Biało - czerwona na ratuszach

Iluminacja światłem białym i czerwonym dzielnicowych ratuszy, mostu Śląsko-Dąbrowskiego i Pałacu Kultury i Nauki - to element uświetnienia rocznicy odzyskania niepodległości.

Ratusze i inne obiekty będą iluminowane od 1 września do 30 listopada 2018 r. Z kolei iluminacja PKiN planowana jest w terminach 1-7 września, 13-19 października, 11-17 listopada. Obiekty będą podświetlane od godz. 20 we wrześniu, od godz. 19 w październiku i od godz. 17 w listopadzie, do godz. 1.00 w nocy.

Od kilku miesięcy ratusz świętuje w Warszawie 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W obchodach może uczestniczyć każdy, bowiem dzielnice przygotowały wiele różnorodnych wydarzeń. Wyjątkowo atrakcyjnie wygląda program imprez przygotowanych na wrześniowe weekendy.

W sobotę, 9 września, na Woli odbędzie się parada i pokaz grupy rekonstrukcyjnej (pn.Kercelak), natomiast do Wilanowa warto się wybrać na II Festiwal Królewski. W następny weekend, 15-16 września, pikniki niepodległościowe organizują dzielnice: Śródmieście, Włochy i Żoliborz, na którym odbędzie się także XI Bieg Rotmistrza Pileckiego oraz „Urodziny placu Wilsona". W niedzielę, 23 września, na piknik historyczny zapraszają Bielany, a na piknik „U Ćwiklińskiej i Ordonówny" warto wybrać się na Białołękę. W ostatnią sobotę września (29) – Ursus, Wilanów i Mokotów organizują pikniki i festyn, podczas których m.in. będzie można obejrzeć zdjęcia przedwojennej Warszawy, pokazy kawaleryjskie, pokaz mody z lat 1918-89 i tańców z dwudziestolecia.

