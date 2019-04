Świętujemy 15 lat w UE

Koncerty, wystawy, defilady – w taki sposób będziemy świętowali 15. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Na Błoniach Stadionu Narodowego 30 kwietnia (początek godz. 18) planowany jest z tej okazji koncert plenerowy „Gramy dla Europy". Wystąpią m.in.: Lao Che, Kortez, Organek, O.S.T.R., The Dumplings, Zakopower, IRA, Bednarek, Margaret, Enej, Golec uOrkiestra, Dawid Kwiatkowski.

– Unia zmieniła nasz kraj. Pamiętam pierwsze lata Golec uOrkiestra, kiedy na koncert w Sopocie jechaliśmy z Milówki 17 godzin – z czego pewnie ze dwie wokół Łodzi. Teraz zajmuje nam to 5,5 godziny. Zmiany są widoczne gołym okiem – opisuje Paweł Golec, uczestnik koncertu.

Artyści przygotowali muzyczne duety i nowe aranżacje znanych utworów z ostatnich 15 lat. Przy Narodowym wystąpi też Art Color Ballet – formacja teatralna wykorzystująca performance, body painting, taniec – i zaprezentuje etiudę opartą o mit „Porwanie Europy". Wizualizacjom i animacjom 3D prezentowanym na wielkoformatowych ekranach towarzyszyć będą pokazy akrobacji powietrznej.

Punktualnie o północy – czyli dokładnie w 15. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – koncert zostanie zakończony pokazem pirotechnicznym i odliczaniem od 28 do 1. Każda liczba wybrzmi w języku innego kraju Europy i oznaczać będzie kolejność ich wchodzenia do Unii. Na finał zaśpiewany zostanie fragment hymnu UE czyli „Oda do radości".

Wydarzeniom rocznicowym towarzyszyć będą wystawy organizowane przez Narodowe Centrum Kultury „Ojcowie Założyciele UE", w trakcie której zaprezentowane zostaną plansze o tym, czym jest ta wspólnota i jakie są jej duchowe korzenie. Autorem scenariusza jest dr hab. Michał Łuczewski z Centrum Myśli Jana Pawła II. Wystawa prezentowana będzie na Krakowskim Przedmieściu w stolicy, nieopodal galerii NCK Kordegarda i siedziby Ministerstwa Kultury. Będzie można ją oglądać od 30 kwietnia (otwarcie o godz. 12) do 24 maja 2019. Podobna wystawa otwarta będzie nieopodal wejścia do Łazienek Królewskich, od strony Alej Ujazdowskich. 1 maja za Nową Oranżerią Łazienek Królewskich Narodowe Centrum Kultury zorganizuje zaś piknik „Rodzinna Europa".

Wojsko oraz inne służby mundurowe przemaszerują Wisłostradą w trakcie defilady, która jest zaplanowana na 3 maja (początek godz. 14). Organizowana jest ona z okazji 20. rocznicy przystąpienia Polski do NATO i 15. rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

W defiladzie weźmie udział blisko dwa tysiące osób oraz ponad 200 pojazdów. Będzie można zobaczyć m.in. czołgi Leopard 2A5, amerykański M1 Abrams, najnowsze wozy Państwowej Straży Pożarnej oraz policji i Straży Granicznej. Nad głowami przeleci 80 statków powietrznych. Nad Wisłą będzie można zobaczyć m.in. śmigłowce policji S-70i Black Hawk, samoloty F-16, a także przeznaczone do transportu VIP-ów maszyny G550 oraz B737.

11 maja w Warszawie odbędzie się też Parada Schumana, a na Krakowskim Przedmieściu zostanie ustawione miasteczko, które stanie się miejscem spotkań, prezentacji najciekawszych inicjatyw organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, konkursów, animacji, gier edukacyjnych oraz spotkań z ekspertami.

"Rzeczpospolita"