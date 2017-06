Powstaje przystań Warszawa

Przystań Warszawa, będąca zapleczem dla wodniaków pływających w Warszawie, powstaje pomiędzy wałem przeciwpowodziowym Wisły, a Portem Czerniakowskim.

źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy +zobacz więcej

Przy ul. Zaruskiego stawianych jest osiem drewnianych pawilonów, z czego dwa mniejsze będą położone na żelbetowym hangarze. Ich budowa zakończy się na jesieni.

– Środowisko warszawskich wodniaków zasługuje na miejsce, która będzie ich integrować i stanie się obok Wisły ich drugim domem. Przystań Warszawa ma szansę być właśnie taką przestrzenią. Liczymy, że to właśnie tutaj będą się wychowywać kolejne pokolenia warszawskich wodniaków – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy.

– Mam nadzieję, że miejsce to stanie się kuźnią przyszłych talentów. Liczę, że w przyszłości to właśnie tu będziemy mogli spotkać nie tylko przyszłych reprezentantów Warszawy w sportach wodnych, ale również naszych olimpijczyków. Proszę jednak pamiętać, że będzie to miejsce otwarte dla wszystkich mieszkańców. Także tych, którzy na co dzień nie mają nic wspólnego ze sportem czy Wisłą – mówi Monika Suska, radna Warszawy.

Przystań Warszawa, tworzyć będzie w sumie osiem drewnianych pawilonów. Swoją siedzibę znajdą tam przede wszystkim organizacje i stowarzyszenia związane z warszawską Wisłą. Będą tu operować wioślarze, kajakarze czy fundacje popularyzujące aktywny wypoczynek nad rzeką. Nie zabraknie również miejsca do garażowania łodzi i przechowywania sprzętu – kajaków czy rowerów wodnych. Znajdzie się również miejsce na punkt gastronomiczny i sklep ze sprzętem. Powstające budynki wyposażone będą w przyłącza elektryczne, wodno-kanalizacyjne, a także instalację centralnego ogrzewania. Z Portem Czerniakowskim przystań połączy przepust wybudowany pod zachodnią jezdnią ul. Zaruskiego. Pomiędzy budynkami wyznaczone zostaną ciągi piesze, a teren będzie ogólnodostępny. Budynki będą przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

– Przy budowie Przystani Warszawa chcieliśmy wykorzystać w maksymalnym stopniu pozostałości po budynkach straży miejskiej z ul. Czerniakowskiej. Niestety ich stan uniemożliwił ich przeniesienie w całości. Nowo powstające budynki będą bardziej funkcjonalne, ekologiczne, a także energooszczędne – mówi Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni Warszawy.

Z uwagi na otaczającą zieleń, ustawienie budynków zostało tak dobrane, aby zachować jak najwięcej rosnących tam drzew. Teren całej przystani to blisko 13,5 tyś m kw.

Wykonawca prac, firma ALFA-BET Polska sp. z o.o. spółka komandytowa, powinna zakończyć roboty do 3 października 2017 r.

Za swoje usługi otrzyma 7,4 mln zł brutto.

zw.com.pl