Miejska Wigilia na Pradze

W niedzielę władze miasta zapraszają mieszkańców na Warszawskie Spotkanie Wigilijne.

- W niedzielę, 16 grudnia, spotkamy się na ulicy Ząbkowskiej podczas XV Warszawskiego Spotkania Wigilijnego. Usiądziemy razem do wigilijnego, blisko 200-metrowego stołu. Oprócz poczęstunku na wszystkich będą czekały drobne prezenty, wykonane przez warszawianki i warszawiaków, a także inne liczne atrakcje – mówi Rafał Trzaskowski, Prezydent Warszawy.

Głównym punktem wystroju będzie długi 200-metrowy stół, pokryty białym obrusem i świątecznymi dekoracjami. Na stole znajdą się również śpiewniki, aby wszyscy mogli wspólnie kolędować. Wokół namiotów ze stołami zostaną ustawione choinki rozżarzone lampkami świątecznymi.

Oprócz poczęstunku na uczestników wydarzenia będzie czekało 6 tys. drobnych prezentów, wykonanych przez mieszkańców podczas warsztatów twórczych prowadzonych przez warszawskie organizacje pozarządowe.

Magiczny nastrój podkreślą elementy multimedialne. Kamienice rozbłysną światłem i specjalnie na tę okazję przygotowanymi iluminacjami. Na najmłodszych w Centrum Kreatywności Targowa będzie czekał Mikołaj, ale i wiele innych atrakcji jak m.in. konkursy, zajęcia plastyczne i warsztaty ze zdobienia pierników czy tworzenia ozdób i upominków świątecznych.

Czas przy wigilijnym stole umilą również dźwięki kolęd i pastorałek w wykonaniu zaproszonych artystów. Tego dnia wystąpią m.in.: Trupa Teatralna - Warszawiaki, Jakub Jurzyk z dziećmi z warszawskich klubów rodzin, WoWaKin Trio oraz Cisza na scenie – grupa teatralna z Polskiego Związku Głuchych, która zaprezentuje świąteczny repertuar w języku migowym. Wspólne kolędowanie ułatwią wszystkim przygotowane przez organizatorów śpiewniki. Jan Kubicki w trakcie spotkania wyrzeźbi anioła z bloku lodowego. A na zakończenie w monidle anielskim będzie można sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie. XV Warszawskie Spotkanie Wigilijne poprowadzi Szymon Majewski.

Konkurs fotograficzny „Anielska Warszawa" Podczas spotkanie będzie można również zobaczyć zwycięskie prace fotograficzne przysłane na konkurs „Anielska Warszawa", które będą stanowiły integralną część scenografii.

Miejsce wigilijnego spotkania będzie dostępne dla wszystkich gości - starszych i bardzo młodych, sprawnych i potrzebujących wsparcia. Pamiętamy również o szczególnych potrzebach mieszkańców z niepełnosprawnościami. Oba wejścia na teren imprezy - od ul. Targowej oraz od ul. Brzeskiej, a także wejścia do namiotów wyposażone będą w podjazdy. Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły liczyć na wsparcie asystentów.

Warszawskie Spotkania Wigilijne odbędzie się na Ząbkowskiej. Na czas spotkania fragment ul. Ząbkowskiej pomiędzy ul. Targową a Brzeską stanie się deptakiem. Zmiany zostaną wprowadzone w nocy z piątku na sobotę, z 14 na 15 grudnia. Samochody ponownie wrócą tu w nocy z niedzieli na poniedziałek, z 16 na 17 grudnia.

Wyłączony z ruchu odcinek ul. Ząbkowskiej będzie można ominąć jadąc ul. Brzeską i Białostocką do Targowej, a także Brzeską lub Markowską do Kijowskiej i Targowej. Dalszy objazd zalecany jest ulicami Naczelnikowską i Zabraniecką do Trasy Świętokrzyskiej. Autobusy linii 138 do ul. Targowej pojadą ulicami Markowską i Kijowską. Natomiast autobusy linii 170 oraz nocnych N16 i N66 – w kierunku ronda S. Starzyńskiego, pl. gen. J. Hallera i Dworca Centralnego – będą jeździły ulicami Markowską i Białostocką do Targowej, zaś w drugą stronę będą kursowały Targową do Kijowskiej i skręcają w Markowską.

Również w niedzielę, 16 grudnia, w godz. 12.00-14.00 odbędzie się Białołęcki Bieg Wolności. Zawodnicy wystartują z ul. Ciupagi, a dalej pobiegną ulicami: Ornecką, Borecką, Łosia, Smugową, Jeżową, Waligóry, Zegarynki, do mety na Ciupagi. Organizacja biegu będzie wiązać się z utrudnieniami. Poszczególne ulice będą zamykane od godziny 12.10 i sukcesywnie otwierane. Najdłużej utrudnienia potrwają w okolicy skrzyżowania ulic Waligóry, Zegarynki i Ciupagi, które będzie ponownie przejezdne od godz. 14.00. W godz. 12.00-14.00 nastąpi zawężenie do jednego pasa ruchu ul. Cieślewskich na odcinku pomiędzy ulicami Waligóry i Ciupagi. Na odcinku tym obowiązywać będzie ruch wahadłowy.

zw.com.pl