria (326), Zuzanna (322), Maja (284), Helena (242), Aleksandra (233) i Natalia (220).

Wśród imion męskich również nie ma zaskoczenia. Podobnie jak przez kilka ostatnich lat najwyższe miejsce na podium zajmuje Jan. Tylko w ciągu sześciu pierwszych miesięcy tego roku na świat przyszło 532 Jaśków. Najchętniej wybierane imiona męskie w minionym półroczu to: Jan (532), Aleksander (402), Jakub (379), Antoni (356), Stanisław (326), Franciszek (314), Adam (304), Szymon (285), Mikołaj (262) i Ignacy (238).

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. w Warszawie na świat przyszło 18 411 dzieci. Oznacza to wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku, o 249 urodzeń. Wtedy w stolicy na świat przyszło 18 162 dzieci. Wszystkie one otrzymały pamiątkowe body „Jestem z Ciebie dumna".

zw.com.pl