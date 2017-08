Przysiądź i posłuchaj wykładu

Na Trakcie Królewskim, Rynku Starego Miasta i przed Centrum Wielokulturowym na Pradze stanęły stoliki z krzesłami dla warszawiaków i turystów.

Warszawskie stoliki to projekt pilotażowy, który jest realizowany do 15 września. Zakłada on ustawienie wolnostojących stolików i krzeseł na Rynku Starego Miasta przed Muzeum Warszawy, przy dzwonnicy kościoła św. Anny na pl. Zamkowym (od 7 sierpnia), w rejonie skrzyżowania ulic Krakowskie Przedmieście i Karowej, przed budynkiem Polskiej Akademii Nauk oraz na placu Hallera przed Centrum Wielokulturowym.

Podobne meble można spotkać w przestrzeni miejskiej Nowego Jorku, gdzie cieszą się dużym zainteresowaniem. Zza oceanu pomysł do Warszawy przywiozły mieszkanki Śródmieścia.

W sumie w stolicy postawionych zostanie 19 stolików z krzesłami, które będą służyć do odpoczynku warszawiakom i turystom w godzinach 10 - 20 (w przypadku okolic ul. Karowej od godz. 12).

Przy stolikach będą odbywały się mini wykłady, które zostały zaplanowane przed budynkiem PAN: 10 sierpnia, godz. 15.00 dr Tomasz Lerski: "Krakowskie Przedmieście w zasięgu wzroku", wykład o zabudowie Krakowskiego Przedmieścia na odcinku od Pałacu Staszica do ul. Królewskiej; 17 sierpnia, godz. 15.00 dr Anna Mieszkowska: "Artyści kabaretów międzywojennej Warszawy", wykład o artystach kabaretów, działających w okresie międzywojennym w bliskim sąsiedztwie dzisiejszej siedziby PAN; 24 sierpnia, godz. 15.00 dr hab. Hanna Krajewska: "Pałac Staszica od frontu", wykład o historii gmachu Polskiej Akademii Nauk.

Stoliki zostały wzbogacone ciekawymi naklejkami (z QR kodami) w języku polskim i angielskim poświęconymi projektowi „Poznaj Warszawę Chopina". Meble dedykowane temu projektowi zostały ustawione na Trakcie Królewskim, gdzie stoją już ławeczki chopinowskie. Mają też naklejki przypominające, że 2017 jest Rokiem Marii Skłodowskiej Curie (przypada w nim 150. rocznica urodzin uczonej). Z naklejki można zeskanować QR kod kierujący do strony poświęconej Warszawie M. Skłodowskiej-Curie i zapoznać się z miejscami w Warszawie związanymi z M. Skłodowską-Curie.

